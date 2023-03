Maxi-Voley: Todos los resultados en Tiro Federal y otros partidos de la Tira

0 0

La Liga Morterense de Voley, continúa con la disputa de los diferentes Torneo organizados para este año. El {ultimo fin de semana se llevó a cabo el 1° Grand Prix de Maxi-Voley en Tiro Federal de Morteros, y se jugaron otros partidos de la Tira (Categorías Formativas)

Resultados Maxi-Voley

-Cancha N° 1: Social Seeber 0 vs. Cult. la Paquita 2; Social de Chipión 1 vs. Centro Social Brk. 2; 9 de Julio “A” 1 vs. Social de Chipión 2; Tiro Federal “Verde” 2 vs. San Jorge Brk. 0; Tiro Federal “Rojo” 0 vs. Cult. La Paquita 2 y San Jorge Brk. 2 vs. Centro Social Brk. 0.

-Cancha N° 2: Tiro Federal “Rojo” 2 vs. Porteña Asoc. 0; Sp. Suardi 1 vs. Tiro Federal “Verde” 2; Porteña Asoc. 2 vs. 9 de Julio “B” 0; Centro Social Brk. 2 vs. Sp. Suardi 1+; 9 de Julio “B” 2 vs. Social Seeber 0 y C. J. Vignaud 0 vs. Tiro Federal “Verde” 2.

-Cancha N° 3: 9 de Julio “B” 2 vs. 9 de Julio “A” 1; San Jorge Brk. 2 vs. C. J. Vignaud 0; Social Seeber 0 vs. Tiro Federal “Rojo” 2; Cult. La Paquita 2 vs. C. J. Vignaud 0; Social de Chipión 1 vs. Porteña Asoc. 2 y Sp. Suardi 2 vs. 9 de Julio “A” 0.

Terminó primero Cult. La Paquita con 9 puntos y +6, Tiro Federal “Verde” también sumó 9 puntos y +5, Tiro Federal “Rojo” y San Jorge de Brinkmann con 7 puntos y +2, 9 de Julio “B” y Porteña Asociación con 7 puntos y +1 y Centro Social de Brinkmann con 7 y dif. 0. Más abajo quedaron: Sp. Suardi 6 puntos; Social de Chipión 5 y 9 de Julio “A”, Social de Seeber y C. J. Vignaud, todos con 3.

Se completó la segunda fecha del Apertura de la Tira

Por la segunda fecha del Apertura, partido postergado, jugaron Atlético Miramar y Porteña.

En Sub12 ganó Porteña 2-0, en Sub13 ganó Porteña 2-0, en Sub14 ganó Porteña 2-0, en Sub16 ganó Miramar 2-0 y en Sub18 ganó Porteña 2-0.

Adelantos

Chipión le ganó 2 a 0 en todas las categorías a Sportivo Balnearia

Cultural La Paquita enfrentó a Atlético Miramar.

En Sub12 ganó La Paquita 2-0, en Sub13 ganó La Paquita 2-0, en Sub14 ganó La Paquita 2-0 y en Sub16 ganó Atl. Miramar 2-0.

