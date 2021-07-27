Miércoles 28: Intensa jornada de vacunación anti-covid segundas dosis de Astrazeneca

Universal Medios admin 4 horas ago
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El Gobierno Municipal informa que este miércoles 28, se lleva a cabo un nuevo operativo de vacunación anti covid, con segundas dosis de Astrazeneca. Los convocados deben concurrir con el carnet correpondiente y el documento de identidad.

LISTADO VACUNACION ANTI-COVID MIERCOLES 28 EN EL CENTRO DE SALUD – SEGUNDA DOSIS ASTRAZENECA

VACUNACION MIERCOLES 28/07/2021

13:00 HORAS

ABALOS MARIA 29087895

ACOSTA ADRIANA ANALIA 20982144

ACOSTA ADRIANA BEATRIZ 17724714

ACOSTA ALICIA ALEJANDRA 21400881

ACOSTA PAULA DEL CARMEN 26928863

ACOSTA RITA CLAUDIA SABINA 24326151

ACOSTA RUBEN DARIO 21691926

ACOSTA SALVADOR ANDRES 18650067

ACOSTA VIVIANA VERONICA 21625537

ACOSTA YAMILA NEREA 33776732

ACTIS GRACIELA SUSANA 25545021

ACTIS LETICIA CARLA 25297505

ACUÑA MARIA DEL CARMEN 24133041

ACUÑA MARTA 20982112

ACUÑA MONICA MARIELA 22026463

AGHEMO OMAR JOSE 16722491

AGUIRRE ABEL EDUARDO CESAR 17842832

AGUIRRE CARLOS ALBERTO 28723994

AGUIRRE GRACIELA CRISTINA 26094321

AGUIRRE RAUL EDUARDO 24326146

ALBARRACIN CARLOS ALBERTO 18496054

ALBERTO SUSANA BEATRIZ 16173584

ALBORNOZ SERGIO RODOLFO 21400889

ALESANDRIA ROCIO 29240502

ALESIO ANDREA MARIA 23637088

ALESSO CRISTIAN ROBERTO 25617209

ALESSO SILVANA CARINA 21806341

ALMADA MARIA ISABEL 31334732

ALONSO MARIA CRISTINA 16634020

ALVAREZ ENRIQUE OMAR 16691168

13:15 HORAS

ALVAREZ FERNANDO JOSE 31863881

AMARANTE FABIAN RICARDO 22026390

AMBROGGIO NORMA LUCIA 16752230

AMBROGGIO OMAR ANTONIO 17541600

AMELLONE EDUVIGES DE LOS

ANGELES 20938947

AMPRIMO MARCELO LUIS 25857894

AMPRIMO MAURICIO MARCELO 24199998

ANDINI MARIA CRISTINA 16499153

ANGULO LEONARDO ANTONIO 34434262

AON JORGE ARIEL 22764004

ARCARI JORGE CARLOS 21969754

ARDUSSO NICOLAS DANIEL 34792911

ARECO GIULIANO 35870745

ARGAÑARAZ ANDREA DEL VALLE 23236030

ARGAÑARAZ CARLOS ALBERTO 22270777

ARGAÑARAZ GERMAN LUIS 21969770

ARGÜELLO CARLOS MANUEL 16440633

ARMANDO DIEGO JOSE 33020623

ARMENTA CRISTINA VERONICA 23637051

ARNAUDO ALEJANDRA ALCIRA 16999398

ARRASCAETA SERGIO ALEJANDRO 24955313

ARTETA CARLOS ALBERTO 26015413

ASSIS CLAUDIO ROBERTO 23576305

ASTESANA JAVIER ELIAS 28249624

ASTRADA CAROLINA SOLEDAD 28581769

ASTRADA MARIELA ELISA 17985139

ASTUDILLO CESAR DANIEL DE

GUADALUPE 13865899

AUDISIO GISELA ANDREA 22523172

AVILA ALFREDO OMAR 25309576

AVILA NOELIA VANESA 30350161

13:30 HORAS

