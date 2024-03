El Intendente Actis, dejó su mensaje en la apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo

0 0

En la noche del jueves, como estaba previsto, se llevó a cabo la reunión de apertura del Honorable Concejo Deliberante de Brinkmann.

En el comienzo, la cantante Lorena Piscolichi, interpretó una canción alegórica al día de la mujer que se conmemora cada 8 de marzo, y luego el Himno Nacional Argentino junto a los presentes.

Dando comienzo a la sesión especial, se procedió a dar lectura del acta anterior, y la Presidente del Cuerpo Deliberativo, dejó su mensaje a la concurrencia, donde comprometió el trabajo del grupo en apoyar al actual Gobierno Municipal.

En tanto el Lic. Mauricio Actis, en un mensaje cercano a los 45 minutos, se explayó sobre los ejes de la gestión, haciendo un repaso a las propuestas de cada área de Gobierno.

MENSAJE A LOS REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA Y A LA COMUNIDAD CON MOTIVO DE LA

APERTURA DEL PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS

DEL CONCEJO DELIBERANTE DE BRINKMANN PARA EL PERÍODO 2024

Sra. Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Brinkmann, Profesora Ivana Dalmazzo,

Sres. Concejales.

Sra. Presidente del Tribunal de Cuentas, profesora Mariela Quinteros.

Sres. Tribunos.

Sr. Legislador Provincial Dr. Gustavo Tevez.

Sres. Intendentes municipales de las localidades de la región.

Sres. Ex intendentes de nuestra ciudad y región.

Sres. Miembros del Departamento Ejecutivo Municipal.

Sres. Autoridades y representantes de las instituciones de Brinkmann.

Sra. Jueza de paz.

Tengan ustedes muy buenas noches.

Muchas gracias por estar presentes aquí en el teatrillo municipal o a través de los distintos medios de comunicación, en esta cita de la democracia en la cual quienes fuimos elegidos por el pueblo venimos ante sus representantes a dar cuenta de lo hecho y de lo que vamos a hacer.

Argentina está pasando momentos difíciles. Nuestra sociedad se encuentra en un momento de angustia y dolor. ver

Y como gobernantes y miembros de la clase dirigente nos encontramos con algo duro y difícil papapa.

Pero les aseguro que en esos 89 días de gestión cada día nos levantamos con más ganas de seguir trabajando desde nuestro lugar por una sociedad mejor y por una ciudad.

Pero seguiremos trabajando, desde el estado municipal para responder a los problemas de la gente. Por que si bien sigue dando vueltas la idea de que el estado es una organización criminal y una estafa para la gente, nosotros sostenemos que es el estado el refugio muchas veces de quien no tiene otro amparo. Y aquí seguiremos con un estado presente.

Porque así lo demanda la hora, y lo demanda también la sociedad y sus instituciones.

Pero es estado, que prometimos que no sería torpe ni lleno de dádivas ni obstaculizador será quien impulse políticas primero solidarias, y segundo productiva.

Prometimos un estado municipal eficiente y moderno, que ayude, asista y construya.

Hablábamos de apostar por la educación y la producción, no por la especulación.

Así debemos trabajar, juntos, unidos, como nos lo marcaron

Lo que encontramos. Una ciudad pujante pero que quedó encerrada en la crisis bárbara que vive la Argentina.

Desde hace varios meses, incluso antes de asumir, comenzamos a trabajar con quienes ocupaban cargos en la gestión y con quienes serían nuevos funcionarios, en un plan que nos marcara el rumbo.

Evaluamos las cosas que había que mejorar y tomamos todo aquello que se había hecho bien y debíamos continuar.

Y juntos pudimos elaborar un plan. Que es el que comenzamos poner en marcha desde el día uno de esta gestión.

Nos propusimos trabajar cada día para ser una ciudad ordenada y sostenible, con servicios de calidad, oportunidades de desarrollo y cuyos habitantes tengan pleno acceso a los derechos.

Para ello, hemos trazado cuatro ejes fundamentales de trabajo:

1 – Lograr una gestión municipal eficiente, eficaz y de calidad.

Mejorando la satisfacción de nuestros vecinos y haciendo un mejor y más austero uso de los recursos municipales.

Para ello

Estamos trabajando en la procuración de deudas, sin desconocer la realidad económica de nuestra sociedad. Por ello, en las próximas semanas se remitirá al Concejo Deliberante un proyecto de Moratoria de modo que aquellos que quieran y no puedan pagar sus deudas con el municipio tengan la posibilidad de hacerlo.

También en las próximas semanas pondremos en marcha un plan de regularización de obras no declaradas para poder tener en orden las obras privadas. Y junto con ello trabajaremos para poner en orden el sector del FF.CC. y las ciclovías.

El momento no es fácil. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo para regularizar la situación con los proveedores. Ordenando la economía en un contexto de mucha incertidumbre, pero conociendo del esfuerzo grande que también hacen los vecinos. Por eso les aseguramos que cada peso que nos cuesta conseguir es y será puesto al servicio de la ciudad.

Seguiremos trabajando en la Modernización y digitalización del municipio haciéndolo más eficiente y más ágil y comenzamos un amplio trabajo de reordenamiento y digitalización de expedientes y legajos municipales.

Pondremos en marcha una nueva página web y un sistema de atención de reclamos más ágil y efectivo.

Hemos realizado algunas modificaciones internas, con reubicaciones físicas y funcionales.

Y hemos puesto en marcha una nueva área de RR.HH. municipal desde la que pondremos en marcha distintos programas en los que el personal municipal sea protagonista y puede mejorar sus condiciones de trabajo.

Y en esto, no vamos a esconder la cabeza ni le vamos a sacar el cuerpo a los reclamos. Sabemos que los sueldos municipales son bajos y que muchas veces las condiciones de trabajo no son las óptimas, por eso junto al personal municipal y junto a los gremios seguiremos trabajando para mejorar juntos. Sabemos que el dinero no alcanza, pero trataremos de mejorar juntos, por eso vamos a poner en marcha un programa de incentivo a la formación mediante el cual aquellos empleados municipales que estudien o se capaciten en áreas relacionadas con su tarea recibirán un incentivo económico. Y en forma conjunta con el CENPA Doña Anita y el CENMA Padre Jorge Isaac trabajaremos en un sistema de becas mediante el cual el municipio abonará las horas de cursado de clases como si fueran horas de trabajo.

De esta situación difícil vamos a salir, se los aseguro. Y vamos a salir juntos.

2 – Desarrollar la producción y el empleo de calidad.

Favoreciendo la radicación de empresas y oportunidades de trabajo. Apoyando al comercio y a los emprendedores.

Para ello.

Continuaremos con el trabajo de la Oficina de Empleo. Y aquí me detengo un segundo.

Y más de 27 millones de pesos han llegado a través de programas provenientes del Gobierno Nacional. Nuestra oficina de empleo ha sido gestora de todos estos fondos. Ya estamos gestionando nuevos programas provinciales. Haremos lo mismo, con la Nación. Ojalá los funcionarios nacionales entiendan la necesidad de un estado que no se olvida e las provincias y de sus habitantes. Ojalá que estos 27 millones de pesos, o su equivalentes no le falten a la economía local este año.

A través de la Oficina de Empleo se han gestionado fondos de apoyo a los emprendedores y trabajadores. En el último año más de 4,5 millones de pesos se han incorporado a la economía de la ciudad a través de los programas provinciales de apoyo al empleo.

Además. Se han gestionado a través de la Oficina de Empleo142 solicitudes del Banco de la Gente las que aportarán más 22millones de pesos a la localidad.

Y anticipamos que la Oficina de empleo saldrá a la calle. Comenzará a atender en distintos días del mes en los Centros Vecinales, cerca del vecino, donde debemos estar.

Siguiendo gestiones de nuestro anterior intendente, hemos estado reunidos con varios empresarios e inversionistas que ven en Brinkmann una tierra de oportunidades. Vamos a trabajar duro para que esas inversiones se concreten.

Como vamos a seguir trabajando por el crecimiento y el desarrollo del Parque Industrial. Ya son tres las empresas que han comprado nuevos lotes y pronto comenzarán -a pesar de todas las dificultades y haciendo un gran esfuerzo- a trabajar para la instalación de sus naves industriales.

Durante el verano realizamos una feria regional de emprendedores, donde quedó demostrado que nuestra ciudad está llena de vida y de iniciativas. Allí estaremos para seguir acompañándolos.

Sabemos que el turismo se proyecta en nuestra ciudad como una nueva fuente de recursos económicos. Por ello, desde nuestra dirección de turismo y desarrollo regional seguiremos trabajando: nos integraremos al trabajo regional para junto con el resto de la zona hacer crecer esta actividad. Y seguiremos fomentando actividades como el Circuito regional de las 7 iglesias, la vuelta de las Baquets o la integración de Brinkmann al Encuentro internacional de Ornitología y a la vuelta ciclística de ansenuza.

En esto seguiremos trabajando junto a Parques Nacionales y las ongs que con la llegada del parque nacional anenuza trabajan con nosotros: natura, aves, etc.

Estableceremos “Circuitos turísticos” atractivos y adaptados a cada tipo de visitante o poblador de la zona. Así, los visitantes podrán disfrutar de un circuito histórico cultural conociendo el gran trabajo hecho por el Archivo y por el Museo municipales; o de un circuito de caminatas en la naturaleza disfrutando los senderos en el Bosque Spirandelli o un atardecer en la costa de la laguna.

Y Dios mediante y si la economía nos permite habilitaremos la nueva oficina de turismo, la que junto con la oficina de ambiente conformarán un polo de recepción de turistas y de trabajo articulado en el sector de la Estación del FF.CC.

Pero además, nuestra unidad de empleo, está orientando sus tareas al desarrollo del turismo, por eso en los próximos meses comenzarán los cursos con salida laboral orientados a esta actividad.

3 – Conseguir un desarrollo urbano ordenado y sustentable, con acceso a la vivienda y a servicios de calidad.

Dotando a la ciudad de normativa moderna, llegando con las obras y servicios a todos los barrios y sectores. Promoviendo la economía circular, el uso y generación de nuevas energías y mejorando nuestros espacios públicos y nuestro ambiente.

Para ello.

SERVICIOS.

Hemos reorganizado el área de Servicios para darle mayor dinamismo y eficiencia. Cada una con un encargado de cuestiones como Mantenimiento y limpieza de canales y calles; Mantenimiento y limpieza de espacios verdes; Recolección de residuos domiciliarios y voluminosos; y Servicios Generales y logística.

Hemos retomado el trabajo diagramado y sistematizado por días y sectores de manera que los vecinos sepan cuándo las cuadrillas municipales pasarán por su vivienda. Esta modificación necesaria para un municipio que no deja de crecer implicó algunas dificultades. Queda mucho por hacer y por mejorar pero estamos trabajando en ello.

Para ello estamos haciendo una fuerte inversión en la mejora y puesta a punto de las maquinarias y parque automotor municipal. Para ello hemos invertido en el taller municipal más de xxxxxxxxxxxxx . Y pronto saldrán a la calle nuevamente la Mercedes Sprinter para el traslado de personas y los camiones y tractores que se encuentran en el taller y que han afectado la normal prestación de los servicios de recolección principalmente.

Y en precisamente hemos recuperado dos máquinas autopropulsadas para cortar pasto que estaban fuera de servicio y que serán puestas a trabajar una cada una en las ciclovías norte y sur. Para ello, en el día de hoy hemos realizado el pago de más de 11 millones de pesos.

Además, Seguimos barriendo y limpiando las calles. Y manteniendo la limpieza y orden de los espacios públicos. E intervenimos en los canales y las calles de tierra. Para ello trabajamos también junto a los consorcios canalero y caminero a quienes agradecemos.

Vamos a seguir manteniendo las plantas de la ciudad y junto con el vivero provincial y con la ayuda de los vecinos y los productores seguiremos forestando la ciudad y el campo.

Queremos que Brinkmann siga siendo ese Jardín de Ansenuza que tanto nos gusta. Le seguiremos dando lucha a los pastos y a la adversidad, para que en Brinkmann también florezcan mil flores!!!

AMBIENTE

Estamos todos en la Casa común que es nuestra tierra. Por eso es tan importante cuidarla. Desde el área de Ambiente hemos trabajado y lo seguiremos haciendo con todas las instituciones, grupos, empresas y vecinos que quieran cuidar y mejorar nuestro medio ambiente.

