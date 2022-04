Hasta el 8 de abril, actividad por el Día Mundial de la Salud

0 0

Read Time: 3 Minute, 0 Second

Este jueves 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, que recuerda la fundación de la Organización Mundial de la Salud – OMS- en 1948. En ese marco, desde el miércoles 6 al viernes 8, de 9 a 14, se llevarán a cabo distintas actividades de prevención y promoción de la salud en el Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.

En este marco, Diego Cardozo, a cargo de la cartera sanitaria provincial, expresó: “Este año es particular, porque luego de una etapa compleja, gracias a la protección alcanzada por la vacunación para covid-19, podemos ofrecer un encuentro presencial, con muchas propuestas para el cuidado de la salud de los distintos grupos, y eso nos alegra”.

“Sabemos que desde el comienzo de la pandemia muchas personas postergaron consultas profesionales, por eso, queremos que aprovechen estas jornadas para retomar ese contacto con los equipos de salud”, agregó el funcionario.

Cabe destacar que, para evitar las distintas infecciones respiratorias, se solicitará sostener la distancia física y el uso adecuado del barbijo.

Propuestas para las tres jornadas

Entre las distintas atenciones, se aplicarán las vacunas de Covid-19 y del calendario Nacional, para ello, se solicita asistir con el respectivo carnet. .Asimismo, quienes se acerquen podrán acceder a información y realizar consultas relacionadas a la tuberculosis.

Los días miércoles 6 y jueves 7, por la mañana (de 9 a 14), se realizarán testeos para infecciones de transmisión sexual ITS, y asesorías sobre VIH y sífilis. Esta propuesta continuará el viernes por la tarde (de 14 a 18), incorporando consultas por hepatitis C. Cabe recordar que cualquier persona mayor a 13 años puede acceder a las pruebas para ITS, de manera voluntaria, confidencial y gratuita, sin necesidad de ir acompañada de personas adultas.

Durante las tres jornadas se brindarán consejerías sobre alimentación y prácticas saludables, relacionadas a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, entre otros.

Otra opción, dirigida a personas de cualquier edad, serán asesorías sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva.

En tanto, adolescentes y jóvenes podrán hacer consultas relacionadas a su salud y compartir inquietudes con profesionales especialistas en el acompañamiento para estas etapas, con un abordaje integral y perspectiva de género.

Se realizarán también consejerías en salud bucal, juegos, enseñanza de técnica de cepillado, y entrega de folletería con recomendaciones.

También habrá stands informativos sobre el funcionamiento del Banco de leche humana y acerca de las principales acciones del programa de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables.

Por su parte, la Administración Provincial del Seguro de Salud- APROSS- brindará asesoramiento sobre el uso de su credencial digital y ofrecerá -junto con la Cámara de Gimnasios- un circuito de ejercicios y una masterclass de gimnasia, entre las 10 y las 13 del martes 6 de abril, en adhesión al Día Mundial de la actividad física.

Además, durante las jornadas brindará atención el Punto Mujer Móvil, un espacio seguro de contención y orientación ante agresiones sexuales, acoso y otras situaciones de violencias hacia mujeres.

También estará presente el Programa de «Protección a la embarazada y su bebé», que compartirá información sobre cómo acceder al acompañamiento que brinda el programa, dirigido a personas embarazadas o puérperas sin obra social, y a niñas y niños hasta los 45 días de edad.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn