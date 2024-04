Asamblea Cooperativa: Agua y Cloacas con saldo negativo. El Balance final logró equilibrarse

0 0

Un número de más de 50 delegados, aprobaron el Balance de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos cerrado el pasado mes de diciembre de 2023.

Si bien el resultado final del Ejercicio dio superávit por una cifra cercana a los 114 millones de pesos, al practicar el ajuste por inflación hizo que el número final sea negativo.

Todas las secciones de los servicios que brinda la entidad local, dieron resultado positivo, como siempre, con la energía eléctrica en primer lugar; no obstante tanto el Agua Potable, como así también Cloacas tuvieron saldo negativo.

En la parte final el Pte de la Cooperativa, Ricardo Hoffstetter explicó a los delegados, que esta situación se da por el atraso que hubo en la actualización de las tarifas que ya se viene arrastrando de la gestión Municipal anterior.

A pesar de ello se ha logrado que las mismas tuvieran un incremento en diciembre pasado y una segunda hace pocos días cuando el Concejo Deliberante aprobó un nuevo cuadro tarifario.

Esta situación de pérdida, de 3 millones en Agua Potable y casi 20 millones en Cloacas, generó una opinión de un delegado, que propuso que el Consejo junto a los Delegados analicen todas las alternativas para que esta situación no se siga dando, y que si no se logra revertir, que la Cooperativa no tome más la concesión.

En una entrevista con los medios de prensa, el Presidente expresó “que se va a trabajar para mejorar estas dos secciones, y que la Cooperativa no analiza esa posibilidad”.

Fue un año difícil, y con la inflación, se debió trabajar mucho para balancear las distintas secciones. No se dejó de invertir en ningún momento, a pesar de todo, y siempre cuidando al asociado de Brinkmann, Seeber y Colonia Vignaud.

El Contador Mario Pellegrini hizo un pormenorizado detalle de los números de cada sector, y destacó que la Cooperativa se encuentra bien, porque se logró el equilibrio, más allá de estas dos situaciones puntuales, y que además se cuenta con el respaldo necesario, y que la Institución nunca dejó de invertir, se practicaron las amortizaciones correspondientes, y en este ejercicio se cerró con la misma cantidad de empleados, o quizá dos o tres menos que el año anterior, y es algo que hay que destacar.

A su vez Carlos Argañaraz leyó la nómina de nuevos integrantes que se postulan al Consejo.

Consejeros titulares: Matías Bustos, Damián Borgogno y Rubén Aón.

Consejeros suplentes: Jorge Balderrama, Marianela Gaido y Diego Pavese.

Síndico Titular: Pablo Buratto

Síndico Suplente: Adrián Cortessini

