Patín de Bertossi en 2° Torneo Clasificatorio al Provincial y más agenda

Universal Medios admin 39 mins ago
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Entre las actividades deportivas previstas para este fin de semana, la disciplina de Patín Competitivo de Club Barrio Bertossi, participa del 2° Torneo Zonal Clasificatorio para el Provincial, en la ciudad de Río II.

Asimismo otras disciplinas tienen importante agenda para este último fin de semana de agosto.

AGENDA DEPORTIVA CLUB BARRIO BERTOSSI

🛼 PATÍN| PATÍN ARTÍSTICO SIGUE CON LAS PRÁCTICAS LOS DÍAS LUNES y MIÉRCOLES Y SE PREPARAN PARA SUS PROXIMOS ENCUENTROS.

🛼PATÍN COMPETITIVO | ESTE 25/26Y 27 DE AGOSTO LAS ALUMNAS PARTICIPAN DEL 2 DO ZONAL CLASIFICATORIO PARA EL PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE RÍO SEGUNDO PARTICIPARÁN;

ALUMINÉ MORRA CATEGORÍA C1 MAYORES

ADA LUZ FARÍAS C5 12 AÑOS.

MAGALI LENCINA Y VALENTINA BARROS C2 MAYORES

ANGELES UTRERA FORMATIVA 6 AÑOS

LOURDES RIOJA FORMATIVA 8 AÑOS

CATALINA UTRERA FORMATIVA 9 AÑOS

MARTINA PEGINI Y MARTINA BARROS CATEGORÍA B PROMOCIONAL

🏹 TIRO CON ARCO| NUESTRO TIRADOR GERMÁN ACASTELLO ESTE DOMINGO 27 DE AGOSTO PARTICIPARÁ DE UN TORNEO RANKEABLE- LITORAL EN LA LOCALIDAD DE FRANK ORGANIZADO POR «CYCLES MOTO CLUB FRANK»

🏈 RUGBY JUVENIL | ESTE SÁBADO 26 DE AGOSTO RUGBY JUVENIL «LOS TORITOS «SERA ANFITRIÓN DE UN ENCUENTRO AMISTOSO DONDE PARTICIPAN:

PUCARÁ RUGBY RECONQUISTA,

PATRIOTAS CERES RUGBY CLUB

GUAYCURUES RUGBY SUNCHALES

CUISES PORTEÑA RUGBY

🏈 RUGBY PRIMERA| LAS PRÁCTICAS LOS DÍAS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES.

⚽ FÚTBOL| LA ESCUELA DE FÚTBOL INFANTIL LOS RANITAS TIENE PRÁCTICAS LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES 17:45HS

🥅 CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE ARQUERO/ARQUERAS DE FÚTBOL|

PRÁCTICAS LOS DÍAS LUNES, Y MARTES

⚽ FÚTBOL SENIOR: JUEGA UNA NUEVA FECHA EN CANCHA BARRIO NORTE MORTEROS

BERTOSSI 🆚 CENTRAL NORTE MORTEROS

⚽ FÚTBOL SÚPER SENIOR: ESTE SÁBADO 26 de AGOSTO SE DISPUTARÁN 3 PARTIDOS EN EL PREDIO DEPORTIVO CLUB BARRIO BERTOSSI.

BERTOSSI 🆚 PEÑA BOQUENSE

MIRAMONTE 🆚 SPORTIVO AMELIA

CENTRO VECINAL A.P.I.C 🆚 ATLAS

⚫ BOCHAS | LOS BOCHOFILOS DEL CLUB PARTICIPARÁN EL DÍA DOMINGO 27 de AGOSTO DEL CAMPEONATO DE JUNIOR SUARDI

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