BALBINOTTI DIEGO MARTIN 29944932

BALBO ALEXIS RENE 29332979

BALDERRAMA JORGE LUIS 29579849

BALDINOTTI MARIA SOLEDAD 30590552

BALLET NELLY 17768928

BALQUINTA CLAUDIA RITA 22951843

BARBERO GUSTAVO HERMES 20938945

BARBERO JORGE ALBERTO 21940310

BARBONAGLIA CARLOS JOSE 17985149

BARONETTI LILIANA DE LOURDES 21693341

BARRERA VERONICA JESICA 33187618

BARRIONUEVO HECTOR ALEJANDRO 20375987

BARROS ALFREDO HERNAN 23043883

BARROS GUSTAVO SEFERINO 21555813

BARROS HILDA MARCELA 16752289

BARROS MARIA CELESTE 34792908

BARROS NORMA BEATRIZ 14550499

BARTOLI CECILIA RAQUEL 36883083

BASIGNANA FERNANDO HUGO 20140059

BASIGNANA GUILLERMO 20389486

BASUALDO ADRIANA NATALIA 27706869

BASUALDO SARA BELQUIS 17985188

BATIROLA NORMA GLADYS 16490913

BAUDINO EVANGELINA ANDREA 26014988

BAZAN CRISTIAN OMAR 23096909

BAZAN MARIA NANCY 17985105

BAZAN MARIA SUSANA 17970640

BEDINO ERICA DEL VALLE 36768772

BELMA OSCAR 27580775

BELTRAMINO ERMELINDA 1916384

13:45 HORAS

BELTRAMINO MATIAS DANIEL 32795974

BELTRAMINO SERGIO SILVINO 18557068

BENAZZO ARACELI MARINA 23236069

BERGONZI GLORIA DOMINGA 17511749

BERMUDEZ GUSTAVO GASTON 24188625

BERNS MARIA AGUSTINA 40505027

BERRA VERONICA 24420029

BERRUETA ANALÍA ALICIA 21429210

BERTELLO GERARDO RAUL 18485187

BERTOLA DIEGO ANGEL 22270713

BERTONA ALEJANDRA SOLEDAD 29514160

BERTONI LORENA DEL CARMEN 25198639

BESSONE MARCELO FABIÁN 21718337

BIANCIOTTI MARIA BELEN 31501763

BIOLATTO MONICA BEATRIZ 16635290

BLANGETTI MARIANO DANIEL 24420058

BLANGETTI MARILINA VALERIA 30954924

BOERO MIRIAM MARCELA 32221298

BOGLIONE MARINA SOLEDAD 27540806

BOIERO ADRIAN RAMON 22065133

BONIBARDO NANCY 21401038

BONINO MARISEL DEL VALLE 21563815

BONO LUIS ALBERTO 24261137

BORGOGNO KATHERINA ANDREA 34792979

BORGONOVO NORBERTA ESTELA 16430239

BORRE DARIO FERNANDO 24420006

BOSCAROL GERMÁN LUIS 20248291

BOSCAROL LORENA RITA 21870129

BOSIO ARIEL PABLO 22928091

BOSIO NATALIA 24942578

14:00 HORAS

BOSSIO MARIA JULIA 24420093

BOSSIO MARIA ROSA 16752273

BRAIDA ESTEFANIA PAOLA 32795950

BRAVO EDITA LUISA 13029326

BREZZO GISELA BELEN 31863853

BREZZO MARIANA PAOLA 29820743

BREZZO PAOLA BEATRIZ 27869552

BRUERA VANESA ELSA 22026480

BRUNA MARIA INES 28723952

BUFFA BETIANA ANDREA 25564896

BURATTO JORGE FABIAN 23236011

BURGENER CINTIA BELEN 32795957

BURGENER MICAELA BELEN 31863826

BUSTAMANTE CLAUDIA DEL CARMEN 20616323

CABRERA CARLOS ALBERTO 17541506

CAGLIERIS MARISEL LUCIA 27749105

CAMEJO VIVIANA JUANA 22585202

CAMPOS LORENA PETRONA 26450477

CAPANNA MANUEL OSVALDO 30900833

CAPELLINO CRISTIAN EDUARDO 21555803

CAPELLO JUAN MANUEL 24133054

CARCANO JUAN RAMON 14944398

