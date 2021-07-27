Miércoles 28: Intensa jornada de vacunación anti-covid segundas dosis de Astrazeneca

El Gobierno Municipal informa que este miércoles 28, se lleva a cabo un nuevo operativo de vacunación anti covid, con segundas dosis de Astrazeneca. Los convocados deben concurrir con el carnet correpondiente y el documento de identidad.
LISTADO VACUNACION ANTI-COVID MIERCOLES 28 EN EL CENTRO DE SALUD – SEGUNDA DOSIS ASTRAZENECA
VACUNACION MIERCOLES 28/07/2021
13:00 HORAS
ABALOS MARIA 29087895
ACOSTA ADRIANA ANALIA 20982144
ACOSTA ADRIANA BEATRIZ 17724714
ACOSTA ALICIA ALEJANDRA 21400881
ACOSTA PAULA DEL CARMEN 26928863
ACOSTA RITA CLAUDIA SABINA 24326151
ACOSTA RUBEN DARIO 21691926
ACOSTA SALVADOR ANDRES 18650067
ACOSTA VIVIANA VERONICA 21625537
ACOSTA YAMILA NEREA 33776732
ACTIS GRACIELA SUSANA 25545021
ACTIS LETICIA CARLA 25297505
ACUÑA MARIA DEL CARMEN 24133041
ACUÑA MARTA 20982112
ACUÑA MONICA MARIELA 22026463
AGHEMO OMAR JOSE 16722491
AGUIRRE ABEL EDUARDO CESAR 17842832
AGUIRRE CARLOS ALBERTO 28723994
AGUIRRE GRACIELA CRISTINA 26094321
AGUIRRE RAUL EDUARDO 24326146
ALBARRACIN CARLOS ALBERTO 18496054
ALBERTO SUSANA BEATRIZ 16173584
ALBORNOZ SERGIO RODOLFO 21400889
ALESANDRIA ROCIO 29240502
ALESIO ANDREA MARIA 23637088
ALESSO CRISTIAN ROBERTO 25617209
ALESSO SILVANA CARINA 21806341
ALMADA MARIA ISABEL 31334732
ALONSO MARIA CRISTINA 16634020
ALVAREZ ENRIQUE OMAR 16691168
13:15 HORAS
ALVAREZ FERNANDO JOSE 31863881
AMARANTE FABIAN RICARDO 22026390
AMBROGGIO NORMA LUCIA 16752230
AMBROGGIO OMAR ANTONIO 17541600
AMELLONE EDUVIGES DE LOS
ANGELES 20938947
AMPRIMO MARCELO LUIS 25857894
AMPRIMO MAURICIO MARCELO 24199998
ANDINI MARIA CRISTINA 16499153
ANGULO LEONARDO ANTONIO 34434262
AON JORGE ARIEL 22764004
ARCARI JORGE CARLOS 21969754
ARDUSSO NICOLAS DANIEL 34792911
ARECO GIULIANO 35870745
ARGAÑARAZ ANDREA DEL VALLE 23236030
ARGAÑARAZ CARLOS ALBERTO 22270777
ARGAÑARAZ GERMAN LUIS 21969770
ARGÜELLO CARLOS MANUEL 16440633
ARMANDO DIEGO JOSE 33020623
ARMENTA CRISTINA VERONICA 23637051
ARNAUDO ALEJANDRA ALCIRA 16999398
ARRASCAETA SERGIO ALEJANDRO 24955313
ARTETA CARLOS ALBERTO 26015413
ASSIS CLAUDIO ROBERTO 23576305
ASTESANA JAVIER ELIAS 28249624
ASTRADA CAROLINA SOLEDAD 28581769
ASTRADA MARIELA ELISA 17985139
ASTUDILLO CESAR DANIEL DE
GUADALUPE 13865899
AUDISIO GISELA ANDREA 22523172
AVILA ALFREDO OMAR 25309576
AVILA NOELIA VANESA 30350161
13:30 HORAS
BALBINOTTI DIEGO MARTIN 29944932
BALBO ALEXIS RENE 29332979
