27 familias de La Paquita recibieron escrituras

Tu Casa Tu Escritura avanza y más vecinos de distintas localidades regularizan su situación dominial y escrituran sus viviendas. Esta semana, quienes lo lograron fueron 27 familias de La Paquita, en el departamento San Justo.

La ministra de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure, explicó que actualmente acceder a una escritura requiere de un presupuesto mayor a 200 mil pesos y que el trámite implica un lapso de tiempo que mensuras y aprobación de planos, entre otros requisitos.

“Hoy –aseguró- se van con la tranquilidad de saber que su hogar es suyo. Esto es el fin de un ciclo, el ciclo de la casa propia”.

Vecinas y vecinos contaron con el apoyo de Tu Casa Tu Escritura, un programa de regularización dominial y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, por parte de personas que no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten solventar el gasto de una escritura traslativa de dominio.

Hasta el momento, ya se han entregado 20.000 títulos de propiedad en toda la provincia.