Forestaremos barrio Spirandelli con árboles Nativos del Noreste cordobés.

En el marco del Parque Nacional Ansenuza seguiremos trabajando con el voluntariado, en cuestiones de conservación ambiental, políticas ambientales y banco de semillas. Y lo haremos también con el INTA, el Ministerio de Ambiente y el de Bioagroindustria.

Y articuladamente con las áreas de salud, turismo, deporte y educación desarrollaremos un calendario de actividades en las que el ambiente sea el motor que nos lleve a trabajar juntos.

Brinkmann lleva sus residuos al Vertedero regional. Tenemos que trabajar juntos para que cada vez sea más la basura que recuperemos y menos la que tengamos que llevar hasta el predio de Porteña que nos cuesta mucho dinero. Además, estaremos haciendo circular la economía generando recursos desde la basura.

Tenemos que generar un nuevo acuerdo con las empresas y comercios generadores de residuos, para que de manera conjunta convirtamos la basura en recursos. Y sabiendo que lo que cae fuera de nuestras casas, negocios o fábricas, cae dentro de nuestra ciudad.

Desde hace algunas semanas Brinkmann forma parte de la Red Argentina de Municipios contra el cambio climático. Y nuestra agenda tiene marcadas varias tareas para reducir el daño que causamos al ambiente. Pero vamos a empezar por casa. Por eso en las próximas semanas se pondrá en marcha el Programa de uso sustentable de los recursos con distintas actividades en los edificios municipales tales como uso racional de la energía y el agua, separación de residuos y promoción de la energías renovables y el transporte sustentable.

OBRAS

Brinkmann goza de un plan de obras que a lo largo de 12 años dotó a la ciudad de aquella infraestructura que necesitaba, llegando a todos los sectores de la población. La gestión y el trabajo del intendente Tevez está a la vista a cada paso.

Y nos toca continuar con esa tarea. Nada fácil y menos en los tiempos que corren.

Pero no le vamos a sacar el cuerpo.

Por ello, en los próximos días estaremos inaugurando la ampliación de la red de cloacas en Barrios San Jorge y Argentina 2000. Una obra que le mejora la calidad de vida a cientos de vecinos del sector oeste de la ciudad. En este momento se están terminando el hormigonado en cruces de calles y accesos a viviendas.

Y hacia adelante, no son buenas las noticias que llegan desde enhosa (el ente nacional que ejecuta obras de cloacas), pero vamos a seguir gestionando para poder seguir expandiendo la red a todos los rincones de la ciudad, especialmente aquellos más postergados. Más allá de la red, son necesarias obras de infraestructura tales como cámaras de bombeo en distintos sectores de la ciudad, para lo cual es necesario conseguir un financiamiento externo al municipio o cooperativa.

También y al aguardo de la aprobación de EcoGas, en las próximos semanas los vecinos de Brinkmann van a poder contar con el servicio de gas natural, para bien de su economía y comodidad.

No son tiempos fáciles para hacer obras, pero sin embargo no nos hemos quedado quietos y en el lamento. Es así que además de lo mencionado en cuanto a cloacas, trabajamos con pequeñas obras en los edificios escolares y en el hospital municipal. Y estamos realizando pequeñas obras de desagües en calles de Barrio Bertossi, Spirandelli y 25 de Mayo.

Por otro lado, con la puesta en marcha de la oficina de obras privadas estamos trabajando en el control y regularización de las obras de la ciudad. Junto con esto, en las próximas semanas convocaremos a profesionales, vecinos e instituciones que se quieran sumar al trabajo para darle a Brinkmann un nuevo código de edificación y uso del suelo. El actual tiene ya muchos años y los tiempos que corren demandan uno nuevo.

Además, hemos comenzado y lo vamos a profundizar, la puesta en marcha de la regularización de inmuebles de barrio argentina 2000. Y junto con ello, acompañaremos a vecinos que desde hace muchos años son poseedores de esos inmuebles para que puedan escriturar sus lotes.

