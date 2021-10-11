Miércoles 13: En Brinkmann comienzan a vacunar a menores de 3 a 11 años

Según el informe desde el Centro de Salud Municipal, este miércoles 13 de octubre a partir de las 18,30 horas, comienzan los turnos para vacunación a menores de 3 a 11 años. Se trata de 1º dosis de la vacuna sinopharm.
VACUNACION MIERCOLES 13/10/2021
1° DOSIS SINOPHARM
MENORES DE 3 A 11 AÑOS
18:30 HORAS
ACOSTA MATEO DANIEL 55928982
ACTIS HELENA 55784011
ACTIS JUANA 53100707
ACUÑA JULIA 51018268
AGUIRRE ELÍAS ARIEL 50633713
AGUIRRE ELIAS TOMAS 49765319
AGUIRRE SANTIAGO JOSE 50788195
ALANIZ IAN LUCA 54934136
ALFONSO JORGELINA 54498118
ALMADA XIOMARA ADELAIDA 50000493
Alvarez Constanza Soledad 56927565
ALVAREZ LAILA 54498117
ANDREO PRADO SANTIAGO DAVID 50334840
ANGULO MULLER AGOSTINA 54782875
AON AMIR JOSE 51555267
ARDUSSO JERONIMO 51190119
ARDUSSO JUAN MARTIN 54845799
Asselborn Maria Pia 57267626
AVILA AMADEO 55076590
AVILA BURATO VALENTINA 50090378
AVILA BURATTO AGUSTIN 54047530
AVILA JOSEFINA 55976184
AVILA MAGALI 50930018
BALBO BENICIO 53668122
BALBO SALVADOR 52100988
BARBERIS ZOE MILAGROS 52962406
BARBERO ALMA 50090380
BARRIOS ELIAS VALENTIN 50334852
BARROS GERONIMO 50090383
BARROS RAMIREZ AIME ABRIL 50090395
18:45 HORAS
BAZÁN LELL NEHEMÍAS JUAN JOSÉ 54499989
BELTRAMO EMILIA 54498106
BERTELLO FERREYRA RENZO 51198673
BERTONE RENATA 53119447
BOBBIO CAMILA BELEN 53781663
BOBBIO DELFINA CATALINA 56136960
BOBBIO MAYRA MILEVA 56136959
BOERO MONTOYA AGOSTINA 50741283
BOERO MONTOYA DOMINIQUE 55459969
BONO VALENTIN 51036466
BORRE MANUEL 53225637
BORRE MARTIN 53225638
BOSIO GONZALO DAVID 49765131
BOSIO MILAGROS 51349268
BOSIO VITO MARTIN 54440755
BREZZO VALENTINO 55716272
Bruno Quiroz 57265191
BURGA ANA PAULA 50930015
BURGA JUAN ANDRES 54194667
BURGENER GIANNA LIZ 52805952
Cabrera Carmelo Amaro 56300092
CABRERA NICANOR AMARO 55306052
CALERO ELUNEY 50000495
CAMIA AMBAR MILAGROS 50239161
CAMIA TOMAS 53928298
CAÑETE LOHAN DOMINGO 57265200
Carino Valentin 56136905
CARLE ANA PAULA 51555261
CASALIS JOSEFINA 50239154
CASTRO GIANELLA 52210215
19:00 HORAS
CERVERA MARTINO 55788928
CHIAPERO CATALINA 56624700
CHIAPERO JAZMIN 52892398
CHIAPERO LORENZO 54769733
CHICCO ESPERANZA 51036465
CINGOLANI KIARA INDIRA 49765145
CONTRERAS JAZMÍN 56607844
CONTRERAS NICOLE 55459973
