Patín de Bertossi en 2° Torneo Clasificatorio al Provincial y más agenda

Entre las actividades deportivas previstas para este fin de semana, la disciplina de Patín Competitivo de Club Barrio Bertossi, participa del 2° Torneo Zonal Clasificatorio para el Provincial, en la ciudad de Río II.
Asimismo otras disciplinas tienen importante agenda para este último fin de semana de agosto.
AGENDA DEPORTIVA CLUB BARRIO BERTOSSI
PATÍN| PATÍN ARTÍSTICO SIGUE CON LAS PRÁCTICAS LOS DÍAS LUNES y MIÉRCOLES Y SE PREPARAN PARA SUS PROXIMOS ENCUENTROS.
PATÍN COMPETITIVO | ESTE 25/26Y 27 DE AGOSTO LAS ALUMNAS PARTICIPAN DEL 2 DO ZONAL CLASIFICATORIO PARA EL PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE RÍO SEGUNDO PARTICIPARÁN;
ALUMINÉ MORRA CATEGORÍA C1 MAYORES
ADA LUZ FARÍAS C5 12 AÑOS.
MAGALI LENCINA Y VALENTINA BARROS C2 MAYORES
ANGELES UTRERA FORMATIVA 6 AÑOS
LOURDES RIOJA FORMATIVA 8 AÑOS
CATALINA UTRERA FORMATIVA 9 AÑOS
MARTINA PEGINI Y MARTINA BARROS CATEGORÍA B PROMOCIONAL
TIRO CON ARCO| NUESTRO TIRADOR GERMÁN ACASTELLO ESTE DOMINGO 27 DE AGOSTO PARTICIPARÁ DE UN TORNEO RANKEABLE- LITORAL EN LA LOCALIDAD DE FRANK ORGANIZADO POR «CYCLES MOTO CLUB FRANK»
RUGBY JUVENIL | ESTE SÁBADO 26 DE AGOSTO RUGBY JUVENIL «LOS TORITOS «SERA ANFITRIÓN DE UN ENCUENTRO AMISTOSO DONDE PARTICIPAN:
PUCARÁ RUGBY RECONQUISTA,
PATRIOTAS CERES RUGBY CLUB
GUAYCURUES RUGBY SUNCHALES
CUISES PORTEÑA RUGBY
RUGBY PRIMERA| LAS PRÁCTICAS LOS DÍAS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES.
FÚTBOL| LA ESCUELA DE FÚTBOL INFANTIL LOS RANITAS TIENE PRÁCTICAS LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES 17:45HS
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE ARQUERO/ARQUERAS DE FÚTBOL|
PRÁCTICAS LOS DÍAS LUNES, Y MARTES
FÚTBOL SENIOR: JUEGA UNA NUEVA FECHA EN CANCHA BARRIO NORTE MORTEROS
BERTOSSI CENTRAL NORTE MORTEROS
FÚTBOL SÚPER SENIOR: ESTE SÁBADO 26 de AGOSTO SE DISPUTARÁN 3 PARTIDOS EN EL PREDIO DEPORTIVO CLUB BARRIO BERTOSSI.
BERTOSSI PEÑA BOQUENSE
MIRAMONTE SPORTIVO AMELIA
CENTRO VECINAL A.P.I.C ATLAS
BOCHAS | LOS BOCHOFILOS DEL CLUB PARTICIPARÁN EL DÍA DOMINGO 27 de AGOSTO DEL CAMPEONATO DE JUNIOR SUARDI