Continuaremos trabajando en el Mantenimiento y mejoras de desagües avanzando con un proyecto integral que le haga frente al crecimiento de la ciudad. Y gestionaremos los fondos para la construcción de canales recubiertos para calles Brasil y Perú (obras que no puede afrontar solo el municipio).

No queremos arriesgar ni prometer lo que no podamos cumplir, pero haciendo un gran esfuerzo, comenzaremos a trabajar en la segunda parte del parque central de la ciudad con la construcción de baños públicos. Y también trabajaremos para dotar de baños públicos a la plaza San martín.

Y si las condiciones nos dan una chance, comenzaremos a construir el cordón cuneta en Barrio Argentina 2000 empezando de a poco, pero llevando esa obra fundamental a los vecinos. Y del mismo modo, avanzaremos en lo que podamos para construir las cuadras de calles Sarmiento, Las Heras y Bolívar entre Mitre y San Luis (para evitar el encajonamiento de agua que se produce en este momento). Y también, si podemos, lo haremos con la cuadra de Pitt Funes entre San Luis y Madre Teresa obra que acompañará la construcción de la Plaza ecosustentable Rosita Bertossi.

Nada de esto será posible sin el acompañamiento de los vecinos. De parte del municipio pondremos todo de nosotros para que se concreten estas obras.

Y finalmente, me parece importante anunciar que nuestro gobierno tiene la firme convicción de que llegar a la casa o al lote propio no es sólo una necesidad y como dice nuestra doctrina, donde hay una necesidad, nace un derecho.

Y el derecho a la vivienda propia es difícil de alcanzar. Nuestro municipio particularmente en los últimos 12 años ha hecho realidad el sueño de la casa propia a cientos de brinkmanenses. Y nosotros seguiremos trabajando en ese sentido. Al programa Habitar, a la pronta inauguración de las viviendas semillas comenzadas a construir el año pasado, y a los préstamos de materiales y créditos vida digna que han significado una ayuda importante para mucha gente para construir su casa, pondremos en marcha el Fondo Municipal de acceso a la vivienda y el suelo. Este fondo se conformará con los aportes que cada brinkmanense hace en concepto de pago de lotes, préstamos de materiales o viviendas. Actuales y en mora. Por eso, les pido a todos los vecinos que hoy están pagando su lote, su casa o su préstamo de materiales, que lo hagan con gusto porque ese dinero servirá para que compremos más tierra para poner a disposición de los vecinos o para que ayudemos a más gente a que termine o construya su casa. Y a aquellas personas que no están pagando su deuda, les pedimos que solidariamente con quien hoy no tiene su lote o su casa, lo haga para ayudarle a que haga realidad su sueño.

4 – Ser una ciudad integrada, en la que nuestros vecinos tengan acceso a la salud a la educación, a prácticas recreativas y culturales de calidad.

Promoviendo políticas de contención ante la emergencia social y atendiendo al desarrollo integral de la primera infancia, adultos mayores y personas con discapacidad, acompañando a los sectores más vulnerables. Impulsando la cultura, la educación y el deporte.

Para ello

EN DEPORTE

Abordando integralmente al ser humano y sabiendo que el deporte y la recreación es una arista muy importante en la vida de las personas, continuaremos, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, promoviendo actividades tendientes al desarrollo del deporte y la actividad física para nuestros niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Continuaremos con actividades tales como los talleres y grupos deportivos municipales y daremos de nuevo vida a actividades como CBA JUEGA y JUEGOS EVITA y AMIJUGANDO.

Pondremos en marcha la Escuela Deportiva Adaptada Municipal cuyo objetivo es integrar a personas que, por diversas circunstancias, han sido excluidas de la práctica deportiva. Esta política de inclusión deportiva, contribuye al progreso social y cultural.

Y la juventud, nuestro divino tesoro, son los dueños de nuestro futuro, pero queremos que sean los protagonistas de nuestro presente. Por eso, abriremos instancias de participación activa de jóvenes de nuestra ciudad, aspirando a construir una comunidad más sólida y participativa donde la juventud exprese sus ideas y preocupaciones, comprometiéndose con el desarrollo urbano, la solución de problemáticas locales y otros temas relevantes.

Volveremos a tener la ESTUDIANTINA, ofreciendo actividades y propuestas diversas para los estudiantes secundarios durante el mes del estudiante.

