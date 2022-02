Córdoba Cultura y una amplia propuesta del en la primera semana de marzo

0 0

Read Time: 32 Minute, 39 Second

La agenda de actividades de la Agencia Córdoba Cultura propone distintos eventos para disfrutar de los artistas locales. Las actividades presenciales se realizan considerando los protocolos necesarios; aquellas en formato virtual pueden seguirse a través Youtube: CulturaCBA.

Esta semana se destaca la Semana Internacional de Teatro Contemporáneo Europeo. En el Teatro Real convivirán diversas estéticas, pluralidad de lenguajes, nuevas tendencias y variedad de temáticas provenientes de otras latitudes. Será una nueva experiencia con la escena más variopinta de elencos de España y Argentina que se acercará al público cordobés. El jueves 3 a las 20 se presenta Habrás de ir a la guerra que empieza hoy es del autor y director Pablo Fidalgo Lareo, una de las voces más interesantes del teatro contemporáneo español. El domingo 6 a las 20 sube a escena El coloquio de las perras de Miguel de Cervantes en la versión de Joaquín Hinojosa con la dirección de Hernán Gené.

El viernes 4 a las 19 se inaugura Movimientos del deseo, feminismos simultáneos en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres. Esta exhibición pone en relación algunas de las múltiples formas que pueden tomar los feminismos dentro del campo de las artes visuales, en una secuencia de poéticas, acciones y discursos realizados en diferentes tiempos y territorios. La muestra está integrada por Bemberg en el origen, cortometrajes de María Luisa Bemberg; instalación audiovisual del Colectivo Lastesis; Obituario n° 7: Tú, performance de Ana Volonté; Violeta, secuela del Pong, art game de Mónica Jacobo; Semilla, instalación de El Pelele; Consigna de acción, instalación colectiva junto a Manifiesto textil; Biblioteca sala 0 y escritura de Andrea Torrano. La inauguración contará con la participación de la DJ Lucy AKAlucyrealg.

El sábado 5 y el domingo 6 a partir de las 17.30 llega Noches de Río Cuarto en el Anfiteatro Griego del Parque Costas del Río Cuarto. Una nueva edición del tradicional programa de cierre de los ciclos de verano tendrá lugar con la participación de Andrés Clerc, Carlos Tapia, Atahualpa Yupanqui – sede Río Cuarto (Danzas), Nada Que Ver, Ivanna, La Basilio, Marcos Gómez y Los del Swing, entre otras bandas.

Estas son solo algunas de las actividades que podrán disfrutarse, la grilla completa, aquí:

Lunes 28

A las 21. Visita virtual a la muestra Gatablanca de Juan Longhini

Muestra de dibujos en diferentes formatos y soportes. A lo largo del recorrido por las obras, fragmentos de diferentes imágenes se ordenan y desordenan en composiciones figurativas articuladas a partir de líneas. Algunas de estas imágenes ilustran el imaginario personal del artista: gatos, mujeres, plantas, rostros, peces o cosas.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Martes 1

A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Ana Sued

Ana Sued es una artista multidisciplinaria: cantante, actriz y autora de libros, entre otras cosas. En su video, deleita con algunas de sus canciones y cuenta en lo que ha estado trabajando.

IG: @ana_sued_

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Miércoles 2

A las 17. Ciclo de cine Mes de la Mujer: Criadas y señoras (de Tate Taylor, Estados Unidos, 2011)

Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Mississippi, años 60. Skeeter (Emma Stone) es una joven sureña que regresa de la universidad decidida a convertirse en escritora. Su llegada altera la vida de la ciudad e incluso la de sus amigos porque se ha propuesto entrevistar a las mujeres negras que se han pasado la vida al servicio de las grandes familias sufriendo todas las formas de discriminación racial. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine por la diversidad: ¿Soy linda? (de Doris Dörrie, Alemania, 1998)

Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El eterno deseo de ser otra persona es el tema de esta película alemana. Una mujer comete el error de contraer matrimonio para poner fin a su apasionado amor por otro hombre, quien a su vez encuentra en España a otra mujer. Entrada libre y gratuita.

A las 20. La casa de los padres

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

Obra de danza-teatro a cargo de la Compañía Danza Viva con coreografía y dirección de Cristina Gómez Comini. La obra está inspirada en el cuento Casa tomada del escritor argentino Julio Cortázar. Además, se proyectará el video La herencia invisible dirigido por Martina Faux Marambio. Entrada general, 600 pesos disponible a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Mini Recital de Lola Stagnaro

Artista cordobesa, cantante y actriz presenta, en Studio Teather, un show con músicos en vivo y un repertorio de covers internacionales de intérpretes femeninas del rock pop. Anticipando su próximo trabajo discográfico de repertorio inédito de su autoría, en este Mini Recital se escucharán canciones de Alanis Morrisette, The Cranberries, Cardigans, Madonna y No Doubt entre otras.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Jueves 3

