Club San Jorge: Prepara «Los Santitos» y agenda deportiva intensa

El próximo viernes 19 de noviembre se realizará una nueva edición del Encuentro de Escuelitas de fútbol “Los Santitos”. Será desde las 19,30 y participarán las categorías 2013, 14, 15 y 16.

BÁSQUET MAYORES

San Jorge comienza a jugar los play off. Este viernes desde las 22, recibe a 9 de Morteros en el partido de ida de cuartos de final.

BÁSQUET MENORES



Jueves 11/11. San Jorge visita a Porteña Asociación en U13 desde las 19 hs.Viernes 12/11. San Jorge recibe a Centro Social en U15 femenino, desde las 18 hs. Sábado 13/11. Se juega en cancha de San Jorge desde las 9,30 el encuentro de mini básquet en categorías Pre Mini y Escuela (masculino y femenino). Las categorías Mini y Mosquito juegan al mismo tiempo en Centro Social.



La semana próxima comienzan los cruces de play off de distintas categorías. El cruce de U19 se juega el martes 16/11 (semifinal) San Jorge juega por Copa de Plata Vs. Centro Social como local. Y el jueves 18/11 se juega la final.El cruce de U15 se juega el martes 23/11 (semifinal). San Jorge juega por Copa de Oro vs Tiro Federal en Morteros.

El jueves 25/11 se juega la final. El cruce de U17 se juega el martes 30/11 (semifinal). San Jorge juega por Copa de Oro vs. Tiro Federal en Morteros. La final se juega el jueves 02/12 (final).Resta confirmarse el calendario de categoría U13.





BOCHAS

Debido a las elecciones legislativas del próximo fin de semana, no habrá actividad oficial de bochas.El Bochas Club San Jorge se sigue preparando para la realización del Torneo Argentino Sub 18 y Sub 21 (cuya sede era la Asociación Porteñense).

En cancha de San Jorge se juegan rondas de partidos (8 hs., 10 hs. y 13,30 hs.).

Y el próximo 28 de noviembre San Jorge habrá actividad ya que tendrá zona del Torneo de Arrufó.

Por ahora sigue confirmada la realización del Torneo Argentino de mayores (individual, parejas y tríos) para los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre.

De nuevo será sede la Asociación Porteñense y San Jorge será sede de varias rondas de partidos.



FÚTBOL DE PRIMERA

Este fin de semana debido a las elecciones legislativas no habrá actividad. San Jorge se prepara para su compromiso frente a Almafuerte de Las Varillas del próximo 21 de noviembre.



FÚTBOL INFANTIL

Por una nueva fecha del torneo de la Liga, y luego de la suspensión por mal tiempo, San Jorge recibe a 9 de Julio Olímpico de Freyre.Cambia el orden y el horario de los partidos. Desde las 15 hs juegan categoría Juvenil, Pre juvenil, Infantil, Pre infantil y cierra la promocional. No se disputará fecha del torneo zonal (Freyre no participa), pero habrá partidos de equipos de integración en categorías Promocional, pre infantil e infantil.



PATÍN

Los distintos grupos a cargo del profe Alexis Luna se preparan para la Gala de Patín artístico que se desarrollará el sábado 27 de noviembre desde las 21 en el playón polideportivo.

En la gala estarán presentes, además de las distintas coreografías de patín, distintas expresiones de baile.



MAXI VOLEY

San Jorge será local de la Copa de Plata del torneo de Maxi Voley. El equipo de Estefanía Albornoz finalizó en el primer lugar de la clasificación de ronda de plata y eso le otorgó el derecho de localía.

Por eso, el día lunes 15/11 en cancha de San Jorge se jugará la ronda final y finales. Desde las 20,30 jugarán San Jorge, Seeber y Porteña (por una zona).

La otra zona se jugará en Centro ya allí jugarán Centro, San Guillermo y Vignaud. Y luego se juega por el Tercer puesto y final (todo en San Jorge).