BALDERRAMA JORGE LUIS 29579849
BALDINOTTI MARIA SOLEDAD 30590552
BALLET NELLY 17768928
BALQUINTA CLAUDIA RITA 22951843
BARBERO GUSTAVO HERMES 20938945
BARBERO JORGE ALBERTO 21940310
BARBONAGLIA CARLOS JOSE 17985149
BARONETTI LILIANA DE LOURDES 21693341
BARRERA VERONICA JESICA 33187618
BARRIONUEVO HECTOR ALEJANDRO 20375987
BARROS ALFREDO HERNAN 23043883
BARROS GUSTAVO SEFERINO 21555813
BARROS HILDA MARCELA 16752289
BARROS MARIA CELESTE 34792908
BARROS NORMA BEATRIZ 14550499
BARTOLI CECILIA RAQUEL 36883083
BASIGNANA FERNANDO HUGO 20140059
BASIGNANA GUILLERMO 20389486
BASUALDO ADRIANA NATALIA 27706869
BASUALDO SARA BELQUIS 17985188
BATIROLA NORMA GLADYS 16490913
BAUDINO EVANGELINA ANDREA 26014988
BAZAN CRISTIAN OMAR 23096909
BAZAN MARIA NANCY 17985105
BAZAN MARIA SUSANA 17970640
BEDINO ERICA DEL VALLE 36768772
BELMA OSCAR 27580775
BELTRAMINO ERMELINDA 1916384
13:45 HORAS
BELTRAMINO MATIAS DANIEL 32795974
BELTRAMINO SERGIO SILVINO 18557068
BENAZZO ARACELI MARINA 23236069
BERGONZI GLORIA DOMINGA 17511749
BERMUDEZ GUSTAVO GASTON 24188625
BERNS MARIA AGUSTINA 40505027
BERRA VERONICA 24420029
BERRUETA ANALÍA ALICIA 21429210
BERTELLO GERARDO RAUL 18485187
BERTOLA DIEGO ANGEL 22270713
BERTONA ALEJANDRA SOLEDAD 29514160
BERTONI LORENA DEL CARMEN 25198639
BESSONE MARCELO FABIÁN 21718337
BIANCIOTTI MARIA BELEN 31501763
BIOLATTO MONICA BEATRIZ 16635290
BLANGETTI MARIANO DANIEL 24420058
BLANGETTI MARILINA VALERIA 30954924
BOERO MIRIAM MARCELA 32221298
BOGLIONE MARINA SOLEDAD 27540806
BOIERO ADRIAN RAMON 22065133
BONIBARDO NANCY 21401038
BONINO MARISEL DEL VALLE 21563815
BONO LUIS ALBERTO 24261137
BORGOGNO KATHERINA ANDREA 34792979
BORGONOVO NORBERTA ESTELA 16430239
BORRE DARIO FERNANDO 24420006
BOSCAROL GERMÁN LUIS 20248291
BOSCAROL LORENA RITA 21870129
BOSIO ARIEL PABLO 22928091
BOSIO NATALIA 24942578
14:00 HORAS
BOSSIO MARIA JULIA 24420093
BOSSIO MARIA ROSA 16752273
BRAIDA ESTEFANIA PAOLA 32795950
BRAVO EDITA LUISA 13029326
BREZZO GISELA BELEN 31863853
BREZZO MARIANA PAOLA 29820743
BREZZO PAOLA BEATRIZ 27869552
BRUERA VANESA ELSA 22026480
BRUNA MARIA INES 28723952
BUFFA BETIANA ANDREA 25564896
BURATTO JORGE FABIAN 23236011
BURGENER CINTIA BELEN 32795957
BURGENER MICAELA BELEN 31863826
BUSTAMANTE CLAUDIA DEL CARMEN 20616323
CABRERA CARLOS ALBERTO 17541506
CAGLIERIS MARISEL LUCIA 27749105
CAMEJO VIVIANA JUANA 22585202
CAMPOS LORENA PETRONA 26450477
CAPANNA MANUEL OSVALDO 30900833
CAPELLINO CRISTIAN EDUARDO 21555803
CAPELLO JUAN MANUEL 24133054
CARCANO JUAN RAMON 14944398
CARIONI LEONARDO RUBEN 26797057
CARO CLAUDIA ROSA 24915157