CORDOBA LISANDRO NICOLAS 52805956
CORDOBA MORENA 50930009
CORTESINI CONSTANZA 50239177
CORTEZ CONSTANTINO 54257993
CORTEZ SAMIRA AGOSTINA 50334848
COSCI PAULINA 55459014
COSCI SANTINO 52204327
CZECH CLEMENTE CATALINA 50239197
DALMASSO JAZMIN 56136254
DALMASSO SUBACI LUCAS 55784005
DALMAU TOLOSA VALENTINO MATEO 49765146
DANIELE GENARO JOSE 55787014
DAVICO JUAN CRUZ 56136946
DELRIBO SPINARDI GIANNA IRUPE 54194668
DELRIBO SPINARDI MARIA PIA 55076583
DEMARCHI UMA FRANCESCA 52898085
DEMARCO ANDRES IGNACIO 55784006
DEMARCO IGNACIO SANTINO 53928285
DEMARCO ORIANA 51414293
DEMARCO ROMANO BENICIO SANTIAGO 56133845
DEMARCO ROMANO MARIANELA
AGOSTINA 52100985
DEMARCO SANTINO TIAGO 52473229
19:15 HORAS
Diaz Alma Yael 49425153
DIAZ CORDOBA PAZ AMELIE 52742270
DIAZ ROSSO CATALINA 54581208
DIAZ ROSSO FACUNDO 53119431
DOGLIANI ALFONSINA 56303543
DOGLIANI ISABELLA 55457570
DOGLIANI MORENA LUZ 55252425
DOMINGUEZ JULIETA 55254171
DOMINGUEZ LUCILA 52632995
DOMINGUEZ MARTINA 52632994
ECHAVARRIA THIAGO MATEO 53928286
EDER ALMA 50239196
FABER RENON VALENTINO NICOLAS 50239176
FARIAS ADA LUZ 51018276
FARIAS BAUTISTA 54257988
FARIAS PEDRO VICENTE 55791643
FERNANDEZ DELFINA MARÍA 51414281
FERNANDEZ ESTEFANÍA LUCÍA 56134789
FERRERO BENICIO 49765135
FERRERO FAUSTO 54499984
FERRERO JOSEFINA 50334830
Ferrero Margarita 56613478
FERRERO WANGLER CELINA 51414318
FERREYRA ALEJO 52898091
FERREYRA LUCAS 55787027
FERREYRA NARETTO ITALO 54047527
FERREYRA NARETTO RENATA 50696657
FIGUEROA ALEXIA SOFIA 54576500
FLORES BAUTISTA 52470010
GAIDO SANTINO 50741291
GAITAN MARIA VICTORIA 54573828
19:30 HORAS
GAITAN PAZ MARIA 54576491
GALLEGOS DELFINA DENIS 50930002
GALOPPO OLIVIA 50334853
GARELLO MANUEL 53100705
GARIONE GUTIERREZ JOSE ARIEL 54937020
GARRONE FRANCISCO 50334842
Gay Martín 56140936
GIGENA ALDANA ELUNEY 50521335
GIORDANO JOAQUIN 55402844
GIORDANO JULIETA NAHIR 50930008
GIORGIS DELFINA YASMIN 50239165
GODOY BAUTISTA MANUEL 54936359
GODOY NICOLE MILAGROS 52054951
GOMEZ ALMA DELFINA 55254172
GOMEZ XIOMARA VALENTINA 53225624
GONZALEZ BULACIO BAUTISTA RAMIRO 50239179
GONZALEZ BULACIO VALENTINO ANDRES 52210214
GOROSITO GENESIS 52892400
GOROSITO JUANITA MARIA 55251248
GOROSITO SOFIA MAGALI 50336748
GOROSITO VALENTINO 54775709
GRIBAUDO SUAREZ IGNACIO 50593693
GRIBAUDO SUAREZ PILAR 53077747
GRIMALDI GAIDO IARA 52201273
HEREDIA ALBARRACIN BAUTISTA CARLOS 53322310
HEREDIA BENJAMIN JAVIER 55791658
HEREDIA LUDUEÑA MAICO EMANUEL 52206246
HERRERA BRUNO 55080622
HERRERA HELENA SOFIA 56607848
HERRERA RENZO 56133847
19:45 HORAS
IBAÑEZ THIAGO SEBASTIAN 54047529
JUAREZ KEVIN SANTINO 54780680
JUAREZ ROLDAN LUCIANO GABRIEL 52201276
JUAREZ YAZMIN GUADALUPE 53225625
LAPALMA GUTIERREZ THIAGO 54937030
LARIVEY BERTONE EMILIANO 53668139
LEDESMA GODOY TATIANA AYLEN 51297448
LEDESMA THOMAS 56133849
LEIVA BENICIO LIONEL 55533879
LEIVA SANTIAGO ISMAEL 56750669
LEONARDI AMELIE 50000492
LEZCANO FABRIZIO LIONEL 51451901
LOPEZ EMILIA 51414312
LUDUEÑA MAGALI GABRIELA 53925290
LUDUEÑA SANTIAGO 50239200
LUDUEÑA THOMAS IGNACIO BENJAMIN 54576537
MAIDANA THIAGO BENJAMIN 55080630
MAIDANA VACCHIERI SANTINO 53780246
Maldonado Martina 57069630
MANSILLA CRISTIAN DAVID 50090367
MANSILLA DENISE GABRIELA 51033891
MANSILLA MAURO 50334828
MARANZANA ANGELINA 50181765
MARANZANA EMMA 51018266
MARANZANA FRANCESCA 53098070
MARANZANA GENARO 53100725
MARANZANA PAULA 55791653
MARGONARI FRESIA PAULINA SOFIA 55247152
MARQUEZ LUCAS GABRIEL 55716228
MARQUEZ NATALIA SOLEDAD 51098934
20:00 HORAS
Martinez Blengino Catalina 55080627
Martinez Blengino Juan Domingo 56610877
MARTINEZ COMBA BAUTISTA 54937019
MARTINEZ COMBA FAUSTINO 52742253
MARTINEZ GALANZINO VALENTIN 50090398
MARTINO AGUSTIN 51414285
MARTINO NAZZI MAIA 52473226
MARTINO NAZZI MARIA PAZ 56458498
MASCARO JULIETA 53225650
MAY DILAN JOSUE 55253795
MENDOZA ZAIRA JAZMIN 49501317
Merlini Julieta 57133155
MIKLES NINA 54257997
MIKLES SIRO 50930021
MISGLIK GASPAR 53119448
MOLINA KIARA MAILEN 49765132
MOLINA MAIRA AYLEN 51297450
MOLINERO MARTIN 53322317
MONTIEL AGOSTINA 45697926
MORENO ARNOLFO VIOLETA 51555208
MORLACCHI RIBERI NICOLAS 50239194
Morra Álvarez Elias 55784008
MULLER ASTRID LENA SAULA 51297453
MUSSO MARTIN ROMAN 50090400
NARETTO JAZMIN AYLEN 51201864
NARETTO NILO JAVIER 50930028
NAZZI GIANNA LUCIA 52898088
NAZZI ROMAN AGUSTIN 50239175
NEGRI REGINA 55791648
NORIEGA FIORELLA AINARA 51018269
20:15 HORAS
OLIVERA BERRA JOAQUIN 53322320
OLIVERA ENZO TOBIAS 55596073
OLIVERA GUADALUPE 50090375
Olivera Valentin Ezequiel 56927561
ORONA LUNA JORGELINA 52869583
PAEZ BALL JEREMIAS 51297454
PAGANI GERONIMO 50090379
PAIRAZZO LUCIA 54499987
PAIRAZZO MAXIMO DANIEL 51414300
PEGINI THOMAS MARTINA BEATRIZ 50453179
PERALTA LISANDRO VALENTINO 50171469
PEREYRA ULISES DAMIAN 56136947
PERFUMO GAEL 50239178
PEROSSINO GRIMALDI AGUSTIN 54047526