CARIONI LEONARDO RUBEN 26797057

CARO CLAUDIA ROSA 24915157

CASAS JORGE OMAR 16752287

CASAS JOSE ALBERTO EDUARDO 14972376

CASAS NANCY PAOLA 25545060

CASTELLANO MARCELO LILIO 16995132

CASTELLANOS BETIANA DEL VALLE 30812361

CASTELLI CARLOS HORACIO 21555837

14:15 HORAS

CASTILLO CLAUDIA CATALINA FÀTIMA 17541560

CASTILLO MABEL ALEJANDRA 22270783

CASTOLDI MARIO SEBASTIAN 29833105

CASTRO HECTOR ANTONIO 12366154

CASTRO MATIAS 39324965

CAVAILLE ARIEL FERNANDO 26094378

CAVALLO JOSE LUIS 13929947

CEJAS MARIA ELENA 16422362

CEJAS PATRICIA SUSANA 20188912

CERNOTTO MARCELO SIMON 23293182

CERUTTI NORMA MARIA 16045960

CESPEDES WALTER JOSE 23582404

CHAULET MARIEL JUDITH 18384508

CHAVEZ LUIS ALBERTO 21401494

CHAVEZ ROSANA CARINA 26094496

CHAZARRETA ESTELA MARIS 25828518

CHAZARRETA MIRIAN ELISABET 23870850

CHIALVO ARIEL FRANCISCO 23236083

CHIALVO DANIEL FERNANDO 20938937

CHIALVO MARIA ALEJANDRA 17541530

CHIAPERO GRACIELA RITA CELIA 18384526

CHIAPERO NESTOR FABIAN 21555838

CHIAPERO VANESA SOLEDAD 26385261

CHIAVASSA FRANCO 38159904

CHIAVASSA HUGO ALEJANDRO 16129370

CHINELLATO LORENA PAOLA 25902972

CICCA MARIA EUGENIA 35786087

CLIMIÑO VICTOR OSCAR 17818182

COLETTI CAMILA ALDANA 40055597

COMBA CLAUDIA EUGENIA 16752232

14:30 HORAS

COMBA HELIANA NOELIA 29652689

CONTRERA JUAN CARLOS 10788979

CORDOBA CARINA ALEJANDRA 24133056

CORDOBA CLAUDIA MATILDE 17471801

CORDOBA MACIEL DAVID 33602358

CORDOBA MARIO LUIS 17985133

CORDOBA MELISA BELEN 38981551

CORIGLIANI NORMA LUISA 17721529

CORONEL NORA RAQUEL 20938948

CORTEZ JUAN CARLOS 16897004

CORTEZ PAOLA ALEJANDRA 29087872

CORVALAN DANIEL HUGO 16752209

CORVALAN DAVID FABIAN 21555819

CORVALAN GABRIELA ALEJANDRA 21555810

CRAVERO FATIMA ERICA 33686728

CURETTI GRACIELA SUSANA 21019914

CURIOTTI MARISA ALEJANDRA 16634031

CZECH FLORENCIA AYELEN 34792978

CZECH HORACIO DANTE 18384515

DALMASSO GABRIEL FERNANDO 20711842

DALMASSO MARIA ALEJANDRA 25297600

DANIELE GABRIELA ANDREA 22270771

DANIELE HORACIO JOSE 20982158

DANIELE NORA MARIA 16440624

DAVICO DIEGO DAMIAN 24420032

DAVILA EDUARDO PEDRO 17985131

DECAROLI HORACIO GASPAR 16440619

DELGADO ELSA MERCEDES 18099591

DELRIVO MARCOS LUIS 25297591

DELSOGLIO ADALBERTO VICTOR 16722487

14:45 HORAS

DELSOGLIO CAROLA GUADALUPE 21620484

DELSOGLIO GUSTAVO RAMON 20989902

DEPETRIZ MELISA SOLEDAD 34792971

DIAZ MARIELA CARINA 25972290

DIAZ PEDRO ALBERTO 17907142

DIAZ ZULMA LAURA 29897636

DINOTO EMILIO SANTIAGO 20074904

DOGLIANI GISELA MONICA 35259234

DOGLIANI HUGO ALBERTO 30590564

DOGLIANI MAXIMILIANO RAUL 33842864

DOMINGUEZ DIEGO DANIEL 34051870

DOTTA HUGO MARIO 13929994

DOTTA RUBEN DANIEL 16897027

DUCLER MYRIAM IMELDA MARIA 18100105

DURANDO ANALIA SILVIA 21582912

EDER EDGAR DARIO 23570941

ELSENER ANGELICA MABEL 16897019

ESPIL JOSE MANUEL 20711883

ESPINDOLA ARIEL NORBERTO 25222633

ESPINDOLA FABIAN EMILIO 32469630

FADER GUILLERMINA ADA 23637076

FALCO GERMAN DARIO 25297594

FALCO JOSE NICOLAS 31334726

FALTONI MARIELA ROSANA 21600166

FARIA MARIA CRISTINA 18231165

FARIAS ALFREDO RODOLFO 17361398

FARIAS ESTELA MARIS 16648398

FARIAS MARISA 24420012

FASSINO ZULMA MARIA 24319105

FERNANDEZ ANALIA MAGDALENA 37209947

15:00 HORAS

FERNANDEZ CARINA BEATRIZ 29241135

FERNANDEZ CINTIA EMILCE 34116298

FERNANDEZ DARIO ALBERTO 26867463

FERNANDEZ LUIS MIGUEL 30613732

FERRANDO SANDRA SONIA 25633486

FERRARESE FERNANDO JAVIER 30350131

FERRERO GLORIA NELIDA 14944359

FERRERO IVAN BERNARDO FRANCISCO 24133066

FERRERO LORENA VERONICA 23895154

FERRERO RUBEN ATILIO 16634048

FERREYRA CRISTIAN CEFERINO 24942575

FERREYRA DAVID ALEJANDRO 24939981

FERREYRA HUGO GUILLERMO 14136472

FERREYRA JUAN JOSÉ CEFERINO 17443846

FESSIA MARISA MARGARITA 20391417

FESTA SILVANA SOLEDAD 28837261

FIRMANI JULIO CESAR 18564211

FLORES JORGE HORACIO 23637082

FLORES PABLO FABIAN 22270792

FLORES ROMINA GISEL 32372766

FORNERIS STELLA MARIS 32795997

FOSSATTO ALEJANDRA BEATRIZ 25545016

FRANCIONI RAUL GUILLERMO 16891673

FRANCO GRACIELA GUADALUPE 20248232

FRENCIA MARIEL DEL ROSARIO 23637087

FRONTERA JORGE CEFERINO 16752284

GAIDO MARISABEL ELSA 16897025

GAITAN EZEQUIEL ALEJANDRO 34792931

GAITAN JUAN MANUEL 11614894

GALANZINO CARINA MARIA 21969779

15:15 HORAS

GALANZINO ENRIQUE AGUSTIN 18408591

GALANZINO MARIO ALBERTO 35870709

GALANZINO OMAR SEGUNDO 17541591

GALANZINO RAUL ALEJANDRO 17190017

GALFRE ELBA PATRICIA 17541553

GALFRE FERNANDO JOSE 21400896

GALFRE JUAN DOMINGO OSCAR 16634068

GALLEGOS MATIAS DANIEL 30238165

GALLEGOS NICOLAS FRANCISCO 34051821

GALLEGOS ROSA DEL VALLE 16897031

GALLO OSVALDO ALBINO 6437883

GALLOTTO HERNAN GUSTAVO 20982152

GALLOTTO OMAR VICENTE 17112384

GALLOTTO SERGIO RODOLFO 14944382

GALVAN CLAUDIA MARISA 31707508

GARCIA GUSTAVO ARIEL 29964441

GARCIA LORENA GUADALUPE 23637080

GARCIA MARIA SOLEDAD 24942569

GARELLO MARINA ANDREA 24942576

GARIONE VANINA PAOLA 27143458

GARRONE VANESA PAOLA 31863858

GATTO MARIA SOLEDAD 30350162

GAY EDUARDO GABRIEL 14944387

GELSO MARIELA CAROLA 20938941

GERBAUDO MARCELA BEATRIZ 21063109

GERBAUDO MONICA FRANCISCA 16999602

GERBAUDO SUSANA MARTA 16554433

GHIONE AGUSTIN 34051886

GHIONE BIBIANA DOMINGA 18542261

GIACOSA SILVIA SUSANA 93453985

15:30 HORAS

GIANINETTI ANTONELLA 34051872

GIAVENO GABRIEL JOSÉ 16897050

