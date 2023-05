Luis Juez pasó por Brinkmann con tono crítico hacia la gestión Provincial y Municipal

0 0

De intensa gira por el Departamento San Justo, a lo largo de toda la jornada, previo paso por Morteros y Colonia Vignaud, el candidato a Gobernador de Juntos por el Cambio en la Provincia de Córdoba Dr. Luis Juez, dejó un mensaje a toda la ciudadanía, no falto de críticas a la actual gestión Provincial y Nacional, como así mismo a nivel local.

Ante una concurrencia de partidarios, integrantes de la lista y Dirigentes a nivel regional, el Dr. José Bría actual Intendente de Morteros y los candidatos a nivel Departamental, y Jorge Racca quién tuvo a su cargo dar la bienvenida a los presentes.

A continuación Juez agradeció «a los presentes el acompañamiento que se observa en cada una de las visitas a los pueblos y ciudades de la región».

Haciendo referencia a la aceptación de Racca para el cargo de Intendente, Juez dijo que “no tiene sentido ser Gobernador y no tener la compañía de personas que no tienen conducta; con gente que le da lo mismo estar de un lado o del otro, no podés jugar con la camiseta de Dios y festejar con el Diablo… y acá en este pueblo pasa eso (Por Brinkmann)…. Decimos una cosa y hacemos otra, adherimos a una idea y después suscribimos a otra… por eso es para mi que vos (Racca) me recibas en tu ciudad, segundo es un honor que hayas aceptado a ser Intendente y en tercer lugar que hayas tenido la inteligencia de armar una lista con tanta juventud…

Luego de la introducción el candidato de la oposición se refirió con tono sumamente crítico a la política de seguridad de la Provincia, aspectos de la educación y la Salud, como así también al criterio adoptado por dirigentes del PRO y de la UCR en cuanto a su paso al oficialismo.

AMPLIAREMOS

