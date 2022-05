Padre Carlos Bossio: «Hay un deseo de volver a encontrarse»

0 0

«Mucha expectativa, ilusiones, después de esta pausa de dos años en volver a encontrarnos y vivir este acontecimiento de devoción mariana tan fuerte. Estamos con todo el trabajo y el detalle para que todo esté dispuesto para la peregrinación» comenzó expresando el director de la obra salesiana de Colonia Vignaud, padre Carlos Bossio acerca de la 79° peregrinación al Santuario de María Auxiliadora que tendrá lugar el 14 y 15 de mayo.



«Parecería que hay un deseo de volver a encontrarse, de participar de estos eventos populares, así que esperamos ese día la llegada de muchos peregrinos. La comunidad está preparada para recibir, la estructura es simple, los espacios son amplios, así que da para que pueda venir libremente la gente».



A partir de esta edición se suma a la programación el encuentro de ciclista y motoqueros el sábado 14 a las 15 con un momento de oración y la bendición sacerdotal, «cada vez más dan vuelta en grupo, se acercan al templo, entonces charlando con ellos nos pareció oportuno hacer un encuentro a las 15 frente al templo con un momento de oración y bendición como un gesto de ellos que son devotos de la virgen, y después a las 17 proponemos una misa para la gente que prefiere participar el sábado a la tarde y las 18,30 una misa que es tradicional que reúne a muchos peregrinos»



Este año otra cosa que se agrego es un encuentro de agrupaciones gauchas con distintas manifestaciones con manejo de caballos, prueba de riendas entre otras en el parque el sábado a las 14, a la noche una peña y el domingo a las 11 ellos participan de la procesión desde el frente de la iglesia y van al monumento de María Auxiliadora patrona del agro argentino, donde se hace otro acto. «En el 2019 llegaron más de 500 jinetes, algunos dicen que ese número va a ser superior en esta edición, así que estamos dispuestos a recibirlos a todos».



El domingo como siempre la misa a las 4 y después cada hora y media, la posibilidad de la gente que ingrese al templo por el sector derecho y se encolumne para ir hacia la imagen de la virgen para que puedan pasar, hacer su oración, tocar los pies de la imagen que es un gesto que mucha gente lo realiza»

Por otra parte en el atrio de la iglesia está el escudo del Vaticano, una concesión que dio la iglesia hace muchos años para recibir las indulgencias de la misma manera que si se concurriera al Vaticano, es una Basílica adherida a la basílica del Vaticano

Pedir y dar gracias a la Virgen

«No tenemos un hilo central para pedir a la Virgen, pero si vemos como comunidad, después de la pandemia y estos tiempos difíciles que hemos vivido, lo que nosotros vemos y proponemos a la gente es la familia. La crisis familiar es fuerte, va en aumento, tiene algunos síntomas graves, la situación de los femicidios son niveles de violencia excepcionales pero que no ocultan que la convivencia, los vínculos humanos están cada vez más difíciles de llevar a cabo y también en la familia donde se nota que el poder convivir, el respeto, el afecto, está costando mucho. Por eso que María nos congregue también para que las familias puedan vivir en forma cristiana, el mensaje de Jesús que es el mensaje del amor, de la fraternidad, del afecto, de la ayuda para que la familia pueda crecer bien» enfatizó el padre Carlos Bosio.



Agregó «A nivel nacional por la situación de nuestra patria que tiene tantas posibilidades, tantas expectativas y que no está costando tanto encaminar, una situación de deterioro muy grande a nivel de pobreza que a lo mejor en nuestra zona no se nota mucho, pero que a nivel país es muy fuerte»

Recuperar la espiritualidad

«Esperamos que puedan participar muchos para vivir la esencia de este movimiento, para que no se desvirtué como un paseo, sino que se siga sosteniendo el sentido religioso de esta fiesta, de pedir a la Virgen María, de acercarnos a ella que como madre nos de la fuerza para que podamos vivir lo que su hijo Jesús nos vino a enseñar el mandamiento del amor, queremos que afiance la fe en el corazón de los cristianos, hoy la dimensión espiritual está muy deteriorada en el ser humano, hay mucha gente que sin declararse ateo, vive como si Dios no existiera, es un ateísmo practico, hay corrientes culturales que afectan a esta dimensión espiritual como es el materialismo que se mueve en nuestro ambiente, el individualismo, nuestra falta de espíritu solidario, de construcción de comunidad, el individualismo es muy fuerte y hace que se diluya esta dimensión espiritual que es esencial en la vida humana, así como es esencial la parte biológica, como es esencial la parte intelectual, afectiva, una de las dimensiones propias del ser humano es su espiritualidad»

«La experiencia nos indica que la ausencia de Dios en la vida de las personas y en la sociedad no trae cosas positivas, vemos la desintegración social y vincular que se da hoy en el mundo y en nuestra sociedad también y en nuestras familias, porque indudablemente la presencia de Dios invita al amor, al respeto al otro, al considerar al otro como mi hermano, a buscar el bien común de todos, los valores cristianos de la fe, son muy humanizantes para el ser humano, construir en comunión y buscar el bien común para todos»