CASAS JORGE OMAR 16752287
CASAS JOSE ALBERTO EDUARDO 14972376
CASAS NANCY PAOLA 25545060
CASTELLANO MARCELO LILIO 16995132
CASTELLANOS BETIANA DEL VALLE 30812361
CASTELLI CARLOS HORACIO 21555837
14:15 HORAS
CASTILLO CLAUDIA CATALINA FÀTIMA 17541560
CASTILLO MABEL ALEJANDRA 22270783
CASTOLDI MARIO SEBASTIAN 29833105
CASTRO HECTOR ANTONIO 12366154
CASTRO MATIAS 39324965
CAVAILLE ARIEL FERNANDO 26094378
CAVALLO JOSE LUIS 13929947
CEJAS MARIA ELENA 16422362
CEJAS PATRICIA SUSANA 20188912
CERNOTTO MARCELO SIMON 23293182
CERUTTI NORMA MARIA 16045960
CESPEDES WALTER JOSE 23582404
CHAULET MARIEL JUDITH 18384508
CHAVEZ LUIS ALBERTO 21401494
CHAVEZ ROSANA CARINA 26094496
CHAZARRETA ESTELA MARIS 25828518
CHAZARRETA MIRIAN ELISABET 23870850
CHIALVO ARIEL FRANCISCO 23236083
CHIALVO DANIEL FERNANDO 20938937
CHIALVO MARIA ALEJANDRA 17541530
CHIAPERO GRACIELA RITA CELIA 18384526
CHIAPERO NESTOR FABIAN 21555838
CHIAPERO VANESA SOLEDAD 26385261
CHIAVASSA FRANCO 38159904
CHIAVASSA HUGO ALEJANDRO 16129370
CHINELLATO LORENA PAOLA 25902972
CICCA MARIA EUGENIA 35786087
CLIMIÑO VICTOR OSCAR 17818182
COLETTI CAMILA ALDANA 40055597
COMBA CLAUDIA EUGENIA 16752232
14:30 HORAS
COMBA HELIANA NOELIA 29652689
CONTRERA JUAN CARLOS 10788979
CORDOBA CARINA ALEJANDRA 24133056
CORDOBA CLAUDIA MATILDE 17471801
CORDOBA MACIEL DAVID 33602358
CORDOBA MARIO LUIS 17985133
CORDOBA MELISA BELEN 38981551
CORIGLIANI NORMA LUISA 17721529
CORONEL NORA RAQUEL 20938948
CORTEZ JUAN CARLOS 16897004
CORTEZ PAOLA ALEJANDRA 29087872
CORVALAN DANIEL HUGO 16752209
CORVALAN DAVID FABIAN 21555819
CORVALAN GABRIELA ALEJANDRA 21555810
CRAVERO FATIMA ERICA 33686728
CURETTI GRACIELA SUSANA 21019914
CURIOTTI MARISA ALEJANDRA 16634031
CZECH FLORENCIA AYELEN 34792978
CZECH HORACIO DANTE 18384515
DALMASSO GABRIEL FERNANDO 20711842
DALMASSO MARIA ALEJANDRA 25297600
DANIELE GABRIELA ANDREA 22270771
DANIELE HORACIO JOSE 20982158
DANIELE NORA MARIA 16440624
DAVICO DIEGO DAMIAN 24420032
DAVILA EDUARDO PEDRO 17985131
DECAROLI HORACIO GASPAR 16440619
DELGADO ELSA MERCEDES 18099591
DELRIVO MARCOS LUIS 25297591
DELSOGLIO ADALBERTO VICTOR 16722487
14:45 HORAS
DELSOGLIO CAROLA GUADALUPE 21620484
DELSOGLIO GUSTAVO RAMON 20989902
DEPETRIZ MELISA SOLEDAD 34792971
DIAZ MARIELA CARINA 25972290
DIAZ PEDRO ALBERTO 17907142
DIAZ ZULMA LAURA 29897636
DINOTO EMILIO SANTIAGO 20074904
DOGLIANI GISELA MONICA 35259234
DOGLIANI HUGO ALBERTO 30590564
DOGLIANI MAXIMILIANO RAUL 33842864
DOMINGUEZ DIEGO DANIEL 34051870
DOTTA HUGO MARIO 13929994
DOTTA RUBEN DANIEL 16897027
DUCLER MYRIAM IMELDA MARIA 18100105
DURANDO ANALIA SILVIA 21582912
EDER EDGAR DARIO 23570941
ELSENER ANGELICA MABEL 16897019
ESPIL JOSE MANUEL 20711883
ESPINDOLA ARIEL NORBERTO 25222633
ESPINDOLA FABIAN EMILIO 32469630
FADER GUILLERMINA ADA 23637076
FALCO GERMAN DARIO 25297594
FALCO JOSE NICOLAS 31334726
FALTONI MARIELA ROSANA 21600166
FARIA MARIA CRISTINA 18231165
FARIAS ALFREDO RODOLFO 17361398
FARIAS ESTELA MARIS 16648398
FARIAS MARISA 24420012
FASSINO ZULMA MARIA 24319105
FERNANDEZ ANALIA MAGDALENA 37209947
15:00 HORAS
FERNANDEZ CARINA BEATRIZ 29241135
FERNANDEZ CINTIA EMILCE 34116298
FERNANDEZ DARIO ALBERTO 26867463
FERNANDEZ LUIS MIGUEL 30613732
FERRANDO SANDRA SONIA 25633486
FERRARESE FERNANDO JAVIER 30350131
FERRERO GLORIA NELIDA 14944359
FERRERO IVAN BERNARDO FRANCISCO 24133066
FERRERO LORENA VERONICA 23895154
FERRERO RUBEN ATILIO 16634048
FERREYRA CRISTIAN CEFERINO 24942575
FERREYRA DAVID ALEJANDRO 24939981
FERREYRA HUGO GUILLERMO 14136472
FERREYRA JUAN JOSÉ CEFERINO 17443846
FESSIA MARISA MARGARITA 20391417
FESTA SILVANA SOLEDAD 28837261
FIRMANI JULIO CESAR 18564211
FLORES JORGE HORACIO 23637082
FLORES PABLO FABIAN 22270792
FLORES ROMINA GISEL 32372766
FORNERIS STELLA MARIS 32795997
FOSSATTO ALEJANDRA BEATRIZ 25545016
FRANCIONI RAUL GUILLERMO 16891673
FRANCO GRACIELA GUADALUPE 20248232
FRENCIA MARIEL DEL ROSARIO 23637087
FRONTERA JORGE CEFERINO 16752284
GAIDO MARISABEL ELSA 16897025
GAITAN EZEQUIEL ALEJANDRO 34792931
GAITAN JUAN MANUEL 11614894
GALANZINO CARINA MARIA 21969779
15:15 HORAS
GALANZINO ENRIQUE AGUSTIN 18408591
GALANZINO MARIO ALBERTO 35870709
GALANZINO OMAR SEGUNDO 17541591
GALANZINO RAUL ALEJANDRO 17190017
GALFRE ELBA PATRICIA 17541553
GALFRE FERNANDO JOSE 21400896
GALFRE JUAN DOMINGO OSCAR 16634068
GALLEGOS MATIAS DANIEL 30238165
GALLEGOS NICOLAS FRANCISCO 34051821
GALLEGOS ROSA DEL VALLE 16897031
GALLO OSVALDO ALBINO 6437883
GALLOTTO HERNAN GUSTAVO 20982152
GALLOTTO OMAR VICENTE 17112384
GALLOTTO SERGIO RODOLFO 14944382
GALVAN CLAUDIA MARISA 31707508
GARCIA GUSTAVO ARIEL 29964441
GARCIA LORENA GUADALUPE 23637080
GARCIA MARIA SOLEDAD 24942569
GARELLO MARINA ANDREA 24942576
GARIONE VANINA PAOLA 27143458
GARRONE VANESA PAOLA 31863858
GATTO MARIA SOLEDAD 30350162
GAY EDUARDO GABRIEL 14944387
GELSO MARIELA CAROLA 20938941
GERBAUDO MARCELA BEATRIZ 21063109
GERBAUDO MONICA FRANCISCA 16999602
GERBAUDO SUSANA MARTA 16554433
GHIONE AGUSTIN 34051886
GHIONE BIBIANA DOMINGA 18542261
GIACOSA SILVIA SUSANA 93453985
15:30 HORAS
GIANINETTI ANTONELLA 34051872
GIAVENO GABRIEL JOSÉ 16897050
GIECCO NICOLAS MIGUEL 34051895
GILI TERESITA DEL VALLE 16499377
GIMENEZ ESTELA MARIA 17962065
GIMENEZ MARTIN FERNANDO 29118795
GIMENEZ SANDRA MONICA 25500840
GIOINO LEONARDO JOSE 28723909
GIORDANO DANIEL EGIDIO 20083945
GIORDANO ELVIO MARIO 17207990
GIORDANO MARIANO ALBERTO 31897833
GIORGIS DANIEL RAUL 31334746
GIORGIS DANIEL ANGEL 16752237
GIORGIS DANIELA 30339487
GIORGIS DAVID JAVIER 20375011
GIORGIS JESICA MARIANA 30350164
GIORGIS MARTIN HORACIO 27869577
GIORSETTI HECTOR ANTONIO 20151046
GIOVANINI PATRICIA MARCELA 21940312
GITUERREZ GISELA 18426026
GODOY MARIA ANGELICA 16752221
GOMEZ FELISA 12557483
GONZALEZ ALEJANDRA 25197391
GONZALEZ DANIEL ENRIQUE 14627721
GONZALEZ ELDA DEL CARMEN 20075528
GONZALEZ MARÍA ROSA 23592842
GONZALEZ SUSANA DEL VALLE 17070632
GORGERINO MARIA CLARA 24942592
GOROSITO CEFERINO JESUS 21940301
GOROSITO FLORENTINO ALCIDE 17473084
15:45 HORAS
GOROSITO RAMON SALVADOR 14532914
GOTTARDI JORGE RUBÈN 20145086
GOTTARDI MARCOS CESAR 26035855
GOYTEA ANA BEATRIZ 21929720
GRAMOY ELIAS SAUL 28404984
GRANDE CLAUDIA PATRICIA 21419365
GRANDE VERONICA DEL VALLE 33929518
GRIMALDI SILVIA RAQUEL 17541593
GRIMALDI VANESA SOLEDAD 27540697
GROSSO DANIEL JOSE 20982145
GUDIÑO RAUL MARCELO 16752259
GUTIERREZ DANIEL ALEJANDRO 25545010
GUTIERREZ EDUARDO HORACIO JESUS 17985151
GUTIERREZ MARCOS ALEJANDRO 36514791
GUTIERREZ MARCOS ALEJANDRO 31334722
GUTIERREZ RICARDO ISMAEL 17190012
GUTIERREZ SULMA HIMAR 16722484
GUZMAN IRMA 11462801
HASPERT NANZI ELISABET 20083940
HEREDIA GLADYS DEL CARMEN 16752218
HEREDIA SUSANA MARIA 13044733
HEREDIA VIVIANA BEATRIZ 20630543
HERNANDEZ LORENA PATRICIA 24850114
HERNANDEZ RAFAEL OSVALDO 16692840
HOFSTETTER FLAVIA BEATRIZ 35870776
HOFSTETTER JOSE MARIA 16136063
HOFSTETTER RICARDO DANIEL 17541548
HUBELI CARINA BEATRIZ 30954996
IBAÑEZ JESUS MANUEL 26014946
16:00 HORAS
IBAÑEZ JULIO CESAR 16634057
IBAÑEZ MARCOS NORBERTO 27540792
IBAÑEZ NORA EDITH 22270755
IBAÑEZ ROQUE SEFERINO 14550467
IBAÑEZ SILVIA NOEMI 21400871
INGARAMO LORENA DEL VALLE 26928831
JAPPERT JUAN EDUARDO 25545062
JUAREZ JULIO LUJAN 14944394
JUAREZ MARIA ROSA 21691927
JUAREZ NESTOR FELIPE 17985115
JUNCO FABIAN CARLOS 18517815
KORAP VIVIANA BEATRIZ 18325126
LANDI JUAN EDUARDO 22951847
LANDI OSCAR ALBERTO 23661870
LAPALMA ETEL EVELIN 32795936
LARA MONICA JULIA DEL VALLE 20248331
LAZZARINI MATIAS 33945459
LEAL PAOLA ALEJANDRA 27423674
LEDERHOSS MARTA ISABEL 20096715
LEDESMA DIEGO DANIEL 31863867
LEDESMA JORGE NICOLAS 29833300
LEGUIZAMON ESTELA MARIA 17907105
LEGUIZAMON JUAN CARLOS 20322864
LEGUIZAMON SOLEDAD MATILDE 29576671
LEIVA JAVIER GUSTAVO 18547541
LEIVA LORENA SUSANA 31706593
LELL MABEL 18517416
LENARDUZZI SANDRA MARCELA 20105719
LENCINA ALEJANDRA BEATRIZ 30954990
LENCINA CARLOS DARIO 17541599
16:15 HORAS
LENCINA JUAN MANUEL 30350184
LIBUA ASUNTA MARGARITA 16440647
LIBUA NESTOR JOSE 16634026
LOPEZ CLAUDIO ALEJANDRO 30954920
LOPEZ ESTELA BEATRIZ 21870211
LOPEZ MARIA HILDA RAMONA 16752204
LOPEZ MARICEL ELIZABETH 25581629
LOPEZ MARIELA DAYSI 22270784
LOPEZ MARTHA EVANGELINA 17985138
LOPEZ RAMON ALBINO 7378439
LOPEZ VICTORIA ALEJANDRA 20700533
LOVAIZA MARGARITA 16372995
LOVERA NORMA BEATRIZ 18543301
LOVERA ROQUE MARTIN 26014929
LOZA ZULEMA BEATRIZ 17445813
LUDUEÑA HECTOR ROGELIO 14550497
LUNA MARICEL SANDRA 22961712
MALDONADO PABLO DAVID 27396997
MANSILLA MARIA SOLEDAD 28248810
MARANZANA MARCOS DANIEL 24598594
MARENGO MARIA SOLEDAD 27869536
MARENGO OSCAR HUGO 8567492
MARKUNAS MARIA CECILIA 30604880
MARKUNAS MARIA MICAELA 27169919
MARQUEZ ELADIA 23470426
MARTINEZ GISELA AGUSTINA 36768771
MARTINEZ VARELA SALAS SILVINA 25641599
MARTINO CARLOS ESTEBAN 23236071
MARTINO CLAUDIO GASTON 24942593
MASUERO AYELEN MARIA 39613731
16:30 HORAS
MEDINA ALEJANDRA PATRICIA 21555812
MEDINA ANGELICA 10234423
MEDINA DANIEL OSCAR 14550438
MENDOZA DARIO FRANCO 40052908
MENSA JOANA VICTORIA 32980209
MOLINA OSCAR ALBERTO 12123540
MORA PABLO FERNANDO 24444429
MORES MARTA OFELIA 13479925
MORINI MARIA JOSE 28255753
MORRA GERARDO AGUSTIN 20322948
MUGNI SERGIO CESAR 23212430
MUSSO ALEXIS DAMIAN 34792927
NAÑEZ MAURO SEBASTIAN 37440667
NAZ RAUL GUSTAVO 24942524
NAZZI JORGELINA MARIA 27021657
NAZZI SERGIO ALEJANDRO 23637084
NEGRI FERNANDO LEOPOLDO 16440616
NEGRI FRANCO MANUEL 31334711
NELLEN TERESA ROSA 18384528
NORIEGA LUCIANA MARIA 27540651
NOVACHIG GRACIELA BEATRIZ 16776001
NUÑEZ MARISOL FANY 26772799
OLIVERO LORENA ANDREA 23096902
ORTIZ GLADIS ADELMA 11831561
PALACIO PATRICIA NOEMI 22270743
PANERO MARIA FLORENCIA 33602368
PASCHERO GUILLERMO JOSE 26105122
PEDRAZA CAROLINA 23637024
PEIRETTI MYRIAM DEL CARMEN 16440627
PERALTA ANA LAURA 23236003
16:45 HORAS
PERALTA CARLOS ALBERTO 6447526
PERALTA JOSE MANUEL 16345860
PERFUMO OSCAR EUGENIO 22961713
PEROSSINO ADRIAN LORENZO 24326145
PERREN CARINA MARIA DEL VALLE 24216810
PISANI GERARDO DANIEL 34792914
PISANI MARINA 25545084
PONS GABRIELA MABEL 23236067
PORPORATTO NANCI ADRIANA 13585988
POSSETTO OMAR SANTIAGO 6449909
PUCHETA ADRIANA IVANA 24037809
PUNTILIO SOLEDAD 31863816
QUAGLIA MARCELO GERARDO 24942558
QUAGLINO SILVIA INES 23236014
QUARANTA MARTITA MARIA
DOMINGA 10788910
QUINTEROS EVANGELINA LAURA 30350153
QUINTEROS FABIO ORLANDO 24420024
RACCA MARINA ANDREA 30954957
RAMALLO ARIEL ANTONIO 17541524
RAMALLO DARIO EMANUEL 32389309
RAMALLO GABRIEL HORACIO 22568822
RAMALLO GLADY ESTHER 11813273
RAMALLO LUCAS FERNANDO 24942559
RAMALLO LUIS MARCELO 24356041
RAMALLO MARIELA NOEMI 23236087
RAMPONE ANTONELA 35939308
RAUSCH BETIANA DEL VALLE 25545006
RAUSCH LAURA ALEJANDRA 35870758
RAUSCH LUIS ALBERTO 16897010
REINA MIGUEL EDUARDO 16867158
17:00 HORAS
REVELLINO CLAUDIA ANDREA 23950782
REVELLINO PATRICIA DE LOURDES 20541255
ROBLEDO FLORENCIA JENIFER 37491137
RODRIGUEZ CARLOS GASTON
FRANCISCO 20982141
RODRIGUEZ NELIDA JOSEFINA 22951837
RODRIGUEZ VIVIANA ESTHER 25545037
ROLLE VIVIANA ELIZABETH 22159608
ROMERO ANA ROSA 12367922
ROSINA NADIA SOLEDAD 27174837
ROSSOTTO FIORELLA MARIA 36768665
ROTELA VERONICA DOLORES 30350167
ROVAI BOLAÑEZ MARTIN 32346204
RUBIO NORMA BEATRIZ 16539035
RUFFINATTO AGUSTINA ANAHI 38881723
SALDARI AMORELA 36589402
SALVAY ARIEL GUSTAVO 26565061
SAMPIETRO DANIELA VALERIA 29739538
SANDRONE LORENA FERNANDA 25309570
SCALERANDI FRANCISCO 37440643
SCALERANDI GUILLERMO DANIEL 25297557
SCHAPER ENRIQUE GUILLERMO
ALBERTO 24420068
SCOLASTRICHI PATRICIA ROSANA 23637007
SCOTTA AGOSTINA CLARA 36768620
SEGURA ALFREDO DAVID 33532961
SEPEDA LUCIA ELVIRA 12367972
SIERRA SANTIAGO ALBERTO 35278535
SIGNORILE CLAUDIA NANCY DEL
ROSARIO 23031069
SILVA ROSA INES 16372849
SILVA SILVIA BEATRIZ 23689611
SIMONELLI JORGE LUIS 32389361
17:15 HORAS
SIMONELLI JUAN EDUARDO 31334778
SIMONELLI MARCOS DAMIAN 30350149
SOBRERO LAURA SUSANA 25297530
SOLA MAURICIO RUBEN 24778626
SOLA SERGIO ARIEL 17985161
STEFANI CECILIA GABRIELA 22803925
STEFANI GASTON CLAUDIO 22026469
STRUMIA JUAN CARLOS 14158405
SUPPO MARCELO GABRIEL 21600260
TABORDA MARCIA YANINA BELÈN 29163981
TARICO HERNAN RENE 23317242
TAVANO ALFREDO MIGUEL 28723996
TAVANO LUCRECIA ROSA 25322932
TAVANO MIGUEL ANGEL 30350140
TIRANTI GONZALO NICOLAS 38339727
TIRANTI JULIA ELENA 24942543
TOLEDO JUAN CARLOS 23825009
TOMATI MARIA INES 24420010
TOROSATTO CLAUDIA 20535676
TOSOLINI AGUSTIN RAUL 42892988
TOSOLINI MARIA CELESTE 32795906
UTRERA MARCELA DEL VALLE 18384517
UTRERA SANTIAGO 40505066
VACA MARIANELA 41034627
VARELA MARINA ANDREA 24133091
VARELA MARTIN FELICIANO 27169946
VEGA ESTHER MAGDALENA 23236095
VERA LUIS MARIO 27889999
VERCELLI OSCAR ALBERTO 11590024
VERMOUTH VANESA PAOLA 31157789
VIANO BIBIANA BEATRIZ 16752246
VIGNOLO ALEJANDRA CARINA 25196794
VILLANUEVA MIRTA GRACIELA 24239681
VILLARREAL ROMINA DEL CARMEN 33515970
VISINTINI MARIA GISELE 34792929