Los clubes son ámbitos fundamentales para el desarrollo de los jóvenes, los niños y los adultos. Por eso los seguiremos acompañando. No son tiempos fáciles, pero ahí estaremos. En días sale a la calle una nueva edición de la RIFA DE LA CIUDAD. Pensada por y para los clubes. Y sustentada con el apoyo de toda la sociedad. Y del mismo modo continuaremos con las BECAS DEPORTIVAS, aportando a que más niños se sumen a la práctica deportiva y que sus familias tengan un respaldo económico. Y seguiremos apoyando los eventos deportivos organizados en nuestra ciudad. Apoyando a los clubes de Brinkmann y a sus deportistas.

Y trabajaremos también para que más capacitaciones lleguen a Brinkmann para los deportistas, los profesores y los dirigentes puedan seguir formándose.

Trabajaremos para recuperar y reformar el Camping Municipal, haciéndolo más accesible, con más servicios y comodidades. Pensando en los visitantes que lleguen a Brinkmann y en nuestra gente para que lo aproveche todos los días.

En SALUD.

Iremos por la habilitación de los servicios del nuevo hospital municipal sabiendo que la salud es un derecho que el estado debe garantizar.

Jefe de enfermería.

También en este marco quiero incorporar junto a la Secretaría de Salud

10. Programas de Salud y Bienestar: El cual consiste en ofrecer servicios de salud preventiva, como jornadas de vacunación, campañas de concientización sobre enfermedades específicas, programas de promoción de la salud mental, obesidad, nutrición, entre otros.

EN EDUCACIÓN

lo otro que estamos por cerrar con Universidad Popular es con el INTa, pero para sumar a tu discurso sería que promoveremos desde la Universidad Popular una formación que apueste al desarrollo local y regional en áreas de la salud, ambiente y laboral, podríamos decir…

9. Programas de Formación y Capacitación:

– Ofrecer cursos y talleres sobre temas relevantes para los jóvenes como habilidades para la vida, emprendimiento, liderazgo, habilidades sociales, entre otros.

Comenzaremos en el marco de la UPC con cursos con salida laboral.

Sigue el CEDER

-Trabajo articulado con Desarrollo para el sostenimiento de las trayectorias educativas, mediante el acompañamiento en recursos materiales y el abordaje interdisciplinario.

-Sostenimiento y mejora edilicia en los edificios escolares, procurando generar espacios de aprendizaje que promuevan el desarrollo educativo.

-Acompañamiento con propuestas pedagógicas que refuercen los aprendizajes en relación con talleres de alfabetización, programas de animación a la lectura y de promoción del conocimiento del patrimonio histórico y local, en articulación con la biblioteca, el archivo y el museo.

-Propuesta de acompañamiento a jóvenes desde talleres de orientación vocacional y ocupacional a cargo de profesionales que acompañen los últimos años de la escuela secundaria.

-Desarrollo de políticas de inclusión de la mano de los equipos de profesionales en articulación con los equipos directivos y docentes de las distintas instituciones.

-Becas educativas y deportivas e implementación de un programa de estimulación de crédito solidario para jóvenes que deseen iniciar sus estudios terciarios o universitarios en carreras que promuevan el desarrollo local y regional.

-Promoción, difusión e investigación en el área del Archivo y el museo a los fines de seguir fomentando la cultura y el desarrollo local.

-Capacitaciones para docentes, en oficios y para estudiantes desde la Universidad Popular. Articulación con las necesidades del sector productivo y empresarial.

En las escuelas aparte del mantenimiento, en varias vamos a desarrollar proyectos de ampliación y mejoras de ambientes escolares como los laboratorios para poder gestionar los fondos y poder hacerlos

EN CULTURA

En el marco de seguir apostando al desarrollo de la juventud local, propongo junto a la Dirección de Cultura:

11. Eventos Culturales y Artísticos: Organizar festivales, conciertos, exposiciones de arte, emprendimientos, obras de teatro o eventos literarios que involucren a la comunidad y fomenten la expresión artística y cultural juvenil.

-Continuaremos con los cursos municipales propiciando oportunidades para el desarrollo cultural en diversas artes.

