Comienzan nuevos operativos de vacunación. Martes 16 con 3º dosis

Este martes se ponen en marcha nuevos operativos de vacunación anti-covid. Hay tres días confirmados, comenzando este martes 16, con la colocación a personas que reciben 3º dosis.
VACUNACION MARTES 16/11/2021 3º DOSIS
14:00 HORAS
AIRAUDO FLORENTINA CATALINA 6306872
ALASSIA MAFALDA MARIA LUCIA 4419371
AMARANTE RICARDO CRISTOBAL 6438945
ANDREO CELSO JORGE 6429292
ANDREO RITA ANA 3226431
ANGULO FRANCISCO ALFREDO 6435538
ANGULO GERVACIA ORLANDA 4122231
ARMANINI ELIDA NOEMI 4666253
ASSELBORN PABLO ROBERTO 6258120
AVATANEO ZUNILDA 5215125
BAIMA EBE MARIA 5608514
BALDO MARTA DEL VALLE 4646967
BANDINI MERCEDES ALBA 4125854
BARENGO MARGARITA ROSA 7156559
BARZAGHI IRIS ISABEL 5864360
BELTRAMO BILMA DOMINGA 5809540
BELTRAMO BLANCA BEATRIZ LUCIA 4243061
BERENE ADELINA 2865692
BERRA ARSENIO ALFONSO 6444247
BERRUETA MARIA ALICIA 4387582
BERTOLINO LUCIA NILDA 1567299
BLANGETTI MARIA ISABEL 4106702
BORRE EMILIA ANA MARIA 4603715
BOSSIO RENE LUIS 6305972
BURGENER MERCEDES INES 6623208
BUSSI MIRTHA CLARA 4790030
CABRERA ANA MARIA 4603782
CABRERA CLEDIA TERESA 2456661
CAPELLO CARLOS FELIX 8411354
CAVALLERO ILDA MAGDALENA 2407499
14:15 HORAS
CAVALLO VILMA 2637011
CEJAS JOSEFA SILVERIA 4646926
CERRI CLIDES MARIA 2456623
CESANA JUAN JOSE 6431311
CHIALVO MARTA CATALINA 5809507
CHIAVASSA ELDO ITALO 6298275
COMBA YOLANDA M 2456697
CORAGLIA ISABEL MARIA 5809532
CORDOBA MARÍA DALINDA 5215137
CRUZ ANTONIO FRANCISCO 6434063
CZECH DANTE RODOLFO 6297446
DALL’AGATA» ANA MARIA ANUNCIADA 5215200
DALMASSO MARIA IRMA 4790087
DALMAZZO NESTOR DOMINGO MATEO 6431129
DELL ERBA ETELVINA MAGDALENA ANTONIA 1567377
DELSOLIO ERNESTA DELFINA 7143258
DIAZ MARIA LIDIA 5194444
ESTRADELA ZULEMA 5809519
FANTINI ALCIRA J 2456138
FARIAS NIDIA 5477917
FERRARI FRANCISCA ANA 7154550
FERRERO ATILIO BAUTISTA 6408014
FERRERO ROSA 5125137
FESTA UMILDA ANASTASIA 6302262
FORNERIS SONILDA NIEVE 2456649
FOSSATTO PAULINA MARIA 5215119
FRENCIA ADELIA MARIA 1737147
FROLA AMELIA LILIA 1238060
FROLA ONELIA GRACIELA 5288544
GALANZINO BILMA 5215141
14:30 HORAS
GALANZINO NICIO AGUSTIN 6431140
GALANZINO NILVO LUIS 6426794
GALANZINO RITA MARIA EMA 4790013
GALIMBERTTI ILEN PASIENCIA 1238178
GARCIA JOSEFA 4790092
GARELLO RAUL ANTONIO 6443207
GARRONE DELIA 7154598
GAVELLI VIRGINIA CLEMENTINA 2450472
GAY MARIO OSMAR 2395352
GHERSI DOMINGA 1567350
GIANINETTI ALICIA AGUSTINA 4790060
GIAVENO CLEDI MARIA 4790054
GRIMALDI IDELTA TERESITA 5809561
GUIDETTI MARIA ESTHER 4646921
GUTIERREZ TERESA ADA 4106275
GUZMAN ASCENCION GILDA 7154319
GUZMAN NARCIZO 7177310
HOFTETTER JUAN JORGE 5938182
ISEA DOLORES DEL CARMEN 4122434
JAPPERT JUAN DOMINGO LUIS 6447548
LELL JULIO INOCENCIO 5949281
LOPEZ ANA MARIA 5908620
LOPEZ RAMON MARCOS 6442755
LUNA MARIA TERESA 4703608
MARANZANA RENE ALEJANDRO 6447991
MARENGO ROSA 1446097
MARETTO RITA MAGDALENA CATALINA 5215169
MARTINEZ DOMINGO LUIS 6444846
MARTINEZ MARTA 4646922
MAYER JUAN CARLOS 5922012
14:45 HORAS
MELANO ROSITA TERESA 2456135
MERLINI BEATRIZ ANTONIA 5125173
MERLO BEATRIZ DEL PILAR 9994930
MOLINO VICTOR ALBERTO 7843196
MORERO DELMO JOSE 6404911
MUTTIGLIENGO MARTHA ELENA 5125123
NOVELLI EVA CATALINA 3698824
ÑAÑEZ LORENZO VICTERMAN 6363855
OBERTO VILMA MARIA 5880221
OLIVERO FRANCISCO FELIX 6445553
OSTERTAG ADALBERTO EUGENIO 7122271
PAGANINI ANGEL JUAN 6429339
PARA MIRTHA MARGARITA 4646969
PASSERINI RAMONA ORFELIA 4732346
PERALTA EDILMA ESTHER 1238123
PERALTA TERESA FELIPA 5477945
PERINI YLEANA ESTELA 768872
PERREN ALFREDO HIPOLITO 6439594
PONCE ORLANDO BERNARDO 6431103
POSSETTO JUAN PEDRO 8359617
PRATTO CARLOS AGUSTIN 7856498
QUINTEROS TERESITA ALCIRA 5137837
RACCA CLEUFA EMILIA 2722614
RAMALLO ENZO ANTONIO 6434732
RAMALLO RITA JULIA 4790085
RAMIREZ GEROMITA ALIDA 765181
RASGIDO JULIO 6966522
RICARTE ERACLIA UDELIA 4404451
ROBERTO LILIANA ELIZABETH 5253279
RODRIGUEZ RAUL NICASIO 6417112
15:00 HORAS
ROLLE MARIO JOSE 6435690
ROMAGNOLO DOMINGA ESTER 4424544
ROSA LUIS BAUTISTA 6431107
ROSINA JUAN SANTIAGO 6437303
ROSMARI JOSEFA JUANA 3763150
ROSSO NORMA BEATRIZ 4607882
RUIS ANGEL 6434727
RUIZ NEMECIO 6392441
RUIZ RAMON 6299524
SALATIN NORMA CARMEN 4435299
SANTAMARIA FLORENTINO ALBERTO 6275118
SCLARANDI JUAN ALBERTO 6439228
SELLA EDELMIRA MARIA 1539873
SIERRA ALIDER RAMON 6276037
SOLIS CELSA NELIDA 2456093
STELCALDO JUAN CARLOS 6443863
STOBBIA MIERIS PAULA 161949
STRUMIA DELIA NOEMI 4123498
SUBASSI MARIA MARGARITA 5215199
TAVANO MARIA VERONICA 2456616
TEALDI RUDI OSCAR 5534506
TIRANTI MIGUEL ANGEL 8359605
TIRANTI RAÚL BERNARDO 6431118
TOMATI EMMA ANGELA 3893479
TOMATIS JOSE SANTIAGO 6449201
TOSOLINI CLODOMIRO MARCELINO 5534512
TOSOLINI ELVA REGINA 5215187
TROMBOTTO LIDIA VIRGINIA JUANA 8306000
TROSSERO NELIDA NATALIA 2457046
UTRERA JOSÉ EGIDIO 6437715
UTRERA MARIA 7149649
UTRERA MARTA 5215178
UTRERA POCHOCHA ELSA 1569710
VACA MARIA TEODORA 4790049
VALETTI AGUSTINA MARGARITA 7156427
VARELA ROSARIO TERESA 1787751
VASALLO GLADI 4106525
VERCELLI VICTOR DOMINGO 6418315
VERON ROQUE HECTOR 5711362
VIGNOLO ELCIRA DOMINGA 7157027
WEST LILIA EDITH 3833634
ZANINETTI ROSA MAGDALENA 1065216