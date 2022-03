San Isidro de San Francisco y sus compromisos en la Liga Argentina de Basquet

0 0

Read Time: 32 Second

San Isidro de San Francisco, encara la recta final de la Fase Regular de Liga Argentina de Basquet.

Estos son los partidos que debe disputar:

6 de marzo – Barrio Parque de Córdoba Vs. San Isidro

8 de marzo – San Isidro Vs. Rivadavia de Mendoza

13 de marzo – Independiente de Oliva Vs. San Isidro

19 de marzo – Libertad de Sunchales Vs. San Isidro

23 de marzo – Rivadavia de Mendoza Vs. San Isidro

25 de marzo – Jachal de San Juan Vs. San Isidro

1 de abril – San Isidro Vs. Barrio Parque

6 de abril – San Isidro Vs. Villa San Martín de Resistencia

8 de abril – San Isidro Vs. Independiente de Oliva

Fuente: Diario Sports San Francisco

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn