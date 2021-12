11 Asociaciones denunciaron a la Federación Cordobesa de Basquet

Las 11 Asociaciones que integran la Federación Cordobesa de Básquet de la Provincia de Córdoba, expresaron públicamente que iniciaron ante la autoridad de control, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, una denuncia en contra de la actual gestión de la FBPC.

Texto completo

COMUNICADO DE PRENSA

Por medio de la presente las 11 asociaciones que formamos parte de la Federación

Cordobesa de Básquet de la Provincia de Córdoba, vienen a expresar públicamente que el

día 10 de diciembre de 2021, se ha iniciado ante la autoridad de control, la Dirección de

Inspección de Personas Jurídicas, una denuncia en contra de la actual gestión de la

Federación, encabezada por el Sr. Mario Ontivero.

Esta denuncia encuentra su origen en:

a) No haber cumplimentado con la presentación de las autoridades vigentes ante IPJ,

por lo cual a la fecha la Federación no se encuentra al día con sus obligaciones estatutarias

y legales ante el organismo oficial.

b) No haber convocado a Asamblea Extraordinaria en el plazo de 30 días de haberse

producido las vacancias en el Consejo Directivo, que prevé el Art. 25 del Estatuto Social.

c) No haberse tratado en sesión del Consejo Directivo las renuncias de los miembros:

Carlos BATTISTONI, Walter TIBALDO, César Carlos BRASCA BONINO, Matías VICARIO, Julio

VALES, y Daniel GERBAUDO.

e) No velar por la buena marcha de la FBPC, siendo su principal obligación: cumplir y

hacer cumplir lo establecido en el Estatuto Social vigente.

f) Ocultamiento malicioso de información.

g) Falta de seguros a los jugadores.

Pero fundamentalmente, esta denuncia se ve reflejada, a más de todos los

incumplimientos, en la falta de representatividad en relación a los intereses de los

asociados: desde hace meses el Consejo Directivo no funciona, no se tratan los asuntos que

hacen a la marcha diaria de la Federación, se toman decisiones en forma unilateral, y no

existen canales en los cuales las Asociaciones podamos expresarnos. El presidente hace

oídos sordos a los innumerables pedidos de convocatoria a Asamblea que las 11

asociaciones, en forma unánime, venimos realizando desde hace meses, situación ésta que

es plenamente conocida por el Sr. Ontivero, pero elige evitarla.

Esta denuncia busca hacer lo que el propio presidente ha decidido omitir, que es convocar

a la Asamblea correspondiente para reorganizar la estructura y la marcha de la Federación,

y tratar su remoción ya que las asociaciones no estamos de acuerdo con la manera en que

ha llevado adelante su gestión, causándonos grandes perjuicios, y fundamentalmente no

escuchando nuestros reclamos.

Lo que resulta un absurdo, es que el Presidente se aferre a su cargo, siendo que ese cargo

lo debe ejercer en interés de las asociaciones. Pero, además, para que en esa asamblea se

pueda restablecer el funcionamiento de la Federación, de su Consejo Directivo, y podamos

seguir adelante haciendo lo primordial que es trabajar para el crecimiento del básquet de

la provincia de Córdoba, por sobre los intereses individuales de las personas.

Por último, quiere destacarse que las asociaciones seguimos, con mucho esfuerzo, llevando

adelante la actividad deportiva llegando a fin de año con el cumplimiento íntegro de los

torneos que la agenda anual exigía, pese a todo lo aquí expresado.