GIECCO NICOLAS MIGUEL 34051895

GILI TERESITA DEL VALLE 16499377

GIMENEZ ESTELA MARIA 17962065

GIMENEZ MARTIN FERNANDO 29118795

GIMENEZ SANDRA MONICA 25500840

GIOINO LEONARDO JOSE 28723909

GIORDANO DANIEL EGIDIO 20083945

GIORDANO ELVIO MARIO 17207990

GIORDANO MARIANO ALBERTO 31897833

GIORGIS DANIEL RAUL 31334746

GIORGIS DANIEL ANGEL 16752237

GIORGIS DANIELA 30339487

GIORGIS DAVID JAVIER 20375011

GIORGIS JESICA MARIANA 30350164

GIORGIS MARTIN HORACIO 27869577

GIORSETTI HECTOR ANTONIO 20151046

GIOVANINI PATRICIA MARCELA 21940312

GITUERREZ GISELA 18426026

GODOY MARIA ANGELICA 16752221

GOMEZ FELISA 12557483

GONZALEZ ALEJANDRA 25197391

GONZALEZ DANIEL ENRIQUE 14627721

GONZALEZ ELDA DEL CARMEN 20075528

GONZALEZ MARÍA ROSA 23592842

GONZALEZ SUSANA DEL VALLE 17070632

GORGERINO MARIA CLARA 24942592

GOROSITO CEFERINO JESUS 21940301

GOROSITO FLORENTINO ALCIDE 17473084

15:45 HORAS

GOROSITO RAMON SALVADOR 14532914

GOTTARDI JORGE RUBÈN 20145086

GOTTARDI MARCOS CESAR 26035855

GOYTEA ANA BEATRIZ 21929720

GRAMOY ELIAS SAUL 28404984

GRANDE CLAUDIA PATRICIA 21419365

GRANDE VERONICA DEL VALLE 33929518

GRIMALDI SILVIA RAQUEL 17541593

GRIMALDI VANESA SOLEDAD 27540697

GROSSO DANIEL JOSE 20982145

GUDIÑO RAUL MARCELO 16752259

GUTIERREZ DANIEL ALEJANDRO 25545010

GUTIERREZ EDUARDO HORACIO JESUS 17985151

GUTIERREZ MARCOS ALEJANDRO 36514791

GUTIERREZ MARCOS ALEJANDRO 31334722

GUTIERREZ RICARDO ISMAEL 17190012

GUTIERREZ SULMA HIMAR 16722484

GUZMAN IRMA 11462801

HASPERT NANZI ELISABET 20083940

HEREDIA GLADYS DEL CARMEN 16752218

HEREDIA SUSANA MARIA 13044733

HEREDIA VIVIANA BEATRIZ 20630543

HERNANDEZ LORENA PATRICIA 24850114

HERNANDEZ RAFAEL OSVALDO 16692840

HOFSTETTER FLAVIA BEATRIZ 35870776

HOFSTETTER JOSE MARIA 16136063

HOFSTETTER RICARDO DANIEL 17541548

HUBELI CARINA BEATRIZ 30954996

IBAÑEZ JESUS MANUEL 26014946

16:00 HORAS

IBAÑEZ JULIO CESAR 16634057

IBAÑEZ MARCOS NORBERTO 27540792

IBAÑEZ NORA EDITH 22270755

IBAÑEZ ROQUE SEFERINO 14550467

IBAÑEZ SILVIA NOEMI 21400871

INGARAMO LORENA DEL VALLE 26928831

JAPPERT JUAN EDUARDO 25545062

JUAREZ JULIO LUJAN 14944394

JUAREZ MARIA ROSA 21691927

JUAREZ NESTOR FELIPE 17985115

JUNCO FABIAN CARLOS 18517815

KORAP VIVIANA BEATRIZ 18325126

LANDI JUAN EDUARDO 22951847

LANDI OSCAR ALBERTO 23661870

LAPALMA ETEL EVELIN 32795936

LARA MONICA JULIA DEL VALLE 20248331

LAZZARINI MATIAS 33945459

LEAL PAOLA ALEJANDRA 27423674

LEDERHOSS MARTA ISABEL 20096715

LEDESMA DIEGO DANIEL 31863867

LEDESMA JORGE NICOLAS 29833300

LEGUIZAMON ESTELA MARIA 17907105

LEGUIZAMON JUAN CARLOS 20322864

LEGUIZAMON SOLEDAD MATILDE 29576671

