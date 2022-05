Agenda: Fútbol Formativo Masculino y Femenino de San Jorge en Torneos de Club Sp. Suardi

0 0

*Encuentro y Torneo en Suardi*

El domingo 8 de mayo, San Jorge viaja al encuentro no competitivo organizado por el Club Sportivo Suardi.

Viajan 2 equipos de categoría 2014 y 3 equipos de categoría 2015 masculinos.

Además, viajan al Torneo Competitivo Femenino en Suardi las categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 15.

Acompañan a la delegación los profes Fabio Yozwiak, Kike Lencina, Nico Ardusso, Yamila Yozwiak, Naira Bravo y Dianela Rotela.

🏀*BÁSQUET MAYORES*

Este fin de semana San Jorge recibe a Porteña Asociación por la segunda fecha de la segunda ronda del Asociativo.

Este viernes 6/5 a las 22.

🏀*BÁSQUET MENORES*

Martes 3/5 desde las 19,15 San Jorge recibe a Porteña en U13 en el adelanto de la segunda fecha.

Y el mismo martes 3/5 desde las 19,30 San Jorge visita a Tiro Federal “A” en U15 completando la primera fecha.

El fin de semana San Jorge recibe a Porteña Asociación.

Viernes 6/5 20 hs. en U17.

Sábado 7/5

Desde las 9,30 todo el minibásquet

a las 15,30 en U19

a las 17,30 en U15.

*Torneo en Las Varillas*

Este fin de semana la categoría U13 conducida por el profe Nico Blengino viajará a Las Varillas para participar del torneo organizado por Almafuerte..

San Jorge integra el Grupo A junto a Unión Central de Villa María y al local.

El torneo se desarrollará sábado 7 y domingo 8, con la participación de 12 equipos.

🔵*BOCHAS*

Nuestros jugadores de tercera, segunda y primera participaran este domingo del Torneo organizado por el Club Sportivo Suardi, con zona en Morteros por pareja.

⚽*FÚTBOL DE PRIMERA*

San Jorge visita a Centro en una nueva edición del clásico local. Este domingo 8 de mayo desde las 14 hs. en Tercera Especial y 16 hs. en Primera División.

Nicola sigue en duda para volver a jugar después de la lesión que ya lo dejó afuera en el partido con Porteña.

⚽*FÚTBOL INFANTIL*

Sábado 7 de mayo, San Jorge viaja a Porteña con todas las categorías. Desde las 12 juega promocional.

En simultaneo se jugarán los partidos del torneo zonal.

🤸🏻♀️🤸🏻♂️ *GIMNASIA*

Las gimnastas federadas del club entrenan para el Primer Torneo Promocional que se realizará en Río Cuarto los días 21 y 22 de mayo.

En tanto que la categoría Escuela se prepara para el Encuentro del Próximo 28 de mayo que se realizará en Porteña.

El 11 de junio el Encuentro de Escuela será en San Jorge.

🏐*NEWCOM*

Todos los martes y jueves a las 14 siguen las prácticas de Newcom a cargo de la profe Belén Leiva.

Este fin de semana no tendrán actividades.

🎾*PÁDEL*

Este fin de semana en canchas de San Jorge se jugarán partidos correspondientes a la fecha Par Caballeros (8va, 6ta y 4ta.) que organiza 9 de Morteros.

Además de esta fecha, habrá fecha Par Damas (8va y 6ta) con sede en Sportivo Suardi.

🛼*PATÍN*

Continúan los entrenamientos a cargo del profe Alexis Luna:

Martes y Jueves a las 18 (nivel inicial), 19 (nivel intermedio), 20 (nivel avanzado) y 21 (Patín de adultos).

🏐*VOLEY*

Tanto el mini como el vóley de menores tendrán fin de semana libre.

Las chicas del maxi vóley viajan el domingo 8 de mayor a San Guillermo al Gran Prix de la categoría.

