Durante el transcurso del fin de semana, se llevó a cabo en nuestro cuartel una nueva jornada de capacitación para los futuros Bomberos Voluntarios de Brinkmann.

La capacitación fue sobre Materiales Peligrosos, dictada por el Sub Oficial Mayor B.V Oliva Juan, Sub Oficial Mayor B.V Varesio Nicolás con la ayuda del Oficial Sub Inspector B.V Mulasano Dante, B.V Riberi Ezequiel, B.V Ludueña Franco y B.V Vanetti Carlos.