A las 18.30. Cine: Las cosas que decimos, las cosas que hacemos (de Emmanuel Mouret, Francia, 2020)

Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Daphné, embarazada y de vacaciones en el campo, acoge como huésped a Maxime, primo de su pareja que ha tenido que volver a París. Durante cuatro días, esperando el regreso de François, Daphné y Maxime se van conociendo y desarrollando cierta amistad, contándose sus respectivas experiencias sentimentales. Repite el viernes 4 a las 21 y el sábado 5 a las 18.30. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 20. Semana Internacional de Teatro Contemporáneo Europeo: Habrás de ir a la guerra que empieza hoy

Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

En el Teatro Real convivirán diversas estéticas, pluralidad de lenguajes, nuevas tendencias y variedad de temáticas provenientes de otras latitudes. Será una nueva experiencia con la escena más variopinta de elencos de España y Argentina que se acercará al público cordobés. Habrás de ir a la guerra que empieza hoy es del autor y director Pablo Fidalgo Lareo, una de las voces más interesantes del teatro contemporáneo español. Esta es una biografía escenificada en la que el artista gallego habla sobre el proceso de reconstrucción de la historia, no solo de su familia, sino también de España. Entradas desde 1000 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro de miércoles a domingo desde las 15.

A las 21. Cine: Madres paralelas (de Pedro Almodóvar, España, 2022)

Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Dos mujeres coinciden en una habitación de hospital donde van a dar a luz. Ambas están solteras y quedaron embarazadas por accidente. Janis (Penélope Cruz) está exultante, pero la joven Ana, asustada y arrepentida. Las pocas palabras que intercambian en esas horas crean un vínculo profundo, que por casualidad se complicará cambiando sus vidas para siempre. Repite el viernes 4 a las 18.30 y el sábado 5 a las 21. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21. Mini recital de Deibig

Deibig incursiona en la música urbana desde hace tres años; a través de la música desea contarle a la gente su vida. En este video comparte dos videoclips: uno de trap filmado en Córdoba y otro que es un afrobeat realizado en Buenos Aires.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Viernes 4

A las 19. Inauguración: Movimientos del deseo, feminismos simultáneos

Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Se inaugura la exposición Movimientos del deseo, feminismos simultáneos, curada por Cecilia Salomón y Laura del Barco, que pone en relación algunas de las múltiples formas que pueden tomar los feminismos dentro del campo de las artes visuales, en una secuencia de poéticas, acciones y discursos realizados en diferentes tiempos y territorios. Producciones que mantienen la mirada atenta a su contexto para revisar ciertas certezas que se imponen sobre los cuerpos y las subjetividades a veces manipuladas, reprimidas o anuladas. Revisar y desconfigurar las ideas de normalidad, heredadas y reproducidas sistemáticamente por su cabal virtud productiva, son las acciones que modelan estos lenguajes desobedientes, estas voces disidentes y estos cuerpos de intención descolonizada. Esta exhibición está integrada por Bemberg en el origen, cortometrajes de María Luisa Bemberg; instalación audiovisual del Colectivo Lastesis; Obituario n° 7: Tú, performance de Ana Volonté; Violeta, secuela del Pong, art game de Mónica Jacobo; Semilla, instalación de El Pelele; Consigna de acción, instalación colectiva junto a Manifiesto textil; Biblioteca sala 0 y escritura de Andrea Torrano. La inauguración contará con la participación de la DJ Lucy AKAlucyrealg. Entrada libre y gratuita.

A las 21.Cultura en el Patio: Especial mujeres

En el marco del Mes de la mujer, Cultura en el Patio tendrá un episodio especial con Mujeres en el Patio: una selección de canciones interpretadas en el ciclo por mujeres artistas, referentes y emergentes de Córdoba: la Negra Lorena Gómez, Guadalupe Gómez, Camila Pino, Daniela Mercado, Mery Murúa, Koky Schroeder, María Fernanda Juárez y Alma Nómade.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

A las 21. Boreal

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Julieta Reyes presenta esta obra que propone una estructura cíclica, donde habitan dos unidades temporales en un mismo espacio físico, marcadas por dos estaciones, invierno y verano. En el invierno la nieve, en el verano, el fuego. Allí, dos personajes con un extraño vínculo entre sí, se encuentran enterrados en la nieve. Entradas 700 pesos; estudiante y jubilados, 400. Disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro de miércoles a domingo desde las 15.

Sábado 5

A las 17.30. Noches de Río Cuarto

Anfiteatro Griego del Parque Costas del Río Cuarto.

Una nueva edición del tradicional programa de cierre de los ciclos de verano tendrá lugar con la participación de Andrés Clerc, Carlos Tapia y Atahualpa Yupanqui – sede Río Cuarto (Danzas), entre otras bandas. El evento se repite el domingo 6 a partir de las 17.30 con un show de música cordobesa y latinoamericana con las actuaciones de Nada Que Ver, Ivanna, La Basilio, Marcos Gómez y Los del Swing. En ambas ocasiones la entrada es libre y gratuita.

