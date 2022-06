Siembra: La inversión creció un 32%

0 0

Entre los múltiples récords que viene anotando el agro, como por ejemplo la liquidación de divisas, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) anotó uno más: la inversión en la siembra, pulverización e insumos de la campaña 2021/22 se elevó 32%, hasta U$S 13.5000 millones, y alcanzó así su máximo histórico.

A grandes rasgos, el informe señala que en este monto se combinaron dos factores: por un lado, una superficie sembrada que creció, fundamentalmente en maíz que es un cultivo que demanda mayores niveles de gasto por hectárea

El aumento de la inversión llegó luego de que en el ciclo 2020/21 se registrara una baja del 14%, hasta los U$S 10.240 millones.

Por ello, el aumento de la temporada que está finalizando fue del 32%, hasta los U$S 13.500 millones mencionados, “siendo el mayor registro histórico”.

En concreto, el costo por hectárea se elevó de US$ 294,9 a US$ 375,6, lo que también implica un récord para la serie elaborada por al entidad rosarina, cuyo máximo se había dado en la campaña 2019/20 con US$ 334,8.

En lo que respecta al aumento de la superficie sembrada, fue del 2,5% teniendo en cuenta los seis cultivos principales: soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada, que totalizaron 35,6 millones de hectáreas, la mayor superficie histórica.

CULTIVO POR CULTIVO

El maíz representó el 38,5% de la inversión total y su participación creció cinco puntos porcentuales en relación a la campaña pasada.

Así, superó por primera vez a la soja, que se posicionó en segundo lugar con un 33,2%, 6,5 puntos porcentuales por debajo del desempeño del ciclo 2020/21.

“Para detallar un poco más esta evolución, podríamos decir que el maíz generó 13,4 puntos porcentuales más que en la campaña 2016/17, mientras que la soja representó 17,6 puntos porcentuales menos que en dicho ciclo”.

En tanto, el trigo aumentó su participación respecto a la campaña pasada en poco menos de un punto porcentual, mientras que el girasol lo hizo en medio punto porcentual. Por su parte, el sorgo y la cebada prácticamente no variaron en su participación sobre las erogaciones para la siembra nacional.

Finalmente, se debe mencionar que en términos absolutos todos los cultivos incrementaron su nivel de inversión para esta campaña. En este sentido se destaca que tanto la soja como el sorgo, que tuvieron descensos en las áreas destinadas a su producción, aumentaron sus montos como consecuencia de las subas de costos, contribuyendo a alcanzar los US$ 13.500 millones invertidos en la siembra de la campaña 2021/22.

Fuente: Bolsa de Cereales de Rosario- Infocampo

