El Jueves 28 vacunan contra covid a menores de 3 a 11 años

Según el cronograma que dio a conocer el Centro de Salud de Brinkmann, este jueves 28, se realiza un nuevo operativo de vacunación anti-covid.
Esta vez se trata de menores de 3 a 11 años, según el siguiente listado:
VACUNACION JUEVES 28/10/2021
MENORES DE 3 A 11 AÑOS
14:00 HORAS
ACASTELLO DARIO OMAR 53479288
ACOSTA FELIPE 54326113
ACUÑA RUIZ BENICIO 56455361
ACUÑA RUIZ JESUS NICOLAS 52473231
ALBORNOZ WILLIAM AARON 55976183
ALVAREZ DEYANIRA SIRLEY 53925283
ALVAREZ MAINARDI JUAN IGNACIO 54775704
ALVAREZ MAINARDI MARIA PAZ 51349266
ARGUELLO MEDINA AYLIN MIA 56610878
ARGUELLO MEDINA THIAGO YAMIL 51450952
ARGUELLO SOFIA 56303549
ARMANDO EMILIA JAZMIN 54782865
ARMENTA FLORES DYLAN EZEQUIEL 55251246
BARONE BRUNO ANDRES 56305716
BARRASA LAURA JIMENA 55251242
BARRETO MAURO DANIEL 50239153
BARRIOS MARTINEZ WENDY 54573836
BELMA MORENA ANAHI 50034886
BELTRAMINO AGUSTINA LIZ 52898096
BELTRAMINO CATALINA PAZ 54937028
BELTRAMINO MATILDA 55628964
BELTRAMINO VALENTINA LUZ 51036463
BENAVIDEZ MATIAS MANUEL 55076586
BENAVIDEZ VICTORIA MORENA 50334837
BERTERO AGOSTINA BELEN 51098962
BERTERO ULLUA ROCIO BELEN 50696651
BRUNO LUJAN MARIA 53119437
CABRAL DEMICHELIS THIAGO LIONEL 53322325
CAMPOS BAUTISTA GABRIEL 52892399
CAMPOS JOAQUIN ALBERTO 53480270
14:15 HORAS
CAMPOS LETICIA DAIANA 55456907
CAMPOS ROMERO LUIS MIGUEL 54937018
CAPDEVILA SANTINO JOAQUIN 53322311
CARRIZO SANDOVAL JESICA JAZMIN 52900295
CARRIZO SANDOVAL JESUS JOEL 52201690
CASTRO ASSELBORN ORIANA MILAGROS 56309563
CERRI JULIETA 56922996
CHIAPERO WERBES RITA 56458505
CONTRERA ISAIAS YTIEL 52805946
CONTRERAS LUZ DE LOS MILAGROS 50037391
CORDOBA LUZ 52100987
CORDOBA SELENE 56303544
CRESPIN BRISA YANINA 52904832
CUELLO MARIO ELIAS 51018272
CUELLO PAULA ARIANA 53400642
CUERVA KATHERINE NEWEN 52470015
DANIELE ORIANA 56305722
DAVICO DELFINA 50334832
DAVICO EMILIA 55978170
DOMINGUEZ AYLIN 56922994
ECHAVARRIA BENJAMIN NICOLAS 50696647
ENRICO AGUSTIN 50696644
ERICK VILLARREAL 56610874
FARIAS PAGLIERO LUJAN MORENA 50239198
FARIAS PAGLIERO PILAR DEL VALLE 54047519
FARIAS PAGLIERO ROSARIO LUCIA 52100977
FERNANDEZ BENJAMIN MATEO 54576534
FERNANDEZ LORENZO 54617502
FERNANDEZ NAHUEL ANGEL 50522774
FERNANDEZ SAMARA 55716536
14:30 HORAS
FERRER MALENA 53479283