LEIVA JAVIER GUSTAVO 18547541

LEIVA LORENA SUSANA 31706593

LELL MABEL 18517416

LENARDUZZI SANDRA MARCELA 20105719

LENCINA ALEJANDRA BEATRIZ 30954990

LENCINA CARLOS DARIO 17541599

16:15 HORAS

LENCINA JUAN MANUEL 30350184

LIBUA ASUNTA MARGARITA 16440647

LIBUA NESTOR JOSE 16634026

LOPEZ CLAUDIO ALEJANDRO 30954920

LOPEZ ESTELA BEATRIZ 21870211

LOPEZ MARIA HILDA RAMONA 16752204

LOPEZ MARICEL ELIZABETH 25581629

LOPEZ MARIELA DAYSI 22270784

LOPEZ MARTHA EVANGELINA 17985138

LOPEZ RAMON ALBINO 7378439

LOPEZ VICTORIA ALEJANDRA 20700533

LOVAIZA MARGARITA 16372995

LOVERA NORMA BEATRIZ 18543301

LOVERA ROQUE MARTIN 26014929

LOZA ZULEMA BEATRIZ 17445813

LUDUEÑA HECTOR ROGELIO 14550497

LUNA MARICEL SANDRA 22961712

MALDONADO PABLO DAVID 27396997

MANSILLA MARIA SOLEDAD 28248810

MARANZANA MARCOS DANIEL 24598594

MARENGO MARIA SOLEDAD 27869536

MARENGO OSCAR HUGO 8567492

MARKUNAS MARIA CECILIA 30604880

MARKUNAS MARIA MICAELA 27169919

MARQUEZ ELADIA 23470426

MARTINEZ GISELA AGUSTINA 36768771

MARTINEZ VARELA SALAS SILVINA 25641599

MARTINO CARLOS ESTEBAN 23236071

MARTINO CLAUDIO GASTON 24942593

MASUERO AYELEN MARIA 39613731

16:30 HORAS

MEDINA ALEJANDRA PATRICIA 21555812

MEDINA ANGELICA 10234423

MEDINA DANIEL OSCAR 14550438

MENDOZA DARIO FRANCO 40052908

MENSA JOANA VICTORIA 32980209

MOLINA OSCAR ALBERTO 12123540

MORA PABLO FERNANDO 24444429

MORES MARTA OFELIA 13479925

MORINI MARIA JOSE 28255753

MORRA GERARDO AGUSTIN 20322948

MUGNI SERGIO CESAR 23212430

MUSSO ALEXIS DAMIAN 34792927

NAÑEZ MAURO SEBASTIAN 37440667

NAZ RAUL GUSTAVO 24942524

NAZZI JORGELINA MARIA 27021657

NAZZI SERGIO ALEJANDRO 23637084

NEGRI FERNANDO LEOPOLDO 16440616

NEGRI FRANCO MANUEL 31334711

NELLEN TERESA ROSA 18384528

NORIEGA LUCIANA MARIA 27540651

NOVACHIG GRACIELA BEATRIZ 16776001

NUÑEZ MARISOL FANY 26772799

OLIVERO LORENA ANDREA 23096902

ORTIZ GLADIS ADELMA 11831561

PALACIO PATRICIA NOEMI 22270743

PANERO MARIA FLORENCIA 33602368

PASCHERO GUILLERMO JOSE 26105122

PEDRAZA CAROLINA 23637024

PEIRETTI MYRIAM DEL CARMEN 16440627

PERALTA ANA LAURA 23236003

16:45 HORAS

PERALTA CARLOS ALBERTO 6447526

PERALTA JOSE MANUEL 16345860

PERFUMO OSCAR EUGENIO 22961713

PEROSSINO ADRIAN LORENZO 24326145

PERREN CARINA MARIA DEL VALLE 24216810

PISANI GERARDO DANIEL 34792914

PISANI MARINA 25545084

PONS GABRIELA MABEL 23236067

PORPORATTO NANCI ADRIANA 13585988

POSSETTO OMAR SANTIAGO 6449909

PUCHETA ADRIANA IVANA 24037809

PUNTILIO SOLEDAD 31863816

QUAGLIA MARCELO GERARDO 24942558

QUAGLINO SILVIA INES 23236014

QUARANTA MARTITA MARIA

DOMINGA 10788910

QUINTEROS EVANGELINA LAURA 30350153

