Por el día de la Madre, la Liga Regional de Fútbol suspendió la fecha del domingo 17

Lo dio a conocer a través de un comunicado, publicado en la web de la Institución.
Comunicado oficial
ESTA COMISION DIRECTIVA DETERMINA Y CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA de la MADRE Y TENIENDO EN CUENTA QUE, LUEGO DE LARGO PERIODO POR MOTIVO DE PANDEMIA, NO HUBO POSIBILIDAD QUE EL GRUPO FAMILIAR PUEDA REUNIRSE Y FESTEJAR TAN GRATO MOMENTO Y, VIENDO SITUACION ACTUAL, DONDE LAS FLEXIBILIZACIONES LO PERMITEN, ES OPORTUNO EFECTUAR UN FESTEJO REAL Y PUEDAN DISFRUTAR TODOS AQUELLOS QUIENES, EN UNA JORNADA, SE ENCUENTRAN ABOCADOS A DISPUTAR PARTIDOS: JUGADORES, CUERPOS TECNICOS, ARBITROS,DIRIGENTES, ALLEGADOS, COLABORADORES e HINCHAS, LA:
SUSPENSION de FECHA día DOMINGO 17/10 en Divisiones MAYORES