FERRER PILAR 56610872
FERRERO JAZMIN MARIA 55402712
FERRERO MANUEL GERMAN 51033897
FESSIA ADELINA 53925282
FLER SANTIAGO 56160548
FLORES GENARO 55247157
FORNES MANSILLA XIOMARA 49965491
FUNES TEILER JUAN IGNACIO 50334829
GAIDO MATEO AGUSTIN 52553301
GALLEGOS PEDRO 56613482
GALLINO IGNACIO 54937024
GARCIA BIANCA 56458491
GAREIS LUCIANO FRANCO 56300147
GIMENEZ JULIA 52470011
GIMENEZ UTRERA FRANCESCA PALOMA 54047525
GIORGIS FELIPE MATEO 56613473
GIORGIS NICOLAS EMANUEL 54782870
GOMEZ SOFIA ARIADNA 53322318
GOROSITO MURATORE GUADALUPE 56750665
GOROSITO THIAGO 50334867
GOTTARDI LAUTARO JONAS 52267671
GOTTARDI THIAGO BAUTISTA 55791647
GRANT PEREYRA LUZ MILAGROS 55080628
GUTIERREZ EDUARDO MATEO 54937021
GUTIERREZ ELIAS TOMAS 52470006
GUTIERREZ JANA EVELYN 52898084
GUTIERREZ LUISANA MILENA 53576594
GUTIERREZ LURDES ISABELLA 55978166
GUTIERREZ ROCIO 52470013
14:45 HORAS
GUTIERREZ TIAGO FABIÀN 50930019
HEREDIA GAEL SAMUEL 53783143
IGNACIO TOMAS FERNANDEZ 56138650
JAPPERT THIAGO BENJAMIN 52473240
JIMENEZ JUAN CRUZ 55253793
JUNCOS HECTOR DANIEL 55253796
LEDESMA MARCO BENJAMIN 50952497
LESCANO LUDMILA PAULINA 50169448
LESCANO PERALTA MORENA 54047524
LEZCANO ELIAN VLADIMIR 57066308
LOPEZ VEGA JOAQUIN EZEQUIEL 50090361
LOPEZ YAZMIN ANGELINA 49921416
LUDUEÑA AYNALEN 56303552
LUDUEÑA BRIANNA PILAR 53780241
LUDUEÑA ELUNEY NAIARA 51349275
LUDUEÑA LAUTARO DAVID 54194669
LUDUEÑA MIA NICOLE 57069639
LUDUEÑA SAMIR AARON 53780250
LUDUEÑA SAMUEL DAVID 56747079
MACHADO CATALINA 52513775
MAIA HEREDIA 57268344
MANSILLA ANNA 56136255
MARENGO PILAR 57267623
MEDINA FACUNDO JOSE 52806188
MENA ANTONELA 51202895
MENA CIRO ANDRES 53775753
MENA ESTELLA MARIA 49965180
MENA SOLEDAD 51202894
MICHELUD ALAN SAMUEL 50756004
MIÑO MARTINA RITA 50090377
15:00 HORAS
MOLINARI VALENTIN YUTIEL 56303557
MONTENEGRO KEYLA SHANDELINA 56455355
MONTENEGRO SHANDY MELANI 51450960
MONTENEGRO SHARY SEBASTIANA 54937022
MONTENEGRO SHEILA EMILY 53225647
MONTU CONSTANZA 52201275
MORENO RUIZ JUAN JOSE 52892393
MORES GAIDO JOSEFINA 50930022
MOTTURA LAUTARO DANIEL 49079818
MOTTURA MANSILLA VALENTINA
JAZMIN 54255754
NUÑEZ BAUTISTA LEONEL 56613480
NUÑEZ LISANDRO MANUEL 56455365
ÑAÑEZ VACA AIMARA AYLIN 56750662
ÑAÑEZ VACA IAN ISAIAS 55596081
PALMA PARODI MAXIMILIANO NAHUEL 53100720
PASTORE VOISARD LUCIANO EZEQUIEL 50334849
PERALTA AINARA EVELIN 53668130
PERALTA CLARISA AIMARA 53119442
PERALTA OSEIAS 56458502
PEREZ ABRIL LUCIA 52203350
PEREZ CORALI NATALI 54940571
PEREZ JOSUE ISAIAS 54191124
PEREZ MADERA MIA ISABELLA 56613481
PISANI BRUSSINO THIAGO GABRIEL 51298899
POSSETTO SIERRA ANNA 54191140
PRATTO ORIANA 57270812
PROSELLI FRANCINA 55596074
PROSELLI VERENA 53322315
PUSSETTO GENARO 54573842
QUINTERO GIULIANA 51349270
15:15 HORAS
QUINTERO HERNAN 52898083
QUIROGA INGRID 50090390
QUIROGA VEGA GERONIMO
VICTORIANO 56455369
RAMALLO KIARA SEMILE 56748073
RAMALLO MIA AYLEN 51299338
RAMALLO NEREA LUZ 52470004
RIVERO AGOSTINA 54937014
RIVERO SANTINO 53225635
RODRIGUEZ HEMPLER OLIVIA LENI 50202693
RODRIGUEZ ULISES ARIEL 52466748
ROMERO BARBERO ABRIL ZOE 56309456
ROMERO PRISCILA SHEREZADE 54760381
ROTELA ANNA 55628966
RUBIO YUTHIEL 56456981
RUIZ ALEXIA ANAHI 52473239
RUIZ EDISON TOMÁS 57270813
RUIZ ENRIQUE NESTOR 54581202
SANTARONI PELOSO RENZO GABRIEL 50852872
SCHNIDRIG LEONEL MATIAS 51414282
SCHNITD MARTIN 54194671
SCHNITD VALENTINA 52805955
SCIANCA JOSE PABLO 51018273
SOLIS NATASHA 54607492
SOLIS RENATA 53668129
SPRINGER IAN NICOLAS 55784004
TAVANO RENZO 56610876
TOMASINI CONSTANZA BELEN 54257983
TOMASINI EMILIO MARTIN 50334868
TOMASINI JERONIMO ANDRES 52201279
TOMASINI LORENZO JOSE 56747082
TOMATTIS PAULA 57066300
15:30 HORAS
ULLUA LUZ JAZMIN 53322314
UTRERA BENICIO 57069625
UTRERA FEDERICO GABRIEL 54579709
UTRERA IKER 52898100
UTRERA IÑAKI 51297451
UTRERA LAUREANO BENJAMIN 53224891
VACA ALDANA 50333194
VALENZUELA JUAN IGNACIO 56140935
VARGAS FRANCISCO 56747078
VARGAS THIAGO 54576503
VEGA AINELEN AGOSTINA 50239157
VEGA BRITTANY JUANA 53780231
VEGA GIOVANNI 53928289
VEGA JUNCOS ESTEFANIA FRANCESCA 53479284
VEGA JUNCOS SOLANGE 56136260
VEGA ZANTELMO GABINO 56455367
VEGA ZANTELMO GABINO 54455367
VERA KATHERINE AILEEN 52470007
VERA MATEO SAMUEL 50334866
VIANO OLIVIA MARIA 57265199
VIDAL CALORIO ORIANA 54488106
VILLALBA ABRIL AYLINA 55459970
VILLALBA JOAQUIN 54782877
VILLARRUEL DALMA VALENTINA 53780237
VOISARD VEGA CIRO 56303559
YRALDE LISANDRO 55716236
YRALDE NICOLAS ELIO 52559062
ZAPATA FABRICIO GABRIEL 54257981
ZAPATA JAVIER ALEXIS 52470016
ZEVALLO FACUNDO RAMON 52869546
ZEVALLO ISELA BEATRIZ 54450235
ZORN LUCIO JOSE 54339816