POLETTI VICTORIA 52805947
PONCE JUAN CRUZ 53225639
PONCE MAIA ABIGAIL 54191134
POSSETTO MARCIO 50239158
PRATTO CAMILA ALEJANDRA 54257992
PUSSETTO RAMIREZ ALEJANDRO 50239162
QUAGLIA PEDRO 53100710
RAMALLO IBRAHIM ISMAEL 55251243
RAMALLO JUAN IGNACIO 54581213
RAMALLO LOLA 55534477
RAMALLO SEBASTIAN MATIAS 51018263
RAMALLO UMA 55534476
RAMALLO YAIR ALEJANDRO 51414303
RAUSCH LORENZO 49978014
REBOLA BERTOLA PAULINA 50239191
RENON JEAN PIERRE 55076588
20:30 HORAS
Ringelstein Julián Alejo 56750661
RIOS ALEJO DANIEL 52210219
RIOS JULIETA 53576592
RODAS CORNEJO FRANCISCO 50090374
RODRIGUEZ ALEJO JOSE 51201870
RODRIGUEZ BENICIO MIGUEL 54576497
RODRIGUEZ IVO 56300050
RODRIGUEZ VICTORIA 52100971
ROJAS CANDELA BELEN 45155878
ROLDAN LUDUEÑA LUCIA 50930007
ROMERO XIOMARA MILAGROS 54027985
ROSINA FRANCO ANDRES 51201862
ROSINA IGNACIO MARTIN 55784007
RUBIO IAN ALEXANDER 54848707
RUIZ GALETTO ALVARO 50334824
SACAVINO FRIDA FRANCESCA 51033892
SANCHEZ JULIETA AYLEN 49765130
SANDRONE SANTINO 50334822
SCALERANDI FRANCISCO 55596072
SCALERANDI JULIA 50696659
SCALERANDI LORENZO 55596071
SCOLASTRICCI ALVARO 50741290
Scolastrichi Hinata Ramallo 56927566
Seeber Agustina 56309569
SENN AGUSTIN 56922998
SIMEONE CONTRERAS LEONIDAS 49765142
SOLIS MORENA MARTINA 50090366
SORIA MARIA ANGELES 52805959
SOTO LIONEL 55978162
SPERTINO VALENTINO NICOLAS 54782878
20:45 HORAS
STRADA GIORGIS EMMA SOFIA 55305081
SUBACI PIA LUCIANA 50632628
SUBASSI JEREMIAS 53777458
SUPPO AIXA AINELEN 54576504
SUPPO ALFIERI LIONEL 50696241
TABORDA PAOLINI ALEJANDRO 54581214
TASSONNE NAÑEZ FRANCISCO 53803681
TAVANO CATALINA 54194663
TESSIO ROMEO OCTAVIO 50993773
TESSIO ROMEO VALENTINO 50080517
TOLOSA SUBACI GIOVANNI ANDRES 54573843
TOLOSA SUBACI NICOLE YASMIN 50741296
TOLOSA SUBACI RAMIRO DAVID 53100727
TOMATIS MIA 50334846
TORRAZZA EMILIO 55076594
TOSORATTO BRIAN IVAN 50696652
ULLUA IAN BENJAMIN 53479285
ULLUA ISAIAS JOEL 53479286
UTRERA BAUTISTA FACUNDO 50334856
UTRERA DANTE EMANUEL 50608582
UTRERA JULIETA MARIA 50090393
VACCHIERI MATEO 56458494
VARALDA ORELLANO SANTINO JULIAN 51450953
VARELA LUCA ALEJANDRO 50350802
VEGA DAMIAN JUAN 52101060
VEGA RIVOLTA CANDELA JULIANA 50239195
VEGA VIOLETA JAZMIN 53181117
VERCELLI IGNACIO NICOLAS 52210211
VOISARD ELIAS EMANUEL 51018265
VOISARD JUAREZ MAXIMO BENJAMIN 53100715
VOISARD NAHUEL ISAIAS 52470020
WASINGER MARTINA 52201274
YLLARRA FRENCIA MANUEL 52100990