-Generaremos espacios de difusión cultural a través de encuentros de teatro, de coros y de danzas para que más niños, jóvenes y adultos puedan seguir desarrollándose culturalmente.

-Seguiremos apostando al Festival del Humor y la canción y la fiesta de las colectividades.

-Haremos del parque central un espacio para disfrutar del arte y la cultura de la mano de los elencos locales y de los artesanos y emprendedores.

Apoyaremos y acompañaremos a cada uno de nuestros elencos en cada una de sus presentaciones, donde sea que lleven el nombre de Brinkmann.

Firma con el Ministerio de salud para que Brinkmann para realizar monitoreo aedico durante todo el año desde el mes de mayo para prevenir en lugar de curar.

Basural.

Racionalización de uso de energía y auga en edificios públicos.

Llamado a convocatoria de un encargado para castraciones masivas.

Mover la raac

Convocar al veterinario para castraciones masivas

Ciclo de capacitaciones para los clubes (profesores y dirigentes). Inclusión del equipo interdisciplinario en los clubes.

Nuestros adultos mayores cuentan nuetra/su historia.

Incentivo a carreras estratégicas y también a las ligadas al arte.

Modificamos esquema de choferes y enfermeras. Pusimos un jefe de enfermeros.

Escuela de verano.

Fue un verano distinto pero no dejamos de ofrecer cultura. Concierto de reyes, activiadaes en el parque central. Carnavales que fueron superavitarios.

Nuestro lugar está al lado del vecino. Con una gestión humana, cercana a las necesidades de la gente.

Siento que hemos sido una ayuda permanente a lo largo de los años, pero especialmente en estos últimos meses en loos que la crisis empezó a pgar fuerte. Allí hemos estasdo. Pido disculpas si no lo hemos podido hacer como corresponde. Queremos y vamos a estar siempre cerca de la gente.

PROTECCIÓN CIUDADANA

– Adhesión a la ley de seguridad.

– Mejorar y gestionar nuevas cámaras, y profundizar el permanente monitoreo de las mismas con personal capacitado constantemente.

– Puesta en marcha de la Junta de Defensa Civil.

EN GOBIERNO

Seguridad, tránsito, defensa civil.

PROYECTOS PARA INSPECTORIA

– Poner en marcha una profunda campaña de educación vial en las escuelas en todos los niveles, en vía pública y en redes sociales.

– Retomar y controlar con las ordenanzas vigentes: el uso del casco y ruidos molestos en la vía pública, uso cuando se carga combustible y cuando se adquiere en una concesionaria una motocicleta.

– Actualizar ordenanzas de estacionamiento de camiones, horario de carga y descarga de los mismos.

– Actualizar ordenanzas de uso de Remis, de espectáculos públicos, de obras y de comercio.

– Avanzar con la creación de nuevas ordenanzas de vehículos eléctricos (monopatín, bicicletas y motos eléctricas)

– Ordenanzas de resguardo de motocicletas sin medidas de seguridad.

– Crear y designar estacionamiento de motocicletas y bicicletas en puntos clave de la ciudad.

– Hacer un diagnóstico y colocar las nomenclaturas en todas las calles faltantes de todos los barrios de la ciudad.

– Continuar acompañando con inspectores, para la seguridad, las entradas y salidas en los colegios de todos los niveles.

– Capacitaciones para personal de inspectoría.

– Gestionar elementos de trabajo, conos, destelladores, linternas etc.

Puesta en marcha de dc

Segundo coe en el vivero.

Estudio de arbolado y de drenajes urbanos.

Vamos hacia un 911

Reactivaremos los centros vecinales conel tema seguirdad y otros temas.

Estamos haciendo un diagnóstico de las señales de tránsito y de las modificaciones necesarias para hacer un tránsito más seguro y más amigable con los peatones y las bicicletas.

Estamos controlando junto con la policía. Cascos y volvimos a controlar caños de escape, ruidos

molestos, uso de casco y alcoholemia.

nuevo trabajo en seguridad.

Lo que hicimos. Poner orden. Ojo con esto.

Lo que e

Una ciudad en la que todos podamos ser felices. Que se respire progreso, equidad e inclusión (ver).

Hablamos de desarrollo

Trabajamos juntos y lo seguiremos haciendo.

Hemos creado un equipo y un esquema de trabajo con áreas. Y ahí vamos con ese ordenamiento.

Nos hemos trazado metas, nos hemos puesto objetivos. E hicimos ejes estratégicos y desde ahí vamos a trabajar.

Dijimos que los tiempos que nos han tocado implican un esfuerzo conjunto.

Teniendo en cuenta a los menos favorecidos.

Sabemos que las grandes obras deberán esperar, sin embargo no renunciamos a ellas, y seguiremos gestionando.

En estos casi tres meses no hemos dejado de apoyar a las instituciones.

Las sociedades más desarrolladas son las más empáticas, las más solidarias.

Seguimos respetando al que piensa distinto.

Seguir sosteniendo la política como una práctica transformadora y garantizadora de derechos.

Hemos recorrido juntos este camino y sabemos como transitarlo. No es fácil pero allá vamos.

Promesas para este año.

Cordón cuneta en calles de barrio Argentina 2000 comenzando con pasaje quaglino. Poner cuánto nos sale hacer cada cuadra. Y con calles de Barrio Bertossi comenzando con las calles que faltan entre mitre y san Luis.

Vamos a gestionar un nuevo canal para la calle Brasil.

Vamos a gestionar una nueva sala laboratorio para la Escuela doña Anita.

Vamos a poner en marcha un fondo específico formado por los fondos que se obtengan de los pagos de viviendas, lotes y prestamos de materiales. Lo que se vaya recaudando en ese concepto será destinado exclusivamente a la conformación del Fondo Municipal de viviendas y acceso al suelo.

Vamos a comprar una camioneta????? Vamos a esforzarnos y sí!!!

CIERRE

Claro que habíamos establecido prioridades y cosas urgentes que el contexto socioeconómico hace que debamos posponerlas, pero eso no hará mella en nuestra convicción de que tenemos que seguir adelante gestionando y trabajando duro cada día para poder alcanzar los objetivos trazados.

Y en eso, necesitamos ir de la mano, todos los ciudadanos, las instituciones, los dirigentes, sabiendo que nadie se salva solo. Que el individualismo es una “religión” que cada vez debería tener menos fieles y que trabajar juntos es la verdadera profesión de fe.

Hace unos días con motivo de un acto en el FF.CC. exponíamos la particularidad de nuestra ciudad. Que al contrario de muchas localidades donde la vía divide, acá nos une. Nos unió hace más de 130 años y desde ese momento tenemos el camino y la huella marcada:

Seguir andando juntos, cada día por el bien de todos. Muchas Gracias!

Agradecimiento a todo el personal municipal, de todoas las áreas.

EN DESARROLLO

Brinkmann es y debe ser una ciudad “con oportunidades para todos”,

No es sólo atender la emergencia, sino también promover.

Proyecto de huerta y floricultura, en conjunto con la secretaría de educación como un proyecto que atienda a la economía y también como una oportunidad para los que no tienen trabajo y los que se quedan afuera del sistema educativo (educando de otra forma).

Con estos objetivos, nos comprometemos a trabajar incansablemente por el desarrollo integral de nuestra comunidad, promoviendo la inclusión, el bienestar y la participación activa de todos los ciudadanos, especialmente de nuestra juventud. Sin perder de vista nuestros tres ejes que son; DISCAPACIDAD, GÉNERO Y TERCERA EDAD

Programas de empleo.

Serviciso de la unidad de empleo. Acompañamento y orreitnación laboral. Formación. Búsqueda laboral, vinculción a programsa de fomración y empelo

Continuamos con el ceder.

Servicios a los empleadores:

Vamos a seguir gestionando programas como el PPP de la provincia que aportó el año pasado 2,5 millones o el xmi con 30 beneficiarios que terminarán haciendo circular en nuestra economía 1,8 millones. Programas de neutro gobierno provincial.

Y del ministerio de la nación han llegado casi 27 millones de pesos a través de los programas Entrenamiento laboral y el curso de formación profesional. Vamos a seguir gestionando y ojala el gobierno nacional los reedite para que nuestra ciudad pueda contar con ese dinero.

