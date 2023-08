Se mantienen consultas e internaciones pediátricas por enfermedades respiratorias

En la semana epidemiológica 31 se registraron 923 consultas pediátricas. Este número es levemente superior a la semana anterior (SE30 – 897); no obstante, la curva epidemiológica se mantiene estable en relación a las semanas previas. Esta estabilidad también se reflejó en las internaciones pediátricas, ya que en esta última semana se registraron 67 hospitalizaciones; mientras que en la semana 30 fueron 60, y en la 29, 67.

