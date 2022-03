Club San Jorge: Agenda Deportiva del fin de semana

0 0

Luego de su debut en el Basquet Asociativo, San Jorge emprende el año deportivo en las diferentes disciplinas.

INFORME

BÁSQUET MENORES

Sábado 12/03 San Jorge recibe a Tiro. Por la mañana con las categorías del mini básquet.

U13 desde las 13,30- U19 desde las 15- U15 desde las 16,30 horas

Cena de Campeones

Este sábado desde las 21 se realizará la cena de campeones de básquet y reconocimiento a los planteles del 2021.



BOCHAS

Este fin de semana los bochófilos de San Jorge participarán del Torneo del San Guillermo Bochas Club, que se juega por parejas en las tres categorías. San Jorge jugará en categorías segunda y tercera.

Torneo Comercial

San Jorge está llevando adelante un Torneo Comercial a 5 puntos con la participación de 21 tríos de Brinkmann, La Paquita y Morteros).



FÚTBOL DE PRIMERA

San Jorge visitará el domingo a Porteña Asociación en el debut oficial de este 2022. El DT Seba Lapalma podrá contar con el equipo completo.



FÚTBOL INFANTIL

San Jorge recibirá al 9 de Julio Olímpico de Freyre en las 5 categorías. Además, se jugarán partidos en las categorías de promoción.

Torneo Competitivo Padre Jorge Isaac

El torneo competitivo de categorías 2011, 2012 y 2013 que debía jugarse el fin de semana de los días 5 y 6 de marzo fue suspendido debido a la lluvia; con la participación confirmada de equipos de toda la zona, de Ceres, Rafaela, La Para, se está buscando una nueva fecha de realización.



PATÍN

Ya dieron comienzo los entrenamientos y prácticas a cargo del profe Alexis Luna. Los martes y Jueves a las 18 (grupo inicial), 19 (grupo intermedio) y 20 (grupo avanzado). A las 21 hs. son las prácticas del Patín de adultos que volvió este año a San Jorge.



VOLEY

Este año vuelve el vóley de inferiores a San Jorge.

Este viernes desde las 18,30 se jugarán los partidos de categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 14. Las chicas a cargo de las profes Estefanía Albornoz y Miriam Galotto recibirán a Porteña Asociación.