A las 18. Visita guiada a la exposición de Abraham Votroba

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Visita guiada por la exposición fotográfica No me olvides con la presencia del artista Abraham Votroba. Exposición fotográfica donde Abraham Votobra rememora el jardín de la infancia y su relación con las plantas desde la perspectiva visual de un cuerpo infantil. Los registros fotográficos fueron realizados en su ciudad de origen, Misiones, donde los colores, las luces y las sensaciones de una naturaleza voluptuosa se diferencian de la ciudad en la que reside actualmente, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.

A las 20. ¿Qué me Contursi? Un recorrido por la obra de Pascual y Katuga

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

La poética de dos grandes letristas de tango, Pascual Contursi y José María Contursi “Katunga” (hijo), en un espectáculo musical y coreográfico con las interpretaciones de Mery Murúa y Gustavo Visentín y la destacada actuación de la pareja de baile que forman Silvia y Walter para disfrutar de la música ciudadana. Con dirección de Damián Torres. Entradas desde 500 pesos a través del sitio autoentrada.com y boletería del teatro (de martes a sábados de 9 a 20). Repite el domingo 6 a las 19.30.

A las 21. Mini recital de Mauricio Andrada y Carolina De La Torre

Este dúo reúne dos proyectos solistas que se volvieron un para llevar adelante canciones propias y reversionar joyas del cancionero popular argentino. Con sus ya casi 20 años de trayectoria y con discos editados, estos solistas se dedican a buscar nuevos sonidos sobre la música popular de raíz folclórica. Con voces maduras se conjuga este dúo que encuentra en este nuevo proyecto la soltura para cantar e interpretar canciones con absoluta libertad y no encasillarse en ningún estilo ni tener el color de un dúo tradicional sino mixturar y buscar otros matices.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Domingo 6

A las 16. Teatro estable de títeres: La Brujita de la escoba mecánica

Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Un grupo de animales del monte se encuentran una mañana asustados por una leyenda: “la brujita de la escoba mecánica”. Esta leyenda popular común entre los animales les da motivo para pasar el día narrando historias tradicionales. La fantasía de cada cuento que narran incide de algún modo en la realidad de los animales. De ese modo, la vida apacible de un día en el monte se irá tiñendo de un carácter fantástico del cual todos los personajes pasarán a formar parte. Entradas: menores 200, adultos, 400 pesos; disponibles a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro de miércoles a domingos desde las 15.

A las 20. Semana Internacional de Teatro Contemporáneo Europeo: El coloquio de las perras

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

En el Teatro Real convivirán diversas estéticas, pluralidad de lenguajes, nuevas tendencias y variedad de temáticas provenientes de otras latitudes. Será una nueva experiencia con la escena más variopinta de elencos de España y Argentina que se acercará al público cordobés. El coloquio de las perras de Miguel de Cervantes en la versión de Joaquín Hinojosa con la dirección de Hernán Gené tiende un puente para que el espectador asista a cómo por mágico portento, las perras hablan, tienen el don de la palabra y del raciocinio. Los perros de Cervantes se han convertido en perras, y estas en mujeres con voz. Una voz que aprovecharán para decir lo que necesita ser dicho ahora y siempre: la igualdad es imprescindible y urgente. Entradas desde 1000 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro de miércoles a domingo desde las 15.

A las 21. Visita al taller de Estudio Minimal

Alejandra y Micaela son madre e hija artesanas de espacios y objetos con alma. En Estudio Minimal diseñan y producen sus propias líneas de objetos de decoración. Cuentan con dos líneas de objetos deco (ambas certificadas con el sello al diseño cordobés 2020 y 2021): la línea cotton de cestas, platos de sitio y contenedores realizados en cordón de algodón cosido y teñidos de forma natural y la línea ecoprint de textiles para el hogar estampados por medio de un proceso natural en el que al hervir las hojas de los árboles con las telas se transmite el tinte.

FB e IG: @estudio.minimal

Correo: hola.estudiominimal@gmail.com

Web: http://www.estudiominimal.com.ar/

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Muestras

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Entrada: se solicita en efectivo en recepción del museo o con tarjeta a través del sistema autoentrada.com. Menores de 16 años, gratuita. Mayores, 250 pesos o 450 pesos la visita combinada a los tres museos (Emilio Caraffa, Palacio Dionisi y Museo Evita Palacio Ferreyra). Todos los miércoles: entrada gratuita.

Gatablanca de Juan Longhini. Muestra de dibujos en diferentes formatos y soportes. A lo largo del recorrido por sus obras, fragmentos de diferentes imágenes se ordenan y desordenan en composiciones figurativas articuladas a partir de líneas. Algunas de estas imágenes ilustran su imaginario personal: gatos, mujeres, plantas, rostros, peces o cosas. Texto curatorial escrito por Adolfo Sequeira. Cierra el 6 de marzo.

Pont Vergés: testimonios. Muestra conmemorativa a 18 años del fallecimiento del artista quien fuera un valioso eslabón en el arte local y nacional con proyección internacional. Se exhibe una selección de su obra que, desde luego, no abarca su vasta y variada producción articulada con aspectos significativos de su biografía: su paso por academias como estudiante talentoso, su faceta narrativa, su labor docente, su importante tarea como gestor cultural para la visibilización de la obra de artistas de la región a nivel nacional e internacional, su presencia como amigo, esposo y padre entrañable. La producción y curaduría está a cargo del equipo del museo junto a la artista Ana Luque, compañera de vida de Pedro Pont Vergés. Cierra el 6 de marzo.

No me olvides de Abraham Votroba. Exposición fotográfica donde Abraham Votobra rememora el jardín de la infancia y su relación con las plantas desde la perspectiva visual de un cuerpo infantil. Los registros fotográficos fueron realizados en su ciudad de origen, Misiones, donde los colores, las luces y las sensaciones de una naturaleza voluptuosa se diferencian de la ciudad en la que reside actualmente, Buenos Aires. Cierra el 6 de marzo.

Epojé, objetos Sonoros. La intención de la muestra, que en esta oportunidad presenta el objeto sonoro Reality Soup, es la de provocar un disloque que invita a suspender el juicio y devenir, simplemente, creación artística. Desde un enfoque multidimensional y a través de la puesta en juego de herramientas, instrumentos, cuerpos, percepciones, disciplinas, formas, formatos, disposiciones y tecnologías multimedia y sensoriales, se coloca al sonido entre paréntesis para explorar las conexiones creativas entre música y tecnología. Con curaduría de Santiago Bartolomé, en el marco de la Bienal de Música de Córdoba. Cierra el 6 de marzo.

BIENALSUR. Paisaje en foco. Miradas desde el presente, con curaduría de la directora artística de BIENALSUR, Diana Wechsler. La exposición incluye piezas de Daniah Alsaleh (SAU), Christian Boltanski (FRA), Bárbara Fluxa (ESP), Lina Gazzaz (SAU), Sujin Lim (KOR) y Matilde Marin (ARG), además de obras de la Colección del Museo Caraffa. Esta exhibición se centra en el medio ambiente, en el entorno natural y en eso que se identifica entre los temas artísticos convencionales como el paisaje, hoy en proceso de resignificación. El trabajo curatorial de Diana Wechsler pone en tensión obras históricas de la colección del Museo Emilio Caraffa con obras contemporáneas, buscando promover un choque de perspectivas que ofrezcan la posibilidad de activar aquellos pasados en este presente que demanda, desde un humanismo contemporáneo, la construcción de una conciencia ecológica. Los disparadores para esta muestra son las preguntas: ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿De qué manera las sociedades operaron sobre el medio natural? ¿Cómo se fue resignificando el paisaje dentro de los procesos culturales que se fueron dando? La muestra cierra el 6 de marzo.

Revista Expansiva. Publicación digital sobre educación artística y contenidos transversales. Destinada a docentes y pensada como herramienta didáctica que posibilite el abordaje desde las artes visuales de los contenidos transversales propuestos por los diseños curriculares de la provincia. El primer número aborda contenidos sobre Arte y Derechos Humanos; se encuentran entrevistas, notas de interés y actividades para hacer, pensar y disfrutar. Descargar en: https://www.museocaraffa.org.ar/pdf/expansiva.pdf

Hojas didácticas. Publicaciones digitales con actividades asociadas a una exhibición, destinada a infancias y familias. Tienen como finalidad conocer a los artistas y los contenidos de las muestras de manera práctica, simple y didáctica para poder experimentar las artes en los hogares. Descargar en: https://www.museocaraffa.org.ar/educacion.html

Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Entrada: se solicita a través del sistema autoentrada.com. Menores de 16 años, gratuita. Mayores, 250 pesos o 450 pesos la visita combinada a los tres museos (Emilio Caraffa, Palacio Dionisi y Museo Evita Palacio Ferreyra). Todos los miércoles: entrada gratuita.

Nuevas visitas guiadas por el parque del museo. Se realizarán de martes a domingo a las 15 y con un aforo de entre 8 y 10 personas. La propuesta, que se enmarca dentro de un proyecto de puesta en valor de los exteriores del museo, tiene por objetivo que el público conozca acerca de la creación y diseño del parque, que estuvo en manos de Thays; de las flora y fauna que lo compone y de la historia que rodea su bellísima estructura. Para más información escribir al correo electrónico: educacionmuseopalacioferreyra@gmail.com

Inventario Fragmentado. Alternativas de una colección. Es el trabajo de los curadores rosarinos Guillermo Fantoni y Adriana Armando. La propuesta curatorial es un itinerario que organiza la experiencia en base a cuatro categorías: Existencias, Escenarios, Viajes, Confluencias. Estas obras pertenecen a la Colección Pública de la Provincia de Córdoba.

Poéticas latinoamericanas en la colección IKA. Está conformada por obras pertenecientes a los primeros premios adquisición y donaciones de artistas participantes en los cinco Salones IKA y en las tres Bienales Americanas de Arte que se realizaron en Córdoba entre 1958 y 1966, patrocinadas por la empresa automotriz Kaiser. El giro que propone esta exposición es recorrer algunas piezas artísticas para atender a las poéticas que circularon en el mundo a través de estos salones y bienales, y que dan cuenta de aquello que acontecía en Latinoamérica o nuestra “patria grande”. Estas obras pertenecen a la Colección Pública de la Provincia de Córdoba.

Grabado Universitario Latinoamericano. Una publicación situada-sitiada. La Biblioteca de la Facultad de Artes posee en sus archivos una carpeta de reproducción de grabados del I Salón Latinoamericano de Grabado Universitario.

Manos Anónimas de Carlos Alonso. Las obras que integran la serie Manos Anónimas del artista plástico argentino Carlos Alonso, exponen el horror vivido durante la última dictadura militar argentina, revelando en sus dibujos y pinturas, los sucesos trágicos, de opresión, pérdida y violencia acaecidos durante ese período. Estas obras pertenecen a la Colección Pública de la Provincia de Córdoba.

La casa grande. En esta muestra se pueden observar referencias e infografías a través de acontecimientos históricos, personajes y costumbres de la época que vio nacer a la Casa grande, hoy convertida en el Museo Evita. La muestra se encuentra producida y realizada por el grupo colaborativo de adultos mayores Ensamble Creativo.

¿Cuál fue tu antivirus en esta pandemia? Desde el año 2016, el Museo Evita Palacio Ferreyra se propuso instalar una política cultural que ponga a los Museos en lugar, no solo de espacios contemplativos, sino también en espacios de aprendizaje, intercambio y creación. El Museo Evita no estuvo fuera de las implicancias que tuvo la pandemia que sacudió al mundo desde el año 2020. Es por eso que al abrir sus puertas en este 2021, no quería dejar afuera la experiencia de los públicos que lo visitan. ¿Cuál fue tu antivirus en esta pandemia? fue la pregunta que se le pidió al público que responda en audios de 30 segundos, como una forma de recolectar y compartir esta circunstancia que vive la humanidad. Las respuestas a esta pregunta se pueden escuchar en el museo escaneando el código QR que se encuentra en las salas. Así, el Museo Evita Palacio Ferreyra juega a abrir nuevas discursividades, nuevas formas de recorrer el espacio.

BIENALSUR. Paraísos artificiales donde participan los artistas Carolina Antoniadis (ARG), Florencia Caiazza (ARG), Cynthia Cohen (ARG), Karina El Azem (ARG), José Franco (CUB/ARG), Alfredo Frías (ARG), Daiana Martinello (ARG), Catalina Oz (ARG), Débora Pierpaoli (ARG), Dana Prieto (ARG/CAN), Farid Rasulov (AZE), Martin Sichetti (ARG) y Natalia Skobeeba (BEL), entre otros. Con curaduría de Florencia Qualina, su argumento es la ornamentación en tanto fuente de pensamiento que condensa modos de estar y habitar en el mundo.

Museo Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622

Entrada: se solicita en efectivo en recepción del museo o con tarjeta a través del sistema autoentrada.com. Menores de 16 años, gratuita. Mayores, 250 pesos o 450 pesos la visita combinada a los tres museos (Emilio Caraffa, Palacio Dionisi y Museo Evita Palacio Ferreyra). Todos los miércoles: entrada gratuita.

BIENALSUR. Brambilla en retrospectiva (obras 1950-1983), un trabajo de investigación que recupera las producciones de C. Brambilla (ARG), con curaduría del Colectivo Sociedad de Amigos y Benefactores de las Artes de Cañada Rosquín integrado por Martín Antuña (ARG), Jesu Antuña (ARG), Alfredo Aracil (ARG), Lilen Barberis (ARG), Antonio Druetta (ARG), Federico Mecchia (ARG), Alejandro Rossetti (ARG). La exposición propone rescatar un conjunto heterogéneo pero altamente coherente de una producción pionera en el vínculo entre arte, ciencia y naturaleza. La recuperación de una figura de pueblo, cuyo legado es por completo desconocido para el itinerario del arte nacional e internacional, invita a revisar las nociones de centro y periferia, pero fundamentalmente a reformular el vínculo entre las artes y naturaleza desde un contexto rural. La muestra cierra en el mes de marzo.

BIENALSUR. Sueños de rebelión silvestre, con curaduría de Benedetta Casini (ITA) en colaboración con Pablo La Padula (ARG). La exposición configura un recorrido que acoge al visitante en una serie de micromundos consecutivos, productos del imaginario específico de cada artista invitado y de los conflictos perceptivos que los atraviesan con relación al mundo natural contemporáneo. Artistas: Erica Bohm (ARG), Pablo Corral Vega (ECU), Melina Fakitsa Mosland (GRE), Juan Pablo Ferlat (ARG), Eduardo Gil (ARG), Lucila Gradin (ARG), Juan Gugger (ARG), Pablo La Padula (ARG), Valeria Sestúa (ARG), Lorena Ventimiglia (ARG) y Hui Ye (CHN). La muestra cierra en el mes de marzo.

Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Horario: de martes a sábado de 10 a 19. Entrada gratuita a través del sistema autoentrada.com.

Bemberg en el origen. Se proyecta El mundo de la mujer,el documental cinematográfico de María Luisa Bemberg sobre la exposición Femimundoque se realizó en La Sociedad Rural de Palermo en 1972. Allí Bemberg extiende el agudo lente de su cámara y, con una precisa edición entre imagen y discurso, deja visible el lugar de la mujer como factor de consumo. Mediante una oferta de servicios y productos queda visible la configuración de un ideal de mujer a medida del patriarcado, para el bienestar del varón y en beneficio del mercado. Esta pieza deja expuesto al evento como un espacio de domesticación sobre el rol de la mujer en la sociedad que la industria y el comercio internacional imponen.

El colectivo artístico y feminista Lastesis proyecta Feminazis, un videoclip a partir del texto Feminazis de Paul B. en el que el autor se pregunta: ¿Cómo es posible aplicar el adjetivo nazi precisamente a los cuerpos que el nazismo consideraba infrahumanos y prescindibles? Esta acotada interrogación exhibe las maniobras de manipulación que un poder hegemónico, como el patriarcado, puede desplegar sobre las minorías sexuales, mujeres, transexuales, maricas, lesbianas y cuerpos de género no binario y transferir con maestría una violencia totalitaria que le es propia.

Violeta, secuela del Pong es la video instalación de Mónica Jacobo. Aquí la artista diseña videojuegos de acción de tono irónico: en Verdeaparece el perfil de una ciudad y la dificultad a sortear es la palabra patriarcado; en Secuelas del Pong convertir palabras del masculino al femenino se plantea como el objetivo del juego. Los obstáculos en la obra de Mónica son la posibilidad en la experiencia recíproca y lúdica para abrir a la pregunta. Jacobo produce en un ambiente de transición entre el arte y el entretenimiento en el que la virtualidad pareciera su medio nativo y el feminismo la sustancia que lo compone.

Obituario nº 7: Túes una performance de Ana Volonté en la que la salaestará ocupada por lo quede de un ritual pop, por una neblina artificial, por el agua vaciada de los floreros que se beberá Ana. Quedarán las flores secándose en las nicheras y quedará también una canción de Roxette sonando. Ana dejará imágenes de una coreografía del duelo en la que ensaya una performance de la pérdida amorosa. Ana Volonté planea un baile para desasirse de un estribillo de normatividad adherido a la memoria del cuerpo, de los cuerpos.

Semilla es una instalación de El Pelele en la que se abre una posible escena de fábula distópica. Un fluido viscoso recorre un sistema descompuesto donde el estado de perturbación es el efecto secundario de esta performance visceral. Semillaabre una compuerta hacia un lado resbaladizo de criaturas de stiletto, de linaje parafilético y anatomías sensibles. Seres destinados a avivar un sórdido ciclo vital (mientras los ángeles bailan). Divinidades de la ternura que se manifiestan por sus orificios velados por tules y plásticos sensuales. Anterior a la forma, antes del gesto, anterior a lo humano, lo grotesco ya estaba ahí.

Consigna de acciónes una instalación colectiva que ocupa el auditorio. Es un proyecto que propone el museo junto a Manifiesto textil en resonancia con la muestra Movimientos del deseo. Una instalación colaborativa de activismo feminista en el que se invita a diversas organizaciones a compartir una consigna que las identifique como agrupación y se interviene una remera con cada frase a través de técnicas como la serigrafía, la sublimación o el bordado.

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

Entrada gratuita a través del sistema autoentrada.com

Postales de la Colonia. Un recorrido por el Barroco colonial. En 1542 por decisión de la corona española, la ciudad de Lima se transformó en la cabeza política y administrativa del recién creado Virreinato del Perú, por ese entonces, un enorme territorio que incluía al país actual. Esta exhibición plantea un recorrido por las producciones de esos centros culturales que se enmarcan en lo que se conoce como barroco americano. Este sincretismo dio lugar a una nueva identidad artística en todo el virreinato.

Fanales del Niño Dios. De todas las imágenes y símbolos que se despliegan durante la Navidad, los nacimientos o pesebres son uno de los elementos más reconocidos, figuras de pequeño formato que representan a los principales personajes del relato bíblico del nacimiento. Aunque el origen de esta devoción es del siglo XVI, su antecedente directo surge cuando San Francisco de Asís mandó a construir un pesebre en el que personas y animales reales representaron este hecho en vivo durante la Nochebuena del año 1223. El nacimiento de Jesús fue uno de los temas religiosos recurrentes en las manifestaciones del arte colonial. Los fanales con el nacimiento que llegaban desde Cuzco, Potosí o Quito, lo hacían como objetos artísticos privilegiados del siglo XVIII, destinados a la devoción circularon por todo el continente americano. Los fanales del Niño Jesús presentes en la colección del museo ponen en relación, en términos iconográficos por su catalogación, a imágenes de Natividad o Nacimiento que corresponden a la adoración al Niño Dios que se realizaban en los días previos a la celebración navideña. Desde mediados de diciembre el Museo Histórico Marqués de Sobre Monte presenta algunos de los fanales del Niño Dios presentes en la Colección.

Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

Entrada libre y gratuita.

Horizontes imprecisos. Proyecto colectivo sobre diversas producciones cordobesas en torno a la fotografía experimental. Nueve autores locales componen un conjunto de propuestas individuales donde conciben esta rama de la fotografía como un conjunto infinito de posibilidades de producir imágenes por acción de la luz sobre distintos soportes, tamaños, formatos y colores a través de procesos de lo más variados que, en general, implican un trabajo manual y artesanal. En la fotografía experimental el proceso de producción se transita sin saber de manera precisa cómo será el resultado final con una alta dosis de incertidumbre sobre la imagen que finalmente se logrará; de esta manera se traspasan los límites de las formas dominantes de producir fotografías.

Afuera el viento, adentro el mundo de Marcos Acosta. La periodista especializada en artes visuales María Paula Zacharías, sostiene sobre esta muestra: “Dos grandes obras monumentales son los extremos de los trabajos recientes que reúne esta exposición en la renovada sala del Paseo del Buen Pastor: un paisaje, Reserva natural (2009), y una urbe, Panorama (2015), que cierra la serie Todas las ciudades (2012-2016) y culmina en sus escenas naturales de los últimos cinco años. La ciudad también es para él un entorno natural. Si pensamos que un hormiguero es naturaleza, ¿por qué no lo sería lo que construimos nosotros?, pregunta el artista. La dualidad entre geometría y organicidad no existe. Las líneas y los planos que introduce Acosta parecen una intromisión, una huella del recorrido de un hombre (o de la mano de un creador). No lo son: no hay diferencia entre lo artificial y lo dado. La dualidad es una ilusión. Somos un fragmento del todo. El arte permite salir del plano físico: celebra una esencia. Cada vez que sostiene un pincel, lo carga de color y se acerca a una tela, Acosta se aventura en un misterio fascinante, no importa si decide hacerlo de manera realista o si suelta el trazo. Al retratar el mundo, se encuentra a sí mismo. Afuera está el viento que ama sentir en su cara. Cuando entra al taller, ese cubo en medio del verde de Río Ceballos o aquel galpón de ciudad, adentro suyo habita el universo entero. Al pintar, la vastedad más infinita hace eco en todo lo ancho de su alma.”

Agencia Córdoba Cultura – Rivera Indarte 33

Opera Omnia: Reflejos del Cielo sobre la tierra del artista renacentista italiano Raffaello Sanzio. Esta es una muestra itinerante cuya idea y producción corre por cuenta de RAI.COM, promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y organizada por el Instituto Italiano di Cultura Córdoba, en colaboración con el Consulado de Italia en Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y la Provincia de Córdoba. El proyecto Opera Omnia, del cual forma parte esta muestra, nació de la conciencia de que el patrimonio artístico de Leonardo, Rafael, Caravaggio y otros maestros de la pintura italiana está disperso por el mundo en diversos museos, iglesias y colecciones privadas y esto hace imposible realizar grandes exposiciones monográficas. Además, no todos los lugares donde se conservan las obras son de fácil acceso y a menudo se hace complicado su traslado, tanto por los elevados costos de los seguros como por impedimentos físicos. En ese contexto, Opera Omnia es un intento por acercar la obra de artistas clásicos a la comunidad. La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 19. Entrada libre y gratuita.Cierra en el mes de marzo.

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Entrada libre y gratuita.

Monocromía en cuatro colores n° 2, un SiteSpecific del artista marplatense Mariano Ferrante con una técnica de pintura y acrílico sobre el muro en una superficie de 240 m2 que se extiende en espacios interiores y exteriores del Centro Cultural Córdoba. La obra de Ferrante toma como referencia sus Monocromos, pinturas acrílicas protagonistas de su última muestra en New York. En este caso, son construcciones rigurosas compuestas por líneas que forman una trama; la paleta es reducida: está compuesta solo por cuatro colores. Los métodos y herramientas que utilizó son absolutamente manuales y analógicos, cultivando y valorizando el oficio. Sutiles alteraciones y aparentes errores, son, sin embargo, meditadas decisiones que dejan en evidencia el rastro humano, acentuando la sensibilidad presente en cada acto y la posibilidad de un cambio constante. Ferrante propone una nueva experiencia sobre el color, el tiempo y el espacio, en la pintura y en el mundo contemporáneo.

El espacio después, pintura mural (que incluye pintura de las columnas e iluminación) de Leyla Tschopp. Esta instalación forma parte de una serie de obras que revisitan tradiciones pictóricas del siglo XX, especialmente aquellas que cuestionan el paradigma de la perspectiva lineal central, multiplicando los puntos de vista o introduciendo elementos de la abstracción. La superficie pictórica despliega la ilusión de planos escénicos que se abren hacia adentro y hacia afuera del muro, dando lugar a un intrincado laberinto de perspectivas cambiantes.

BIENALSUR. The Crown letter, una exposición integrada enteramente por artistas mujeres que cuenta con los trabajos de SE Barnet (USA), Maithili Bavkar (IND), Alisa Berger (DEU), Kate Blacker (GBR), Andrea Blum (USA), Adriana Bustos (ARG), Anne Brunswic (FRA), Claire Chevrier (FRA), Pascale Criton (FRA), Jutta Doberstein (DEU), Michelle Deignan (IRL), Silvana Deluigi (ARG), Liza Dimbleby (GBR), Anne Dubos (FRA), Dettie Flynn (IRL), Shani Ha (FRA), Julieta Hanono (ARG), Claire-Jeanne Jézéquel (FRA), Kyoko Kasuya (JPN), Aylin Leclaire (DEU), Joanna Lombard (SWE), Saviya Lopez (IND), Ruth Maclennan (GBR), Ana Mendes (PRT), Maricarmen Merino (CRI), Aurelia Mihai (ROU), Doriane Molay (FRA), Manuela Morgaine (FRA), Tania Mouraud (FRA), Natacha Nisic (FRA), Kumjana Novakova (BIH), Sudha Padmaja Francis (IND), Emmanuelle Pellegrini (FRA), Piyarat Piyapongwiwat (THA), Catherine Radosa (CZE), Sandra Richard (FRA), Luise Schröder (DEU), Esther Shalev-Gerz (LTU), Mika Shigemori (JPN), Natalia Smolianskaia (RUS), Katja Stuke (DEU), Catalina Swinburn (CHL), Chiyoko Szlavnics (CAN), Mutsumi Tsuda (JPN), Ivana Vollaro (ARG) y Emma Woffenden (GBR). Con curaduría de Diana Wechsler, la exposición es un compendio de reflexiones sobre la crisis desatada por la covid-19 desde una perspectiva de género. Además, en el marco de esta muestra se realizarán proyecciones como parte del programa de video BIENALSUR, integrado por obras seleccionadas del llamado abierto internacional. La muestra cierra en el mes de marzo.

Memorias de la Tierra. Instalación del artista visual Guillermo Anselmo Vezzosi. La obra se caracteriza por ser una instalación de sitio específico que se adapta a las condiciones del espacio y dialoga con él y las preexistencias. Se constituye a través de estructuras creadas a partir de textiles de alambre de aluminio color. Estas piezas se unen directamente en el sitio para confeccionar la obra, la cual será suspendida en sala por medio de tanzas de nylon. Con esto el artista busca generar intervenciones que convivan y no interfieran con la libre movilidad dentro de la sala. Se busca generar estructuras como víctimas del tiempo. Estructuras que hablan desde un tiempo a otro, donde su presencia se constituye como la esencia de lo que ya no está o, quizás, lo que pudo llegar a ser y que, reclamando el lugar perdido en el encuentro de dos realidades diferentes, invitan a pensar y tratar de imaginar más allá. Estructurar las memorias en una serie de trazos para reclamar las ausencias que la memoria fija, en el gesto sutil de construir en el espacio huellas para recuperar fugazmente un instante o varios, que han cruzado un determinado espacio. Es un diálogo con el tiempo y el espacio (historia y naturaleza), esa constante obsesión. La muestra cierra en el mes de abril.

Centro de Arte Contemporáneo – Av. Cárcano 1750

Horario: de martes a domingo de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30. Entrada gratuita.

55 años de arte argentino. Obras de la colección. Se exponen obras de maestros como Jorge de la Vega, Julio Le Parc, Rogelio Polesello, Malena La Serna, Beatriz Rodriguez Tarragó, Ary Brizzi, Carlos Gorriarena, Luis Seoane, Miguel Dávila, Yuyo Noé, Anahí Cáceres, Osvaldo Borda, José Bepi De Monte, Jorge Simes, Fernando Allievi, Raúl Teppa, Raúl Antonio Monteiro y Marcos Acosta. Esta es una invitación para recorrer 55 años de producción de artistas argentinos con una fuerte presencia de consagrados cordobeses.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn