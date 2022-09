San Jorge organiza Torneo de Padel Suma 14, y resto de la agenda del fin de semana

0 0

Read Time: 2 Minute, 27 Second

Este fin de semana (desde el jueves 8) San Jorge de Brinkmann organiza un torneo de Suma 14, en la disciplina del Padel.

En tanto el fin de semana del 17 de setiembre se jugará en San Jorge un torneo de la APC para Damas categorías 8va y 6ta.

AGENDA deportiva

🛼*PATÍN*

Después del Festival de Centro Social este será un fin de semana libre para los patinadores de San Jorge.

🏐*VOLEY*

El miércoles 7-9 San Jorge recibirá a Social de Chipión por una nueva fecha de la liga en categorías Sub 12, sub 13 y sub 14 desde las 19 hs.

El sábado 10 desde las 9 de la mañana San Jorge visita a Tiro Federal para participar del Promocional de categoría Sub 12.

*BÁSQUET MAYORES*

Este fin de semana vuelve el básquet con algunos cambios de horario.

Domingo 11-9 San Jorge recibe a Unión de San Guillermo desde las 21,30

🏀*BÁSQUET MENORES*

MASCULINO. San Jorge recibe a Unión de San Guillermo.

Sábado 10-9 desde las 9,30 Mini básquet

A las 12,30 cat. U17 rojo

A las 14,30 cat. U19

Domingo 11-9

A las 19,30 cat. U13.

Lunes 12-9

A las 19,30 cat. U15

A las 21,30 cat. U17 azul

🔵*BOCHAS*

El sábado 10-9 desde las 14 hs. Juan Manuel “Chima” Ríos definirá en tercera categoría el torneo de San Isidro de Porteña. Quedó entre los mejores 5 el pasado domingo y terminará este sábado.

El domingo 11-9 los jugadores de San Jorge participarán del Torneo por Tríos de Tiro Federal de Morteros.

Y ya nos preparamos para el torneo del 18 de setiembre organizado por San Jorge. Será en Primera categoría mano a mano. Y en segunda y tercera en parejas.

⚽FÚTBOL DE PRIMERA

Este 11 domingo San Jorge juega la gran final de la zona norte visitando a Tiro Federal.

El horario de comienzo se adelanta a las 14,30 hs.

⚽*FÚTBOL INFANTIL*

El sábado 10 San Jorge juega la última fecha de la fase regular visitando a Sportivo Suardi.

Desde las 12 hs. Con la tira de las 5 categorías.

Además, se jugarán partidos por el zonal.

🤸🏻‍♀️🤸🏻‍♂️ *GIMNASIA*

Este fin no habrá actividad para los gimnastas de San Jorge.

🏐*NEWCOM*

San Jorge se prepara para que sus dos equipos disputen Copa de Oro y Copa de Plata de la nueva liga regional de Newcom.

El equipo Azul quedó primero en la clasificación y jugará la Copa de Oro que se jugará el día domingo 18 de septiembre en nuestra cancha.

El equipo Rojo quedó clasificado para Copa de Plata (se jugará el sábado 17 de setiembre en el Club Alumni de San Francisco).

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn