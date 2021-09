Inauguran exposición en el Museo de la Posta de Sinsacate

Este Viernes a las 19, inauguramos «Recolector Taciturno» una exposición con obras de Ana Laura Badía en el MUSEO NACIONAL DE LA POSTA DE SINSACATE.



«Esta obra la llevo a cabo no desde un punto de vista documental o de un sociólogo, sino desde la conformación de un personaje ficcional, que narra su historia desde la triste vulgaridad de lo cotidiano, pero no apela a lo sentimentalista. Sin embargo, los materiales sirven como testimonio de una realidad adversa, donde se incluye lo feo, lo incómodo, lo que no queda bien, la ilusión de lo bello, reemplazada por un objeto de consumo» dice la artista.

_______

La artista Ana Laura Badía, (Córdoba, 1999), es una joven estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba; se encuentra en quinto año de la Licenciatura en Artes Visuales, en la Facultad de Artes. A su vez realiza su trayecto pedagógico en Artes plásticas en la misma facultad.

Ana Badía participó en diferentes muestras colectivas y ferias de arte dentro de la ciudad de Córdoba.