QUINTEROS FABIO ORLANDO 24420024

RACCA MARINA ANDREA 30954957

RAMALLO ARIEL ANTONIO 17541524

RAMALLO DARIO EMANUEL 32389309

RAMALLO GABRIEL HORACIO 22568822

RAMALLO GLADY ESTHER 11813273

RAMALLO LUCAS FERNANDO 24942559

RAMALLO LUIS MARCELO 24356041

RAMALLO MARIELA NOEMI 23236087

RAMPONE ANTONELA 35939308

RAUSCH BETIANA DEL VALLE 25545006

RAUSCH LAURA ALEJANDRA 35870758

RAUSCH LUIS ALBERTO 16897010

REINA MIGUEL EDUARDO 16867158

17:00 HORAS

REVELLINO CLAUDIA ANDREA 23950782

REVELLINO PATRICIA DE LOURDES 20541255

ROBLEDO FLORENCIA JENIFER 37491137

RODRIGUEZ CARLOS GASTON

FRANCISCO 20982141

RODRIGUEZ NELIDA JOSEFINA 22951837

RODRIGUEZ VIVIANA ESTHER 25545037

ROLLE VIVIANA ELIZABETH 22159608

ROMERO ANA ROSA 12367922

ROSINA NADIA SOLEDAD 27174837

ROSSOTTO FIORELLA MARIA 36768665

ROTELA VERONICA DOLORES 30350167

ROVAI BOLAÑEZ MARTIN 32346204

RUBIO NORMA BEATRIZ 16539035

RUFFINATTO AGUSTINA ANAHI 38881723

SALDARI AMORELA 36589402

SALVAY ARIEL GUSTAVO 26565061

SAMPIETRO DANIELA VALERIA 29739538

SANDRONE LORENA FERNANDA 25309570

SCALERANDI FRANCISCO 37440643

SCALERANDI GUILLERMO DANIEL 25297557

SCHAPER ENRIQUE GUILLERMO

ALBERTO 24420068

SCOLASTRICHI PATRICIA ROSANA 23637007

SCOTTA AGOSTINA CLARA 36768620

SEGURA ALFREDO DAVID 33532961

SEPEDA LUCIA ELVIRA 12367972

SIERRA SANTIAGO ALBERTO 35278535

SIGNORILE CLAUDIA NANCY DEL

ROSARIO 23031069

SILVA ROSA INES 16372849

SILVA SILVIA BEATRIZ 23689611

SIMONELLI JORGE LUIS 32389361

17:15 HORAS

SIMONELLI JUAN EDUARDO 31334778

SIMONELLI MARCOS DAMIAN 30350149

SOBRERO LAURA SUSANA 25297530

SOLA MAURICIO RUBEN 24778626

SOLA SERGIO ARIEL 17985161

STEFANI CECILIA GABRIELA 22803925

STEFANI GASTON CLAUDIO 22026469

STRUMIA JUAN CARLOS 14158405

SUPPO MARCELO GABRIEL 21600260

TABORDA MARCIA YANINA BELÈN 29163981

TARICO HERNAN RENE 23317242

TAVANO ALFREDO MIGUEL 28723996

TAVANO LUCRECIA ROSA 25322932

TAVANO MIGUEL ANGEL 30350140

TIRANTI GONZALO NICOLAS 38339727

TIRANTI JULIA ELENA 24942543

TOLEDO JUAN CARLOS 23825009

TOMATI MARIA INES 24420010

TOROSATTO CLAUDIA 20535676

TOSOLINI AGUSTIN RAUL 42892988

TOSOLINI MARIA CELESTE 32795906

UTRERA MARCELA DEL VALLE 18384517

UTRERA SANTIAGO 40505066

VACA MARIANELA 41034627

VARELA MARINA ANDREA 24133091

VARELA MARTIN FELICIANO 27169946

VEGA ESTHER MAGDALENA 23236095

VERA LUIS MARIO 27889999

VERCELLI OSCAR ALBERTO 11590024

VERMOUTH VANESA PAOLA 31157789

VIANO BIBIANA BEATRIZ 16752246

VIGNOLO ALEJANDRA CARINA 25196794

VILLANUEVA MIRTA GRACIELA 24239681

VILLARREAL ROMINA DEL CARMEN 33515970

VISINTINI MARIA GISELE 34792929

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